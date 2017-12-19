Городам ЧМ-2018 поручили взяться за свалки и бродячих собак

В январе 2018 года мэры городов — организаторов ЧМ-2018 должны предоставить в правительство идеи, как улучшить экологическую ситуацию на местах и что делать с бездомными собаками и кошками.

Пока Москва вторую неделю задыхается от смрада закрытого полигона ТБО "Кучино", в правительстве обсуждают, как улучшить экологическую обстановку в городах, которым предстоит принимать у себя чемпионат мира по футболу в 2018 году. Этот вопрос поднимался на совещании у вице-премьера по спорту, туризму и молодёжной политике Виталия Мутко. Он поручил главам городов-организаторов проверить все сигналы местных жителей, а также журналистов об экологии в их городах и при необходимости принять дополнительные меры, чтобы не допустить загрязнения воздуха и выброса опасных веществ.

Кроме того, Мутко распорядился решить проблему бродячих животных. Отдельно отмечалось, что методы должны быть гуманными, поэтому предлагалось, например, построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания для животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам.

По данным Лайфа, на совещании присутствовали представители МЧС, Ростуризма, Минздрава, Минспорта, а также чиновники из регионов. В первую очередь они решали, как защитить здоровье гостей и участников ЧМ-2018.

Так, в последнее время Москву уже неоднократно накрывали зловонные облака сероводорода.

МЧС выяснило, что источником выброса является закрытая свалка "Кучино" в подмосковной Балашихе. Это серьёзный риск для гостей и участников ЧМ-2018.

Экологических проблем хватает и в других городах-участниках. Например, в Нижнем Новгороде местные власти не могут решить вопрос с нелегальными свалками, ссылаясь на недостаток денег в бюджете. В регионе есть проблемы с оздоровлением Волги. Местные журналисты писали, что давно пора строить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения.

В Волгограде также множатся стихийные свалки, есть дефицит водных ресурсов, местные жители жалуются на опасные выбросы предприятий. Например, металлургический гигант "Красный Октябрь" уже признали экологически опасным для Волгограда. Жители города давно бьют тревогу из-за рыжих облаков, которые стоят над металлургическим заводом.

Незаконные свалки Росприроднадзор обнаружил и в Сочи. Мол, возле одной из котельных за считаные дни образовалась гора мусора объёмом 3 тыс. тонн. Это уже третий подобный случай в Сочи за последние полгода. Как отмечали журналисты, незаконные свалки в Сочи стали появляться из-за того, что перед Олимпиадой в городе были закрыты все полигоны ТБО.

В июле СМИ сообщали, что Ростовская область, по версии Общероссийского народного фронта, вошла в десятку регионов, лидирующих по количеству свалок. Ежегодно на территории Ростовской области образуется около 5 млн тонн отходов.

На совещании Мутко поручил региональным чиновникам совместно с Роспотребнадзором ещё раз проанализировать все публикации в СМИ, связанные с загрязнением воздуха и экологической обстановкой, и при необходимости предусмотреть дополнительные меры по охране окружающей среды.

Эксперты говорят, что главной проблемой для городов — участников ЧМ-2018 является мусор.

— Технология сбора мусора на массовых мероприятиях была отработана ещё на Кубке конфедераций, она включает в себя правила по уборке стадионов и раздельному сбору мусора. Но есть проблема. Судя по тому, что мне рассказали в оргкомитете ЧМ-2018, в регионах — организаторах чемпионата, кроме разве что Москвы, не ведут работы по планированию и организации сбора отходов во время мундиаля. Чиновники разводят руками. Мол, в регионах нет специалистов, способных выполнить эти работы качественно, — говорит заместитель гендиректора инжиниринговой компании "СЭРВЭТ" Алексей Агибалов.

Что касается полигона "Кучино", то, по мнению эксперта, власти успеют его изолировать к ЧМ-2018.

Ещё один вопрос, который поднимался на совещании у Мутко, — бродячие животные. Точной цифры, сколько всего в России бездомных собак и кошек, не назовёт никто. Однако, по словам координатора Всероссийского зоозащитного движения России Владислава Рогимова, по улицам российских городов бродит около 2 млн безнадзорных животных.

Чтобы дворняги и мурки не ударили по репутации России — например, укусив кого-нибудь из гостей или участников, — вице-премьер поручил гуманными методами регулировать численность безнадзорных животных.

Речь в первую очередь идёт о создании пунктов передержки и центров временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам, а также в местах проведения массовых мероприятий в рамках чемпионата.

— Мы поддерживаем то, о чём говорит Мутко: нужно гуманно решить вопрос с бездомными животными. Но в городах, где будут принимать чемпионат мира, нет такого количества приютов для приёма собак и питомников, не заложены деньги на их постройку и на отлов, содержание, вакцинацию, кормление и выпуск. Есть опасения, что животных будут убивать, — считает Рогимов.

Как следует из протокола совещания, чиновники, которым предстоит принимать чемпионат, должны доложить о результатах по улучшению экологии и отлову бездомных животных до 15 января 2018 года.

В погоне за очисткой городов от животных чиновники далеко не всегда используют гуманные методы. Например, в 2004-м перед Олимпиадой в Афинах греческие чиновники решили травить собак и кошек, потому что приютов для животных там не хватало. Так, 80 мёртвых собак тогда были найдены на курорте Саронида, где должны были остановиться члены британской олимпийской сборной.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В частности, матчи чемпионата предстоит принимать Нижнему Новгороду, Сочи, Казани, Волгограду, Калининграду, Ростову-на-Дону и Санкт-Петербургу. Матч открытия и финал пройдут на столичном стадионе "Лужники".