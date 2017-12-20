Генеральская скидка. За что экс-главе ГУЭБиПК Сугробову в два раза снизили срок?

Адвокаты осуждённых категорически не согласны с этим решением Верховного суда и будут дальше добиваться оправдания своих подопечных.

Верховный суд России во вторник скостил сроки всем фигурантам резонансного дела ГУЭБиПК: бывшему руководителю подразделения генералу Денису Сугробову снизили срок в два раза — до 12 лет заключения. Аналогичные щедрые скидки получили и остальные восемь осуждённых по этому делу экс-борцов с коррупцией МВД и их агенты. Что касается причин, то ни с кого не были сняты обвинения и эпизоды, а суд просто зачёл осуждённым различные смягчающие обстоятельства — награды и безупречную службу в МВД. С учётом времени, проведённого в СИЗО, и нового срока уже через четыре года генерал Сугробов может выйти на свободу.

Как и обещали адвокаты в апреле 2017 года после приговора бывшему начальнику ГУЭБиПК генералу Сугробову и другим фигурантам дела, они обжаловали несправедливый, по их мнению, приговор в Верховном суде. По словам адвоката Алексея Першина, который представляет интересы экс-начальника Управления "Б" Ивана Косоурова, осуждённые просили Верховный суд их полностью оправдать или вернуть дело в прокуратуру или следствие. Так, Сугробов просил отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Напомним, что генерала и его подчинённых весной 2017 года признали виновными в организации и участии в преступном сообществе, превышении должностных полномочий и провокации взяток. Генерал Сугробов лишился звания и получил 22 года заключения, остальные — от четырёх до 20 лет.

Рассмотрение жалобы на приговор в Верховном суде началось в конце ноября. Заседания проходили в закрытом режиме из-за того, что в деле и приговоре есть гостайна. Сугробов и другие осуждённые очно присутствовали на всех заседаниях — их доставляли из различных СИЗО Москвы, где они до сих пор содержатся. Несмотря на то что по делу были признаны потерпевшими 30 человек, никто из них не явился в Верховный суд, чтобы высказать своё мнение.

В деле ГУЭБиПК было 500 томов, поэтому суду понадобилось три недели на рассмотрение жалобы. Во вторник Верховный суд вынес решение по жалобе: он оставил все обвинения Сугробову и его сообщникам в силе, но счёл, что можно применить смягчающие обстоятельства — наличие детей, прежнюю безупречную службу, награды. В итоге всем осуждённым были снижены сроки. Так, Сугробов получил теперь 12 лет заключения, Косоуров — десять лет вместо 19 лет, Салават Муллаяров — десять вместо 20. Сергею Борисовскому, Сергею Пономареву и Андрею Назарову, которые ранее были приговорены к 17 годам колонии, новые сроки — 9, 8 и 9,5 лет соответственно. Виталий Чередниченко и Евгений Шерманов, вместо 18 лет, проведут в колонии 10 и 9,5 лет. Агент Игорь Скакунов получил 3,5 года вместо четырёх лет.

Несмотря на двукратное снижение сроков, сами осуждённые и их адвокаты остались недовольны решением Верховного суда.

— Это компромис судебной системы. Вместо того чтобы признать ошибки и то, что люди были осуждены неправомерно, суд принял решение снизить им сроки, — рассказал Лайфу адвокат Дениса Сугробова Эдуард Исецкий.

Защитники будут и дальше бороться за права своих подопечных.

— Будем обязательно обжаловать решение в судебной коллегии Верховного суда и добиваться полного оправдания наших подзащитных, — рассказал Лайфу адвокат Косоурова Алексей Першин.

Даже если предположить, что вышестоящая инстанция оставит этот приговор в силе, то Сугробов и его подчинённые могут уже в ближайшие годы оказаться на свободе. Большинство задержаний прошли зимой и весной 2014 года, поэтому фигуранты дела провели в СИЗО уже почти 4 года. Этот срок был им зачтён в наказание. Статья 210 УК ("Организация преступного сообщества") считается особо тяжкой, поэтому осуждённый может претендовать на условно-досрочное освобождение после того, как проведёт в колонии 2/3 срока. В случае болезни из утверждённого правительством списка осуждённый может выйти досрочно. Например, так вышел из колонии генерал МЧС Владимир Ганеев, который был лидером группировки оборотней в погонах из МУРа.

Напомним, что экс-главе ГУЭБиПК и его подчинённым инкриминировался 21 эпизод. Суд решил, что с подачи генерала Дениса Сугробова, его подчинённых и агентов фигурантами сфабрикованных уголовных дел оказались почти 30 человек. 18 из них находились под следствием в СИЗО, зато оперативники и следователи процветали: докладные записки с результатами якобы успешной работы по борьбе с коррупцией ложились в итоговые отчёты, закладывались в представления и аттестации продвижения по службе. Оперативники получали звания, награды и премии.