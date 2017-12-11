Через взлётку напролом. Трагедия с Falcon ничему не научила аэропорты

Из-за безалаберности наземных служб ситуации, грозящие столкновением самолётов с машинами, регулярно повторяются в российских аэропортах.

Росавиация подняла последние данные по инцидентам в аэропортах страны, произошедших по вине водителей наземных машин: фургонов, тягачей, уборщиков, погрузчиков и другой вспомогательной техники. Это сделано в рамках приказа, выпущенного после катастрофы во Внуково, когда бизнес-джет Falcon на взлётной полосе врезался в снегоуборщик, которым управлял пьяный техник. Как выяснилось, сервисные службы аэропортов так и не сделали выводов: с того времени произошло восемь только зарегистрированных случаев, полностью повторяющих сценарий крушения "фалькона". Лишь по счастливой случайности они не окончились трагедией.

Полоса проблем

В октябре 2014-го глава энергетической компании Total Кристоф де Маржери готовился к вылету из столичного Внуково. Разгон его бизнес-джета Falcon прервал подвыпивший водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, который неожиданно вырулил со вспомогательной дорожки на взлётную полосу. Лайнер на огромной скорости врезался в машину, мгновенно загорелся и разрушился. Погибли все четверо человек на борту. Мартыненко выжил и был осуждён в 2017-м, но сразу вышел по амнистии.

После этого случая Минтранс выпустил приказы для всех аэропортов страны по улучшению работы наземных служб. В первую очередь требовалось ужесточить правила медосмотра всех сотрудников, чтобы они не пили до и во время смены, и реорганизовать работу диспетчеров — часть вины, как считает следствие, лежит на них. Три года спустя Росавиация проинспектировала, как сейчас обстоят дела с наземными службами. Если коротко — плохо. Это следует из документов Росавиации, которые оказались в распоряжении Лайфа.

— В 2016-м году с гражданскими воздушными судами произошло восемь инцидентов, когда самолёты и автомобили наземных служб несанкционированно выезжали на взлётно-посадочные полосы, — говорится в документах. А с 2004 года, когда в Росавиации начали вести статистику, сотрудники наземных служб, в том числе и пьяные, спровоцировали более 60 происшествий.

Источник Лайфа в авиационной отрасли добавляет: в 2017-м были также зарегистрированы подобные инциденты, но они попадут в статистику только в следующем году.

По его словам, большинство "косяков" связано с человеческим фактором.

— Безалаберность. Вот одна из основных причин. Водители часто просто не знают маркировки, знаков и обозначений на лётном поле, — говорит он. — Наземные службы и диспетчеры порой не могут нормально взаимодействовать между собой: одна бригада не знает, чем занята другая. Люди формально подходят к своим обязанностям, плюют на технику безопасности. В итоге случаются столкновения с самолётами.

Один из самых вопиющих случаев, связанный с несогласованностью и наплевательским отношением, произошёл в июле 2016-го с самолётом авиапредприятия "Северсталь". 30-местный ЯК-40, который летел из Петербурга, заходил на посадку в Пскове. Неожиданно на взлётную полосу вырулил кортеж Минобороны из шести автомобилей. Военнослужащие местной части двигались в сторону своего борта для погрузки.

Пилоты испытали пару неприятных секунд, пытаясь просчитать, успеет ли кортеж пересечь полосу, прежде чем ЯК-40 в него врежется. К счастью, обошлось. Источник рассказал Лайфу, что несколько десятков человек чуть не погибли по вине командования военной части. Псковские военные просто не стали озадачивать себя тем, чтобы вести радиопереговоры с диспетчерами, и фактически двигались по аэродрому вслепую.

Рекомендации ушли в пустоту

После гибели Кристофа де Маржери комиссия по расследованию катастрофы выпустила многостраничный список рекомендаций, чтобы предотвратить подобное в будущем. Следствие полагало, что частично трагедия стала возможна из-за недосмотра диспетчера, проглядевшего машину на полосе.

Можно сказать, что чиновники от авиации забили на рекомендации. Ответы свелись к тому, что в стране, мол, и так действует достаточно распоряжений и правил по работе диспетчеров и наземных служб.

Тем не менее инциденты, связанные с неквалифицированными действиями наземных служб, продолжают происходить.

К примеру, в феврале 2017 года в Boeing-737 "Уральских авиалиний", стоявший на загрузке в омском аэропорту, врезался тягач с багажными тележками, повредив правый двигатель. Тягач неудачно развернулся. Ответственность возложили на водителя и его начальство. Оказывается, аэропорт даже не разработал схем подъезда и отъезда к воздушным судам при погрузке.

Подобные инциденты продолжают происходить повсеместно. В аэропорту Нерюнгри в пошлом году почтовый "зилок" оставил своим кузовом вмятину в полтора метра на боку винтового "бомбардьера".

Только за первые полгода 2017-го, по данным Лайфа, произошло семь инцидентов, когда трапы, тягачи и грузовики врезались в самолёты, стоявшие на земле или выезжающие на взлётную полосу.