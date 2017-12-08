У террориста Сайфулло Саипова конфискуют активы в США и Узбекистане

Американский суд постановил изъять имущество у выходца из Узбекистана на территории США и других стран. Родители террориста могут лишиться дома, а он сам — двух фирм.

В распоряжение Лайфа попало постановление нью-йоркского суда в отношении Сайфулло Саипова, который в конце октября давил в Нью-Йорке людей грузовиком. Судья Южного округа потребовала арестовать всё имущество, в том числе и то, которое 29-летний выходец из Узбекистана мог использовать для подготовки теракта. У Саипова в США живут жена и дети, поэтому они также могут лишиться дома. Под угрозой оказалась и недвижимость родителей террориста: если власти Узбекистана пойдут навстречу требованиям США, их дом могут обратить в доход американского бюджета.

В день Хэллоуина, около 15 часов, в южной части Манхэттена появился грязно-белый грузовичок-пикап. Круто вырулив из переулка, он выехал на велодорожку и начал давить всех, кто попадался на пути. Проехав несколько десятков метров, пикап столкнулся со школьным автобусом. Водитель — Сайфулло Саипов — выбежал из кабины. Он размахивал пистолетами и кричал: "Аллах акбар". Полицейские открыли по нему огонь, тяжело ранили и сумели задержать уже через пару минут. Террорист успел убить восьмерых и ранить ещё 15 человек. Трагедия произошла неподалёку от небоскрёба, построенного на месте уничтоженных башен-близнецов.

В грузовике нашли записку, где Саипов присягал на верность запрещённой террористической организации ИГИЛ. Его отправили в больницу, а как вылечили от пулевого ранения — в суд. В распоряжение Лайфа попал текст обвинительного акта. Саипова обвиняют по 22 пунктам: убийство, причинение вреда здоровью и даже финансирование терроризма. Как выяснилось, он каждый месяц направлял некоторые суммы радикалам из ИГИЛ*. Среди прочего в документах говорится о полной конфискации имущества.

— Своим поступком Саипов продемонстрировал жестокое пренебрежение к человеческой жизни, сознательно направив автомобиль в толпу, — пишет американский суд. — Учитывая всё вышесказанное [и степень тяжести деяний], ответчик должен передать Соединённым Штатам все права на владение своим имуществом и активами, как местными, так и зарубежными. Это требование включает также передачу денежной суммы, в которую оценивается всё имущество.

Саипов начал готовиться к своей кровавой акции как минимум за год. На его телефоне нашли десятки видео с казнями борцов против ИГИЛ. В США он встречался с людьми, находящимися под колпаком ФБР. А в его пикапе нашли сумку с ножами и электрошокером.

Жена Саипова Нозима уверяет, что не знала о планах супруга. Сейчас она активно сотрудничает со следствием. У террориста, которому грозит смертная казнь, осталось трое детей.

Теперь у семьи могут отобрать имущество, заработанное главой семьи. Последние годы они жили в опрятном кирпичном доме на несколько квартир в штате Нью-Джерси, неподалёку от Нью-Йорка. Силовики уже изъяли оттуда различные бумаги, личные вещи Саипова — чтобы их увезти, потребовался микроавтобус. С 2010 года, когда приехал в США, Саипов успел основать две транспортные компании — одна занималась грузовыми перевозками, вторая — частным извозом. Их финансы и имущество тоже перейдёт в собственность государства.

Федералы нацелились и на активы семьи Саиповых в Узбекистане. Если узбекские спецслужбы удовлетворят требования американских коллег, своего дома могут лишиться родители Саипова. Его отец Хабибулло долгие годы держал точку на рынке и заработал на большой и крепкий особняк на окраине Ташкента.

Меж тем сам Саипов, кажется, совершенно не обеспокоен тем, что фактически оставил семью без средств к существованию, а родителям доставил много горя. Он отказывается признавать вину и даже требовал к себе в больничную палату флаг ИГИЛ. Следующее заседание с судом присяжных назначено на конец января.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда