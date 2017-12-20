Не по центру. Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре мог спровоцировать багаж

Источники в авиационной отрасли, изучив картину крушения, выдвинули несколько версий случившегося — отказ двигателя на взлёте либо нарушение центровки груза.

Группа по расследованию крушения легкомоторного Ан-2 в Нарьян-Маре будет изучать, как загружали багаж перед вылетом. По одной из версий, озвученной источником в авиационной отрасли, лайнер мог рухнуть из-за неправильной центровки груза. Кроме того, по его словам, пилот заложил слишком крутой вираж при взлёте, что также могло сыграть отрицательную роль в дальнейшем развитии событий. Предположение источников косвенно подтверждается прецедентами. В июне этого года точно такой же борт рухнул в Монголии, предположительно, из-за нарушения центровки. Причём картина крушения оказалась одинаковой — падение сразу после взлёта.

19 декабря утром (по московскому времени) в Ненецком АО упал одномоторный самолёт Ан-2 авиапредприятия "Нарьян-Мар" с 11 пассажирами на борту. Сразу после взлёта он накренился вправо, сделал круг и воткнулся в землю близ взлётной полосы.

Погибший самолёт на стоянке. Апрель 2017-го.

Малые самолёты особенно чувствительны к тому, как при загрузке распределяют багаж и рассаживают пассажиров. Если центр тяжести существенно сместится назад или вперёд, последствия могут быть непредсказуемыми. Лётчики в социальных сетях вспоминают случай из советской эпохи. Такой же самолёт упал только потому, что один из пассажиров во время взлёта отстегнулся и пошёл в туалет.

И в этот раз, считают источники, катастрофический сценарий мог развиться из-за нарушения распределения груза.

— Судя по видео, в процессе взлёта произошёл неуправляемый разворот, сопровождающийся креном на правое крыло. Так может быть, когда нарушена центровка самолёта или неправильно рассчитана взлётная масса, — рассказал Лайфу источник в авиационной отрасли.

По словам эксперта, речь может идти о "запредельно задней центровке". То есть вся тяжесть ушла к хвосту самолёта (предположим, так расположили багаж).

Косвенное подтверждение его версии хранится в служебной статистике Росавиации от июня этого года. В начале лета в Монголии точно такой же Ан-2 рухнул при взлёте, причём картина крушения полностью повторяет сегодняшнюю.

— В процессе набора высоты воздушное судно перешло в режим снижения с правым креном и последующим столкновением с землёй, — пишут специалисты Межгосударственного авиационного комитета в предварительном донесении о происшествии.

Тогда, к счастью, никто не погиб. Расследование монгольской аварии пока не завершено, но специалисты придерживаются версии о нарушении центровки. Ещё тогда по всем российским авиакомпаниям, которые эксплуатируют Ан-2, разослали предупреждение насчёт распределения багажа и пассажиров. В частности, потребовали провести дополнительные занятия с лётным составом, чтобы правильно рассчитывать взлётную массу.

Однако другой авиационный специалист придерживается версии отказа техники.

— Похоже на отказ двигателя при взлёте, — лаконичен он.

По его словам, свою роль сыграло и то, что лётчик заложил резкий вираж сразу после взлёта.

— Если б по прямой [взлетал], может, и жертв столько не было, — рассуждает он.

В распоряжение Лайфа попал неполный список авиационных происшествий с самолётами Ан-2 за последний год. Согласно одному из них, у таких же самолётов в этом году уже были проблемы с двигателями. Так, в Краснодаре сразу после взлёта Ан-2 произошла остановка двигателя, когда он начал разворот.

Следствие же отрабатывает все версии: помимо уже перечисленных это и неблагоприятные погодные условия, и ошибка пилотирования, и техническая неисправность.

По факту крушения в Ненецком автономном округе СУ СКР по региону завело уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц"). Среди прочего будут опрашивать аэродромных техников и других сотрудников лётных служб. Ранее СМИ сообщали, что бортом управлял неопытный пилот, которого контролировал лётчик-инструктор Сергей Кузьмин.

В самой авиакомпании считают, что самолёт упал из-за отказавшего двигателя.

По данным следствия, на борту самолёта было два члена экипажа и 11 пассажиров, в том числе два ребёнка. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Ранее региональное СУ СКР сообщало о четырёх жертвах крушения. Среди прочих погибла беременная.

Паблик Mash получил от гражданского корреспондента видео, на котором запечатлён момент падения.

Разбившийся Ан-2 был заслуженным ветераном авиации — его выпустили из ангаров украинского завода в 1988 году. В 1994-м перешёл в "Комиавиа", где летал долгие 20 лет. В 2010 году попал на кладбище самолётов. Несколько лет назад Ан-2 реанимировали, перекрасили и отдали на эксплуатацию на север. В 2015-м его купило авиапредприятие "Нарьян-Мар".