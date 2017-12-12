Чёрная икра с овощебазы. В Питере задержали торговцев браконьерским деликатесом

В преддверии новогодних праздников полицейские открыли сезон охоты на контрабандистов и бизнесменов-нелегалов. Несколько дней назад в Санкт-Петербурге полицейские задержали группировку, торговавшую браконьерской чёрной икрой.

Группировка состояла из четырёх человек — петербуржцев и уроженцев Средней Азии. Это гендиректор компаний "Планета" и "Армада" Валерий Смирнов, а также трое его сотрудников. Против них возбуждено уголовное дело по статье 258 УК ("Незаконный оборот особо ценных диких водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу, в составе группы"), что грозит теневикам до семи лет лишения свободы.

Группировка работала более года, и её подпольная база находилась на территории Калининской овощебазы на проспекте Непокорённых. Именно здесь владелец "Планеты" арендовал помещения под рыбный цех. По словам оперативников, теневики покупали у браконьеров икру рыб осетровых пород, фасовали её в банки, а затем раскидывали по рынкам и торговым точкам. Так они и привлекли к себе внимание оперативников из Управления по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции.

По словам оперативников, ни о каких проверках качества и сертификатах речи быть не могло, поэтому контрабандная чёрная икра представляла серьёзную угрозу здоровью людей.

Напомним, что с 2012 года в России вступил в силу закон о запрете вылова осетров. Также запрещена продажа деликатеса, добытого браконьерами. Таким образом, законной чёрной икрой признаётся импортная либо полученная в специализированных рыбных хозяйствах, которые не наносят вред популяции осетровых.