Глава Серпуховского района Подмосковья попал в розыск за мусор

Александра Шестуна подозревают в блокировании движения мусоровозов к полигону ТБО "Лесная".

По данным Лайфа, полиция объявила в розыск главу Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Его подозревают в административном правонарушении по статье о блокировании транспортных коммуникаций.

В ориентировке, подписанной врио заместителя начальника серпуховского отдела полиции Александром Паршиковым, говорится, что Шестун может передвигаться на автомобилях марки Hyundai или Mercedes Benz S500.

— При выявлении А.В. Шестуна необходимо организовать его задержание и доставление в МУ МВД "Серпуховское" для составления административного протокола, — говорится в ориентировке.

Сам Шестун в разговоре с Лайфом подтвердил подлинность ориентировки, уточнив при этом, что скрываться от полиции не собирается. По словам чиновника, полицейские завели на него административное дело из-за ситуации вокруг серпуховского полигона ТБО "Лесная".

— 30 ноября полицейские задерживали у въезда на полигон активистов, которые выступали за закрытие этой свалки. Я туда приехал, чтобы урегулировать конфликт между протестующими и правоохранителями. Дело в том, что за неделю до этого по постановлению администрации района движение грузовиков было закрыто на неделю. Это решение принималось на Комиссии по безопасности дорожного движения, в состав которой входили и сотрудники ГИБДД. Мой адвокат уже сходил в полицию, на пятницу нас вызвали для составления протокола, — рассказал Лайфу Шестун, назвав всё происходящее цирком. — Зачем меня искать, если руководство УВД общается со мной по телефону и знает, что я нахожусь дома на больничном?

Напомним, 30 ноября полицейские задержали 12 активистов, требующих закрыть и рекультивировать полигон ТБО "Лесная" в Серпуховском районе Подмосковья. Cвалку должны были закрыть в 2018 году, но летом в Минэкологии Московской области отрапортовали, что полигон можно ещё эксплуатировать как минимум 14 лет, то есть до 2028 года, а значит, скорого избавления от смрада и загрязнения жителям ждать не стоит.