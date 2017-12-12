За самоубийцами и любителями селфи на мостах присмотрит автомат

Столичное управление МЧС РФ установило на семи крупных городских мостах автоматическую систему предупреждения инцидентов и происшествий. При падении человека с моста на ближайшей поисково-спасательной станции сработает тревога, после чего на место отправят скоростной катер со спасателями. В ближайшие годы такая система должна быть установлена на всех мостах и пристанях водного бассейна Москвы.

Так, 11 декабря 2017 года в полдень вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции ГУ МСЧС РФ по Москве "Фили" Александр Смиреннов заметил, как двое детей, а за ними и женщина, прыгнули в воду с пристани "Фили" на Москва-реке.

Дежурные спасатели Михаил Олейников и Александр Соколов по тревоге выехали на катере к пристани "Фили" и подняли из ледяной воды детей трёх и шести лет и их 30-летнюю мать. Все остались живы.

Столичное управление МЧС РФ уже установило на семи крупных городских мостах, в том числе на Крымском в районе Парка культуры и отдыха, автоматическую систему предупреждения происшествий. В первую очередь она будет контролировать самоубийц, различных экстремалов, а также любителей сделать селфи на перилах моста, что часто заканчивается для них падением с многометровой высоты в воду.

При падении человека с моста на ближайшей поисково-спасательной станции срабатывает звуковой сигнал "Спасательная тревога! Прыжок с моста!" и в течение 30 секунд скоростной патрульный катер прибывает на место. В ближайшие годы данная система должна быть установлена на всех мостах и пристанях водного бассейна Москвы.

Как отмечают в МЧС РФ, 23 июня 2017 года в результате неудачного селфи на Крымском мосту сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост" вытащили из воды 31-летнего мужчину. Его спасли.

Однако 22-летнему любителю острых ощущений, забравшемуся на опору Крымского моста 2 сентября 2017 года, не повезло.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, при попытке спуститься вниз, 22-летний мужчина зацепился ногой за конструкцию моста и упал на проезжую часть, где скончался, — рассказали в ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее на одну из опор Крымского моста поднялся 26-летний житель Белоруссии, чтобы сделать селфи. Во время переговоров с полицейскими мужчина заявил, что спуститься вниз лишь после того, как сделает фото.

Сотрудники МЧС спасли мужчину, а суд оштрафовал его на 500 рублей.

Как рассказали Лайфу в правоохранительных органах Москвы, кроме автоматических систем предупреждения происшествий на мостах, которые устанавливает МЧС РФ для борьбы с повальным увлечением горожан и гостей столицы селфи, власти Москвы установили таблички, запрещающие делать фотографии в опасных местах и ввели штрафы от 30 тысяч до полумиллиона рублей за нарушения.

Помимо контроля за мостами, столичное МЧС подготовилось к сезону зимней рыбалки. Спасатели получили новинки — суда на воздушной подушке "Славир", способные передвигаться по битому льду, не повредив корпус.

Появятся у спасателей и эхоледомеры для замера толщины льда, что особенно актуально при обследовании мест проведения подлёдных рыбалок.

Планируется, что спасатели будут информировать рыбаков о местах с лучшим клёвом и страховать их при выходе на лёд.

По данным Федерального агентства по рыболовству, только в Москве и Московской области насчитывается около двух млн рыболовов-любителей.

Как отмечают в МЧС, в зимний период в столичном регионе на рыбалке гибнет в среднем 10 человек. Эксперты утверждают, что к трагедии на воде приводят: выход на неокрепший лёд, чрезмерное бурение лунок для ловли и банальное алкогольное отравление.

— Но чаще всего происшествия с рыбаками связаны с отрывом льдин с людьми. Это происходит по всей стране — от Владивостока до Калининграда, — признаётся собеседник Лайфа в МЧС. — Ежегодно спасателям приходится снимать со льдин тысячи человек.