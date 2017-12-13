Птахе подрезали крылья. За рэпера взялись судебные приставы

Популярный рэп-исполнитель не оплатил штраф 200 тысяч рублей, назначенный ему судом за возбуждение ненависти и вражды, поэтому приставы уже открыли исполнительное производство и, скорее всего, уже закрыли ему выезд за границу.

Популярный рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, вряд ли сможет новогодние каникулы провести за границей — он, скорее всего, уже в списках невыездных, куда заносят граждан, имеющих задолженности. Дело в том, что он так и не заплатил штраф 200 тысяч рублей, который ещё в марте ему назначил Пресненский райсуд Москвы по уголовному делу об экстремизме. На одном из концертов Нуриев оскорбительно высказался об общественном движении "Антидилер", активисты которого борются с распространением наркотиков. Служба судебных приставов возбудила против Птахи исполнительное производство, в рамках которого будет выбивать из него долги.

Птахой занимается московский Специализированный межрайонный отдел судебных приставов. Именно его сотрудники будут искать законный способ, как получить с рэпера долг.

Согласно базе данных ФССП, исполнительное производство в отношении музыканта возбудили ещё 4 июля, то есть спустя четыре месяца после того, как Пресненский суд Москвы приговорил его к штрафу 200 тысяч рублей по делу об экстремизме.

Представители Птахи не смогли ответить на вопросы о долге и его погашении.

— Мы передадим ему ваши вопросы, — заявили они Лайфу, но на связь больше не выходили.

По словам экспертов, речь идёт о крупном штрафе, поэтому приставы имеют все основания запретить выезд артисту за границу, а также наложить арест на его имущество.

— 200 тысяч — это большая сумма, при которой приставы, как правило, закрывают должникам выезд из страны. Сейчас невыездниками становятся и при долге 30 тысяч. В целом же процесс взыскания долгов состоит из множества различных аспектов. Как правило, приставы запрашивают данные по банковским счетам должника и при наличии денег на счету отправляют в его банк инкассовое поручение на принудительное списание. Нужно понимать, что чем больше на должника наложат ограничений, тем быстрее он оплатит долг, — говорит директор юридической компании "Центр правосудия" Армен Восканян.

Уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" против музыканта ГСУ СКР по Москве возбудило в сентябре 2016-го. Поводом для расследования послужил концерт Птахи в столичном клубе "16 тонн". Во время выступления рэпер оскорбил участников общественного движения "Антидилер", которые борются с распространителями наркотиков.

Комментируя уголовное дело, рэпер заявлял, что не понимает, какое из его высказываний следователи интерпретировали как экстремизм.

— Как я могу разжигать межнациональную рознь, когда я рэпер? Интересен мне этот вот вопрос, — говорил тогда Нуриев.

Дальше — больше. Следователи провели обыски в квартире музыканта, а его самого допросили. Правда, на вопросы, задаваемые следователем, Птаха предпочёл не отвечать. Рэпер воспользовался 51-й статьёй Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя.

Экспертиза нашла "признаки унижения достоинства участников "Антидилера", а также возбуждение ненависти и вражды к активистам.

Суд над рэпером состоялся 16 марта 2017 года. Пресненский суд Москвы признал его виновным в разжигании ненависти и вражды в отношении активистов группы "Антидилер", но назначил ему лишь штраф 200 тысяч рублей. Приговором артист остался доволен, назвав его объективным.

— Я считаю решение суда объективным. Я нарушил закон, и меня оштрафовали, я считаю, что это заслуженно. Вряд ли я когда-нибудь буду высказываться в такой форме, но думать я могу так, как я считаю нужным, и вряд ли кто-нибудь сможет меня переубедить, — говорил после суда Нуриев.

Музыкант также сообщил, что очень рад снятию подписки о невыезде, так как его основной доход — это гастроли, и подчеркнул, что суд пошёл на пользу его творчеству.

— Я начал не то чтобы попсеть — немножко стал мягким, но эта ситуация вернула меня "под землю", — сказал рэпер.

Давид Нуриев записал шесть сольных студийных альбомов, ещё четыре — вместе с рэп-группой Centr. До роспуска в феврале 2017 года рэпер владел звукозаписывающим музыкальным лейблом и букинг-агентством "ЦАО Records". В 2008 году Птаха в составе Centr получил награду MTV Russia Music Awards в номинации "Лучшая хип-хоп-песня".

Музыкант засветился и на большом экране, снявшись в эпизодических ролях в фильмах "Жара" и "Обитаемый остров", короткометражке "Вместе" и в "Сольной жизни". К слову, для фильма "Жара" он даже записал песню "Жара 77".