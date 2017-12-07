Чем больше взял, тем мягче сядешь. Почему суды дают казнокрадам условные сроки?

Чиновники и бизнесмены, укравшие сотни миллионов рублей, зачастую получают условные сроки только за то, что признают свою вину и раскаиваются. Правоохранительным органам после таких судов приходится заново тратить бюджетные деньги и усилия, чтобы найти и вернуть похищенное.

В Петербурге вынесли приговор по делу о краже казённых денег при строительстве Арктического щита России. Два подсудимых, которых обвиняли в хищении 223 млн рублей, получили лишь условные сроки. Этот приговор стал одним из многих в российской судебной системе. Как и в этой истории, другие чиновники и подрядчики, воровавшие из казны сотни миллионов и даже миллиарды рублей, отделывались лишь лёгким испугом.

На скамье подсудимых Смольнинского суда Петербурга оказались бывший сотрудник Главного управления инженерных работ № 2 при Спецстрое России Ислам Пирахмаев и главбух компании-подрядчика "АС-инжениринг" Наталья Стребкова. Суд признал, что Пирахмаев помог "АС-инженирингу" получить подряды на строительство объектов Минобороны в Арктической зоне почти на 2,3 млрд рублей, из которых 223 млн были украдены с помощью Стребковой. Оба подсудимых признали свою вину и раскаялись, поэтому получили по два года условного срока каждый. Теперь государству придётся возвращать эти деньги в рамках гражданских исков.

Лайф изучил судебную практику последних лет и выяснил, что зачастую крупным казнокрадам и различным аферистам всё сходит с рук.

В 2016 году в Санкт-Петербурге судили совладельца банка "Фининвест" Владимира Ландграфа за присвоение 1 млрд рублей клиентов Новокузнецкого муниципального банка. Финансист признал свою вину и по приговору суда получил четыре года условного срока. Суд отклонил гражданский иск банка о возмещении ущерба на сумму почти 1,5 млрд руб. А незадолго до этого бывшая председатель правления этого банка Наталья Громова за растрату около 2 млрд рублей была приговорена к трём с половиной годам условного срока заключения.

Два дня назад питерскому бизнесмену Александру Загребину дали условный срок за мошенничество на 427 млн рублей. Объединённая пресс-служба судов Петербурга рассказала, что Загребин, будучи директором "Петербургского агентства недвижимости", ещё в 2013-м заключил ряд договоров на покупку недвижки по цене в несколько раз ниже рыночной. Среди прочих по такой схеме продали два "золотых" куска земли. Фактически они стоили 305 млн, а продали их всего за 40. Ушлому риелтору удалось продать и два здания столовых по цене 3 млн, притом их реальная стоимость равнялась 164 млн. Бизнесмен получил четыре года условно.

Условным сроком отделался и теперь уже бывший гендиректор АО "Воронежнефтепродукт" Игорь Головащенко. В его случае ущерб оценивался в 150 млн рублей. В августе 2017-го суд приговорил его к четырём годам условно и штрафу в 1 млн рублей, хотя обвинялся он сразу по трём статьям: "Присвоение или растрата имущества", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

Промышленный райсуд Смоленска 12 сентября 2016 года вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы "Смоленский банк". Он приговорён к семи годам колонии условно. Экс-банкир признан виновным в неправомерных действиях при банкротстве, причинении имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения и в мошенничестве. Ущерб, нанесённый вкладчикам банка Даниловым, следствие оценило в 402 млн рублей.

В сентябре 2016 года Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно Александра Островерха, бывшего заместителя генерального директора по экономике ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, по делу о хищении более 285 миллионов рублей. По данным следствия, Александр Островерх вместе с двумя сообщниками незаконно получал деньги от коммерческих структур за сдачу в аренду помещений предприятия.

Масштабы деятельности другого участника нашего рейтинга чуть менее крупные, но размах всё равно богатырский. Бывший замглавы краснодарской налоговой полиции (отдел ГУЭБиПК) Николай Пасиков был признан виновным в мошенничестве на 60 млн и приговорён к четырём годам условного срока. Согласно фабуле дела, он получил эти деньги от двоих представителей агрохолдингов, чтобы не возбуждать на них уголовные дела. При этом фактически не мог повлиять на то, будут они возбуждены или нет (такое решение принимает следователь, а не оперативник, коим был Пасиков). При этом прокуроры просили для полицейского 10 лет колонии и уже обжаловали приговор как слишком мягкий.

В прошлом году Замоскворецкий суд приговорил двух топ-менеджеров агентства недвижимости "Миэль" на пять лет условно каждого за хищение 85 млн. Как удалось доказать в суде, Сергей Касаткин и Людмила Архипова похитили деньги у соинвесторов строительства элитного посёлка "Барвиха-Village". Договора заключали от имени фиктивной компании. А в прошлом году Лайф сообщал о приговоре семерым мошенникам, в том числе сотруднику Сбербанка. С помощью фальшивых документов они получали доступ к счетам клиентов, выводили деньги и обналичивали их. Таким методом похитили более 400 млн рублей. Некоторые обвиняемые получили условные сроки.

Лёгким испугом отделались экс-министр труда Ростовской области Елена Скидан и её заместитель Михаил Медведев. Ещё в январе 2016-го Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал чиновников виновными в злоупотреблении полномочиями на 86 млн рублей. Несмотря на серьёзную сумму ущерба, чиновники получили условные сроки. Скидан — 3 года 6 месяцев, а Медведев — 2 года и 3 месяца. По версии следствия, в 2012 году Министерство труда и социального развития Ростовской области под руководством Скидан по завышенной стоимости приобрело в госсобственность здания для пансионата престарелых и инвалидов в Шахтах и психоневрологического интерната в Белой Калитве.

Сами следователи неоднозначно относятся к решениям судов, которые дают условные сроки за хищения сотен миллионов рублей.

— Обидно, когда следственные бригады работают день и ночь, распутывая хитроумные схемы и по крупицам собирая доказательства вины коррупционеров и аферистов, — рассказывает один из сотрудников Следственного комитета. — На судебном процессе большое значение имееет гособвинитель. Если он толковый, то сможет отстоять обвинение. А если у него нет опыта или желания работать, то все наши труды могут пойти насмарку.

По словам следователя, ключевым моментом экономического преступления является нанесение материального ущерба. И поэтому в большей степени суд должен учитывать при вынесении решения, возместил ли причиненный ущерб обвиняемый и в каком объёме.

— Просто раскаяние в бюджет не положишь. А вот возвращать деньги прокуратуре затем придётся с большим трудом, — добавил следователь.

С ним соглашается и адвокат Александр Островский.

— Если, например, рассматривать мягкий приговор Дорогомиловского районного суда Москвы Александру Островерху, укравшему у своей компании 285 млн рублей, то тут вопрос возникает не к следствию, а к суду и прокуратуре, — говорит адвокат Александр Островский. — На суде он признал свою вину, за что и получил условный срок. Вот такое вот в России мягкое законодательство.