На "бентли" экс-губернатора Хорошавина не нашлось покупателей

Из-за отсутствия желающих стоимость элитной иномарки экс-чиновника упала с 6,4 до 4,5 млн рублей.

Чиновники не могут найти покупателей на имущество, конфискованное у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который сейчас томится в СИЗО "Лефортово" в ожидании приговора.

Ещё 31 октября Росимущество объявило аукцион по продаже элитного седана Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, принадлежавшего Хорошавину. Иномарку с пробегом 85 тысяч километров выставили на торги за 6,4 млн рублей.

Bentley Mulsanne — воплощение мощности, роскоши, комфорта и престижа. Его двигатель развивает мощность 512 л.с., что позволяет представительскому седану выстреливать до скорости 100 км/час за 5,3 секунды. Максимальная скорость — почти 300 км/ч. Новый Mulsanne базовой комплектации, если такое понятие можно применить к этой машине, стоит в России от 18 млн рублей.

Каждый автомобиль Bentley собирается вручную в течение двух месяцев. Заказчики могут выбрать один из 114 вариантов окраски кузова. В интерьере используются натуральная кожа (будет предлагаться 24 варианта цвета), дерево ценных пород и полированная вручную сталь. Салон Bentley Mulsanne содержит самые современные технические достижения, включающие мультимедиа-систему, спутниковую навигационную систему, телефон, подключаемый через Bluetooth. Ублажать слух клиента в дороге будет музыкальная система Naim с 20 динамиками мощностью в более 2 тыс. ватт.

Однако желающих купить "бентли" Хорошавина за эти деньги так и не нашлось: на аукцион не было подано ни одной заявки. Тогда 24 ноября Росимущество объявило повторный аукцион, снизив стартовую стоимость автомобиля на 30% — до 4,5 млн рублей. Новые торги должны состояться уже 27 декабря.

В пресс-службе Росимущества Лайфу не раскрыли, помогло ли снижение цены привлечь потенциальных покупателей.

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан на рабочем месте в марте 2015 года. Он был обвинён в получении взятки в $5,6 млн при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. Позднее по месту жительства самого экс-губернатора изъяли 1 миллиард рублей наличными, коллекцию часов и украшений на 736 млн рублей.

Кроме того, в списке изъятого у семьи Хорошавина имущества оказались шесть автомобилей, включая "Бентли-Мульсан" и Lexus LX-570, четыре квартиры в Москве, а также жилой дом в селе Успенском Московской области.