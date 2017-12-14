Иномарки под пресс. Как Росимущество "уничтожает" конфискат

Раньше давили санкционку, теперь давят люксовые иномарки. Лайф выяснил, почему петербургские чиновники отправили на свалку 22 "мерседеса" и "ауди" и удешевили в 400 раз партию новеньких ноутбуков.

Много интересного узнали инспекторы Управления федерального казначейства по Ленинградской области по время проверки местного подразделения Росимущества. В первую очередь их интересовало, как Росимущество помогает пополнять казну за счёт продажи конфискованного на таможне имущества. Тут и выяснилось, что ведомство проводит весьма подозрительные операции, от которых государство не только не получает прибыль, но и несёт убытки. Например, региональное Росимущество распорядилось уничтожить партию из 22 новеньких Mercedes, Audi, BMW и Volkswagen, вместо того чтобы продать их на аукционе. По бумагам иномарки были уничтожены.

В другом случае на таможне задержали партию ноутбуков и роутеров почти на 70 млн рублей, но после того как их передали Росимуществу, цена всей партии "сдулась" до 156 тысяч. Росимущество уверяет Лайф, что, мол, вся партия новых ноутбуков была с браком. Эксперты говорят, это типичная схема товарного рейдерства: "карманные" оценщики в десятки раз занижают стоимость высоколиквидного товара, которые затем скупают приближённые к чиновникам фирмы и продают его уже по рыночным ценам.

Техника подешевела в четыреста раз

По сложившейся практике таможенники конфискуют контрафактные товары и проводят их оценку. Затем передают Росимуществу. Те выставляют конфискат на торги, а доходы от продажи направляют в бюджет. Порой оценщики находят изъяны в конфискате, и тогда его стоимость существенно снижается.

Однако казначеев насторожило, насколько сильно снизилась цена одной из партий компьютерной техники после оценки Росимущества. Источник в Счетной палате поделился с Лайфом выводами Управления федерального казначейства по Ленинградской области.

— Таможня конфисковала партию из 5,7 тысячи ноутбуков Lenovo и роутеров D-link. Их стоимость оценили в 68 млн рублей. Дальше технику передали управлению Росимущества для продажи. Там провели повторную оценку, и стоимость всей партии упала до 156 тысяч, — говорит источник. — Впоследствии казначейство выяснило, что экспертное заключение содержит недостоверные данные: мол, техника небезопасна для потребителей.

Лайф поговорил с бывшим замглавы управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы, а ныне адвокатом Маратом Файзуллиным. Эксперт не верит, что такая крупная партия могла разом оказаться бракованной, и полагает, что ситуацию должны изучить правоохранительные органы.

— Если оценка товара занижается в разы, это похоже на схему мошенничества с использованием своего служебного положения. У любых крупных производителей техники хороший уровень контроля качества производства, и появление такой партии брака практически невозможно, — рассуждает Файзуллин. — Гораздо более реалистичным мне представляется сценарий, что недобросовестный чиновник договорился со знакомым бизнесменом "слить" по дешёвке технику. Прибыль они поделят и положат себе в карман, а бюджет недополучит средств.

Официальный представитель Lenovo в России Марат Ракаев подтверждает: завод никогда не фиксировал сообщения о таком количестве брака.

— Контроль качества на заводах Lenovo таков, что появление такой крупной партии брака невозможно. В случае выявления бракованной единицы вся партия тщательно проверяется, — рассказал Ракаев Лайфу. — Кроме того, мы бы никогда не выпустили такую большую партию брака за пределы завода: ведь на таможне это всё выяснится, и мы потратим куда больше на логистику, возврат и репутационные издержки.

Как чиновники VIP-иномарки уничтожали

В России конфискованное на границе имущество обычно не уничтожают. Исключение составляют санкционные продукты. Но, похоже, в стране появился первый за много лет прецедент, который создали чиновники Росимущества по Ленобласти. Они превратили в металлолом 22 новеньких Mercedes, Audi, BMW и Volkswagen. Причём утилизацию начали на основании неправомерного решения оценщика. Сделано это было ещё в 2014-м, но выяснилось только сейчас.

— Управление Росимущества неправомерно заключило два госконтракта с индивидуальным предпринимателем, который провёл для них оценку состояния машин. При этом полномочий на проведение автомобильных экспертиз у него не было, — рассказал Лайфу источник. — Вследствие этого были неправомерно уничтожены 22 автомобиля марок Audi, Opel, BMW, Volkswagen и Mercedes Benz.

Марат Файзуллин говорит, что уничтожение автомобилей, скорее всего, фиктивное. А значит, уголовно наказуемо.

— За все годы, что я работал в таможенных органах, я не помню, чтобы уничтожали конфискованные автомобили. Вероятно, они уничтожены только по документам, а на самом деле уже давно проданы по серым схемам в разные регионы страны. К тому же, если бы это было так, автоконцерны давно подняли бы скандал, мол, на каком основании новые иномарки отправили в утиль. Ведь это подрывает их репутацию, — говорит Файзуллин. — Полагаю, это основание для доследственной проверки.

Что говорит Росимущество

Лайф направил запрос в Управление Росимущества по Ленобласти. Там подтвердили, что Казначейство нашло у них нарушения. И выдали предписание об устранении.

Историю с упавшими в цене ноутбуками чиновники объяснили просто: оценщики признали их неисправными. А с претензиями казначейства, что экспертиза недостоверная, они не согласны.

— Поступившие на реализацию ноутбуки и роутеры по результатам технической экспертизы признаны неисправными, поэтому их стоимость значительно снизилась. Товары были отправлены на переработку, — сообщил Лайфу замруководителя Росимущества по Ленобласти Константин Калниньш. — Сейчас выводы казначейства, касающиеся этой ситуации, оспариваются в арбитражном суде.

Действительно, в базе арбитражных судов есть соответствующий иск Росимущества. "Имущественные" чиновники оспаривают незаконный, как им кажется, вывод казначеев. Однако пока иск оставлен без движения.

Вопросы об уничтоженных иномарках в управлении Росимущества оставили без ответа.

Следователи давно знакомы со схемой

По данным Лайфа, о ситуации уже проинформированы правоохранительные органы. В управлении Росимущества не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о начавшейся доследственной проверке.

Лайф побеседовал с одним из следователей, расследующих дела такой категории. По его словам, эта схема известна как товарное рейдерство. Ранее её активно практиковали силовики. Оперативники выбирали в качестве жертв бизнесменов с высоколиквидным товаром, после чего привязывали фирму к застарелому уголовному делу о контрабанде. Мол, эту фирму подозревают в связях с контрабандистами. На этом основании оперативники изымали товар в качестве вещдока и вывозили его в хранилища, аккредитованные при РФФИ. Вскоре бизнесмен узнавал, что весь его товар был продан за копейки. Якобы на складе не оказалось места или условий для хранения такой партии товара, поэтому следователь давал разрешение пустить товар на торги. Аккредитованная при РФФИ фирма оценивала товар обычно в десятки, а то и сотни раз дешевле рыночной цены, после чего его скупали подконтрольные силовикам фирмы.

— В Центральном округе Москвы следователь попался на том, что изъял у одной из компаний партию эксклюзивных часов марок Ulysse Nardin, Dubey & Schaldenbrand, Jaeger LeCoultre почти на 500 млн рублей, которые затем по документам были оценены и проданы за копейки, потому что вдруг превратились в дешёвые Casio, — рассказал Лайфу один из следователей СКР.

По его словам, такая схема удобна тем, что следователь, РФФИ или таможня всегда могут свалить всю вину на оценщика, мол, это он так дешёво оценил товар. Самому оценщику заниженная оценка ничем не грозит, поэтому риска нет никакого.

Следователь говорит, что в первую очередь опасность грозит высоколиквидному товару — электронике, продуктам с долгим сроком хранения, сигаретам, ширпотребу. По его словам, одна большегрузная фура с ширпотребом "улетает" на крупном оптовом рынке Москвы всего за несколько часов.

По этому поводу юрист Файзуллин вспомнил курьёзный эпизод из своей карьеры таможенника.

— У нас похожий случай был, как раз в Санкт-Петербурге. Мы конфисковали много элитных сортов виски. При проверке порядка конфискации товара мы увидели, что виски уничтожили оригинальным путём: споили бычкам из окрестных деревень, — рассказывает Файзулин. — Разумеется, у нас на этот счёт возникли сомнения. Начальник отдела нашего управления лично выехал на проверку и посетил все сельхозпредприятия, указанные в документах. На местах очень удивились, что по документам им, оказывается, передали сотни литров шотландского виски для спаивания быков. Они рассказали: коровам действительно на зиму добавляют в силос алкоголь, но это, как правило, вино и не в таком огромном количестве. Один из руководителей резонно заметил, что если бы он дал указание работникам поить бычков шотландским виски, то вряд ли бы он с нами сейчас разговаривал.