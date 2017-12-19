Всё в дом. В ФСБ могут передать расследование "чужих" уголовных дел

Парламентарии предлагают изменить Уголовно-процессуальный кодекс РФ и дать генпрокурору полномочия изымать у Следственного комитета и МВД их профильные уголовные дела и передавать их для расследования в ФСБ.

Профессиональный юрист, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству сенатор Алексей Александров, в прошлом работник прокуратуры и адвокатуры, предложил депутатам Госдумы РФ изменить УПК РФ, что позволит расширить полномочия ФСБ РФ.

Если изменения в статьи 148 и 151 будут поддержаны депутатами нижней палаты парламента, то генеральный прокурор РФ и его заместители смогут изымать находящиеся в производстве у следователей СК РФ и МВД РФ уголовные дела или материалы проверки сообщения о преступлении, выявленные сотрудниками ФСБ, и передавать их в Следственное управление ФСБ.

Опрошенные Лайфом эксперты считают, что эта поправка расширит полномочия сотрудников ФСБ, что может привести к их вмешательству в дела Следственного комитета и МВД, что вызовет внутриведомственные конфликты при расследовании. А с другой стороны, это повысит эффективность контроля за расследованием дел в отношении судей и прокуроров и позволит исключить давление на следователей СК или МВД, на которых часто оказывается давление.

Сейчас, согласно 151 статье УПК РФ, следователи органов ФСБ расследуют большинство дел о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства: о государственной измене (ст. 275 УК РФ), о шпионаже (ст. 276 УК РФ), о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) или дела о контрабанде (ст. 188 УК РФ), о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), о терроризме (ст. 205 УК РФ), о захвате заложника (ст. 206 УК РФ).

Теперь полномочия следователей могут расшириться.

— Если же поправки сенатора Александрова будут поддержаны депутатами Госдумы РФ, то следователи смогут расследовать уголовные дела о мошенничестве, взятках, злоупотреблении должностным полномочиями, вымогательстве, в оперативной разработке которых принимали участие сотрудники службы, — считает юрист Алим Бишенов.

Кроме того, сенатор Александров предлагает законодательно закрепить, что руководитель следственного органа ФСБ вправе возбуждать уголовные дела по поручению генпрокурора или его заместителей в отношении следователей СКР, руководителей следственных органов, прокуроров, а также адвокатов и судей.

Между тем сам сенатор Александров объясняет необходимостью повысить "эффективность и объективность" предварительного следствия, осуществляемого сейчас следователями СКР в отношении судей, прокуроров и следователей.

По словам адвоката Александра Островского, если бы предлагаемые сенатором Алексеем Александровым поправки в УПК РФ уже действовали, то чекисты расследовали бы уголовные дела, которые сами и разрабатывали. Например, в отношении экс-главы Минэка Алексея Улюкаева, приговорённого 15 декабря Замоскворецким судом Москвы к восьми годам в колонии строгого режима, за получение взятки $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

— Видимо, законодатели считают, что коррупционные дела будут лучше расследовать сотрудники ФСБ РФ, — считает Островский.

Источник Лайфа в ФСБ РФ отмечает, что инициатива сенатора Александрова очень своевременная.

— Ведь большинство преступлений чиновников регионального уровня и выше раскрываются не полицией, а ФСБ. А потом уже дело передаётся в Следственный комитет, который и ведёт его до передачи в суд, а работа контрразведки остаётся в тени. Пора уже выйти из тени, — утверждает собеседник Лайфа в ФСБ РФ.

Чекистам не нравится, что все лавры по громким делам достаются следователям Александра Бастрыкина (глава СК РФ). Самые резонансные дела, которые сейчас находятся в производстве СК РФ, начались по материалам, предоставленным ФСБ. Это, например, дела против полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко, против полковника УСБ МВД Юрия Тимченко, задержанного за вымогательство 100 млн рублей в Петербурге у представителей транспортной компании "Деловые линии".

В активах ФСБ было задержание заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова, который является фигурантом дела о получении взятки в $1 млн от лидера отечественного криминалитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

По оперативным материалам ФСБ РФ, в декабре 2017 года в Москве был задержан руководитель "Дирекции капитального ремонта" департамента капитального ремонта Москвы Александр Шукюр за мошенничество при заключении контрактов на выполнения работ с одной из коммерческих фирм.

— А расследование уголовного дела было поручено СК РФ, — говорит Лайфу сотрудник спецслужбы.

Как отмечает контрразведчик, для дальнейшего развития успехов в борьбе с коррупцией необходимо усиливать ФСБ дополнительными полномочиями, что и пытается сделать своей инициативой сенатор Алексей Александров.

Между тем юрист Алим Бишенов считает, что инициатива сенатора Алексея Александрова расширяет полномочия сотрудников ФСБ по тем уголовным делам, которые касаются преступлений, выявленных контрразведчиками.