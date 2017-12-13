Лайфхак с самосвалами. Как Аркадий Ротенберг обыграл Миллера на 1,7 млрд рублей

В "Газпром инвесте" считают, что компания "Стройгазмонтаж" схитрила в исполнении контракта. Но суд встал на сторону ответчика.

Последние полгода "дочка" корпорации "Газпром" — "Газпром инвест" — бьётся в судах с компанией "Стройгазмонтаж" (СГМ) миллиардера Аркадия Ротенберга. Газовщики пытаются взыскать со строительной компании почти два миллиарда рублей по уже исполненным контрактам. "Газпром инвест" расплатился со строителями, но затем вдруг решил, что их затраты оказались меньше, чем это было прописано в контрактах. В компании считают, что при строительстве объектов СГМ вместо лёгких самосвалов использовал тяжеловозы, что позволило ему сэкономить и положить в карман дополнительно 1,7 млрд рублей. Арбитражные суды встали на сторону СГМ, решив, что "Газпром инвест" не смог доказать своё предположение.

11 декабря Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга, отказавшегося принимать иск "Газпром инвеста" к компании миллиардера Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж".

Иск о взыскании с СГМ 1,7 млрд рублей "Газпром инвест" подал ещё в начале июня, однако судебное заседание дважды откладывалось. В итоге Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел дело лишь 6 сентября.

Как следует из судебных документов, ещё в 2012-м компания "Питер газ" заключила с СГМ соглашение о строительстве объектов Южно-Европейского газопровода на участке Писаревка — Анапа в рамках расширения Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток". В марте 2013-го "Питер газ" уступил свои права и обязанности по этому договору "Газпром инвесту".

По условиям договоров СГМ при выполнении работ должна была использовать самосвалы тоннажностью 5, 7 и 10 тонн, однако, как указал в иске "Газпром инвест", на деле строительная компания использовала автомобили с грузоподъёмностью 30, 40 и 45 тонн, благодаря чему расходы генподрядчика якобы оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ.

Как посчитали в "Газпром инвесте", на тяжеловозах СГМ в общей сложности якобы сэкономил 1,7 млрд рублей и "необоснованно обогатился". После этого "Газпром инвест" и решил отсудить у подрядчика эти деньги, тем более что по условиям договора в случае экономии сумма должна была поровну распределяться между заказчиком и генподрядчиком.

В качестве доказательств в "Газпром инвесте" сослались на письма администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также на акт осмотра автомобильной дороги. Из этих документов следует, что из-за тяжеловозов дороги в Дядьковском сельском поселении пришли в негодность.

Кроме того, представители "Газпром инвеста" в ходе судебного заседания заявили, что факты использования СГМ спецтехники грузоподъёмностью свыше 10 тонн были установлены во время аудиторской проверки. Однако материалы аудиторов дочка "Газпрома" к иску почему-то не приложила.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью встал на сторону компании Аркадия Ротенберга, отказавшись принимать иск к рассмотрению. Во-первых, суд учёл, что сами работы были приняты истцом без замечаний, а его доводы "основаны на предположениях". Кроме того, представленные "Газпром инвестом" письма и акт администрации не позволяют установить, что использованная большегрузная техника принадлежала или использовалась именно ответчиком.

Более того, указывается в решении суда, договоры между истцом и ответчиком предусматривали и использование спецтехники, грузоподъёмность которой значительно превышает 10 тонн.

В "Газпром инвесте" и СГМ не смогли оперативно прокомментировать Лайфу решение судов.

Эксперты считают решение суда справедливым.

— Решение суда полностью законно и обоснованно, потому что был договор между двумя хозяйствующими субъектами. Исполнитель за свой счёт произвёл все работы, а заказчик должен был их оплатить в полном объёме, несмотря на то что исполнитель мог сэкономить при выполнении работ. Подрядчик же свою работу выполнил, и к ней у заказчика вопросов не возникло. Если бы, например, в смету были включены работы, которые не были выполнены или вовсе не нужны, тогда это можно было бы считать неосновательным обогащением, — говорит партнёр юридической компании "Центр правосудия" Вахтанг Шарабов.