Полицейским, приставам и тюремщикам хотят прибавить зарплату

Правительство подготовило законопроект по индексации зарплаты миллионам российских бюджетников, среди которых есть сотрудники МВД и Минюста.

В законопроекте, который направлен в Госдуму РФ, говорится об индексации зарплаты 5,6 миллиона человек с 1 января 2018 года. Они будут получать на 4% больше. Для этого в бюджете России дополнительно планируется заложить 70 млрд рублей. Под повышение окладов попадут в том числе сотрудники МВД, Минюста, а также Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и судов.

Как отмечают правительственные чиновники, необходимость индексации зарплат у некоторых сотрудников бюджетных предприятий, которые "не попали" под майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года, необходима, так как в последний раз она проводилась пять лет назад, в 2013 году.

— При этом потребительские цены выросли почти на 40%, а индекс потребительских цен с 2013 по 2017 годы — на 137,6%, -- утверждают в правительстве.

В бюджет на 2018–2020 годы заложена индексация, равная 4%. Довольствие будет увеличиваться на указанный процент ежегодно. 4% — это была прогнозируемая инфляция по итогам 2017 года.

Стоит напомнить, что ещё в летом 2017 года президент Владимир Путин на одном из совещаний с членами правительства предложил провести индексацию зарплат для таких работников.

— Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась — в течение нескольких лет, — сказал тогда Владимир Путин.

— Сейчас на начальных позициях сотрудники МВД получают около 40 тысяч рублей. Это типичная зарплата участкового, дознавателя или оперативника. Во ФСИНе примерно похожая история: например, лейтенант получает около 35 тысяч рублей. Сотрудники административного аппарата судов — секретари, делопроизводители, помощники — получают в среднем 30 тысяч рублей, рассказал Лайфу глава независимого межрегионального профсоюза столичных полицейских Михаил Пашкин.

По его словам, в 2018 году планируют вернуть региональные доплаты сотрудникам МВД, что в принципе должно сделать денежное вознаграждение полицейским довольно привлекательным.

Как отмечает собеседник Лайфа из МВД РФ, дополнительные выплаты положены сотрудникам, имеющим высшее юридическое образование, за выслугу лет, за различные почётные звания. Не забыты и такие специфические сотрудники, как снайперы, сапёры, кинологи, принимающие участие в особых оперативных или боевых действиях.

Предполагается, что региональные надбавки будут от 10 до 100 % должностного оклада.

По данным МВД РФ, сейчас должностной оклад оперативного сотрудника составляет от 18 до 25 тысяч рублей в зависимости от выслуги лет и региона, в котором служит офицер.

— В Москве, Подмосковье, Петербурге должностной оклад выше процентов на десять, чем во всех остальных регионах, — рассказывает знакомый с ситуацией собеседник Лайфа из МВД РФ.

В среднем полицейский в угрозыске получает 50 тысяч рублей. Половина зарплаты и есть должностной оклад. Значит, теперь офицер будет получать 75 тысяч рублей.