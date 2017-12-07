Смертельный номер. Как рейдер спрятался за покушение

Следователи считают, что бизнесмен Арам Шагинян убил своего личного водителя, чтобы подставить своих деловых оппонентов.

Главное следственное управление СКР по Московской области два года уже выясняет, убивал или нет своего водителя Андрея Комиссарова, бизнесмен Арам Шагинян, чтобы сделать подозреваемыми своих конкурентов из компании "Роялтон групп".

29 марта 2016 года автомобиль BMW 535, которым управлял Андрей Комиссаров обстреляли неизвестные. Комиссаров ехал по заданию своего шефа по посёлку Жостово, расположенного в Мытищинском районе Подмосковья.

На первом же допросе предприниматель Арам Шагинян заявил следователям, что покушение было совершено на него, а водитель — случайная жертва.

— Я в момент расстрела находился в автомобиле, сидел на переднем сиденье рядом с водителем, но чудом уцелел, — утверждал бизнесмен на допросе оперативникам.

Однако во время следствия криминалисты провели экспертизы, которые показали, что на одежде бизнесмена не было капель крови расстрелянного водителя, с которым они якобы сидели рядом в одном салоне автомобиля.

— Если бы бизнесмен в момент преступления находился рядом со смертельно раненным водителем, то капли его крови обязательно бы оказались бы на одежде Шагиняна, — утверждает криминалист.

Выводы экспертов-криминалистов заставили следователей ГСУ СК РФ по Московской области усомниться в правдивости показаний Арама Шагиняна. Сыщики выяснили, что во время стрельбы по машине BMW 535, которой управлял Андрей Комиссаров, предпринимателя Шагиняна в салоне иномарки не было. В найденной оперативниками видеозаписи, Арам Шагинян в момент убийства водителя находился в 200 метрах от автомобиля. Шагинян был арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве своего водителя Андрея Комиссарова.

В ходе следствия оперативники выясняли, что Арам Шагинян инсценировал покушение на себя, чтобы сделать подозреваемыми своих конкурентов.

Как считают правоохранители, Шагинян хотел выставить владельцев "Роялтон Групп" заказчиками убийства. Таким образом бизнесмен планировал избавиться от конкурентов.

Дело в том, что Арам Шагинян хотел стать эксклюзивным продавцом посуды Bergner и владельцем офисного центра в Москве площадью десять тысяч квадратных метров, которым владели конкуренты предпринимателя компания "Роялтон групп".

В конце 2015 года на конкурентов Шагиняна из компании "Роялтон Групп" полицейские из УВД ЮАО возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Этим обстоятельством быстро воспользовался Шагинян, которому удалось забрать себе весь товар "Роялтон групп" стоимостью около 300 млн рублей и занять их офисный центр в Москве. Он стал эксклюзивным дистрибьютором посуды "Бергнер".

Но ситуация изменилась за несколько дней до убийства Андрея Комиссарова. В середине марте 2016 года прокуратура закрыла уголовное дело на руководителей "Роялтон групп", признав выдвинутые ранее обвинения в мошенничестве незаконными.

Представители "Роялтон групп" обратились в суды и начали юридические процедуры по возвращению товара и помещений, которые ранее им принадлежали.

— Поняв, что "Роялтон групп" вернут всю свою собственность и товар себе, бизнесмен Шагинян решил инсценировать покушение на себя, убив своего водителя, чтобы подставить конкурентов из "Роялтон групп", — считают в правоохранительных органах Подмосковья.

При этом представители "Роялтон групп" уверены, что из-за давления на следствие, дело Арама Шагиняна уже два года не может дойти до суда.