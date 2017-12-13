Птахе подрезали крылья. За рэпера взялись судебные приставы

Популярный рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, вряд ли сможет новогодние каникулы провести за границей — он, скорее всего, уже в списках невыездных, куда заносят граждан, имеющих задолженности. Дело в том, что он так и не заплатил штраф 200 тысяч рублей, который ещё в марте ему назначил Пресненский райсуд Москвы по уголовному делу об экстремизме. На одном из концертов Нуриев оскорбительно высказался об общественном движении "Антидилер", активисты которого борются с распространением наркотиков. Служба судебных приставов возбудила против Птахи исполнительное производство, в рамках которого будет выбивать из него долги.
Птахой занимается московский Специализированный межрайонный отдел судебных приставов. Именно его сотрудники будут искать законный способ, как получить с рэпера долг.
Согласно базе данных ФССП, исполнительное производство в отношении музыканта возбудили ещё 4 июля, то есть спустя четыре месяца после того, как Пресненский суд Москвы приговорил его к штрафу 200 тысяч рублей по делу об экстремизме.
Представители Птахи не смогли ответить на вопросы о долге и его погашении.
— Мы передадим ему ваши вопросы, — заявили они Лайфу, но на связь больше не выходили.
По словам экспертов, речь идёт о крупном штрафе, поэтому приставы имеют все основания запретить выезд артисту за границу, а также наложить арест на его имущество.
— 200 тысяч — это большая сумма, при которой приставы, как правило, закрывают должникам выезд из страны. Сейчас невыездниками становятся и при долге 30 тысяч. В целом же процесс взыскания долгов состоит из множества различных аспектов. Как правило, приставы запрашивают данные по банковским счетам должника и при наличии денег на счету отправляют в его банк инкассовое поручение на принудительное списание. Нужно понимать, что чем больше на должника наложат ограничений, тем быстрее он оплатит долг, — говорит директор юридической компании "Центр правосудия" Армен Восканян.
Уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" против музыканта ГСУ СКР по Москве возбудило в сентябре 2016-го. Поводом для расследования послужил концерт Птахи в столичном клубе "16 тонн". Во время выступления рэпер оскорбил участников общественного движения "Антидилер", которые борются с распространителями наркотиков.
Комментируя уголовное дело, рэпер заявлял, что не понимает, какое из его высказываний следователи интерпретировали как экстремизм.
— Как я могу разжигать межнациональную рознь, когда я рэпер? Интересен мне этот вот вопрос, — говорил тогда Нуриев.
Дальше — больше. Следователи провели обыски в квартире музыканта, а его самого допросили. Правда, на вопросы, задаваемые следователем, Птаха предпочёл не отвечать. Рэпер воспользовался 51-й статьёй Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя.
Экспертиза нашла "признаки унижения достоинства участников "Антидилера", а также возбуждение ненависти и вражды к активистам.
Суд над рэпером состоялся 16 марта 2017 года. Пресненский суд Москвы признал его виновным в разжигании ненависти и вражды в отношении активистов группы "Антидилер", но назначил ему лишь штраф 200 тысяч рублей. Приговором артист остался доволен, назвав его объективным.
— Я считаю решение суда объективным. Я нарушил закон, и меня оштрафовали, я считаю, что это заслуженно. Вряд ли я когда-нибудь буду высказываться в такой форме, но думать я могу так, как я считаю нужным, и вряд ли кто-нибудь сможет меня переубедить, — говорил после суда Нуриев.
Музыкант также сообщил, что очень рад снятию подписки о невыезде, так как его основной доход — это гастроли, и подчеркнул, что суд пошёл на пользу его творчеству.
— Я начал не то чтобы попсеть — немножко стал мягким, но эта ситуация вернула меня "под землю", — сказал рэпер.
Давид Нуриев записал шесть сольных студийных альбомов, ещё четыре — вместе с рэп-группой Centr. До роспуска в феврале 2017 года рэпер владел звукозаписывающим музыкальным лейблом и букинг-агентством "ЦАО Records". В 2008 году Птаха в составе Centr получил награду MTV Russia Music Awards в номинации "Лучшая хип-хоп-песня".
Музыкант засветился и на большом экране, снявшись в эпизодических ролях в фильмах "Жара" и "Обитаемый остров", короткометражке "Вместе" и в "Сольной жизни". К слову, для фильма "Жара" он даже записал песню "Жара 77".
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