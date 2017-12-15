Клиенты "Альфа-банка" жалуются на сбой работы банкоматов

По горячей линии банка сообщается, что причина сбоя — технические проблемы, которые обещают устранить в ближайшее время.

В пятницу клиенты "Альфа-банка" столкнулись со сбоем в работе банкоматов и в проведении транзакций по картам. На горячей линии "Альфа-банка" автоинформатор подтверждает сбой в работе банка: "В настоящее время по техническим причинам невозможно проведение операций в банкоматах банка". Робот "Альфа-банка" приносит извинения за доставленные неудобства и просит клиентов не волноваться — специалисты работают над решением проблемы.

Кроме того по данным Лайфа, в "Альфа-банке" не работают не только банкоматы. Многие клиенты не могут оплатить свои покупки картой.

— Я хотел оплатить свой заказ в кафе, однако получил отказ от банка в проведении операции. Я позвонил в банк, и мне сообщили о технических проблемах, — рассказал Лайфу москвич Павел.

Несколько дней назад крупнейший сбой пережил Сбербанк. Банк не проводил транзакций, а у многих клиентов были неправомерно списаны деньги. Глава Сбербанка Герман Греф признал проблемы и объяснил их тем, что Сбербанк менял программное обеспечение.