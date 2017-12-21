Лауреат-невидимка. Как в Подмосковье хотели дать премии мёртвым и проституткам

Из-за того что чиновники не проверили участников конкурса "Наше Подмосковье", аферисты пытались получить за несуществующие проекты около 1 млн рублей.

Подмосковные власти и силовики сейчас разбираются, как организаторы губернаторского конкурса "Наше Подмосковье" проверяли проекты, претендовавшие на главные премии. Как выяснилось, несколько проектов оказались фейком. Лишь благодаря бдительным общественникам, которые заметили подвох и забили тревогу, аферисты не успели получить губернаторские премии. При беглом изучении лауреатов выяснилось, что среди них есть умершие люди и девушки с низкой социальной ответственностью. Если выяснится, что кто-то таким образом пытался залезть в карман областной казны, будет возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Награда нашла героев

Красногорск. Облицованное серой плиткой здание с крупной надписью VEGAS на входе. Здесь 28 ноября награждали лауреатов ежегодной премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Открыл церемонию лично глава Подмосковья Андрей Воробьёв:

— Сегодня день подведения итогов большого проекта. Прошло 5 лет, и мы каждый год собираемся с неравнодушными и важными людьми. Это коллективы и отдельные граждане. Несмотря на занятость и дикий, подвижный мир вы находите время для добрых дел. Наша задача каждый год находить возможность поддерживать проекты, главы активно отбирают и поддерживают полёты. Спасибо вам за добрые дела, — заявил на открытии церемонии Андрей Воробьев.

Главе региона вторил и председатель Совета по присуждению премии, народный артист Российской Федерации Евгений Князев:

— Какой это труд — рассмотреть все заявки. Ни один проект не был пропущен. Все участники и те, кто занимался этой премией, это неравнодушные люди, которые любят свою работу, — говорил тогда Князев.

Премия "Наше Подмосковье" была учреждена 5 лет назад и присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области. В этом году призовой фонд премии составил 180 млн рублей, а количество победителей — 1818 человек из разных городов и районов Московской области. Минимальная премия составляла 50 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей.

Фейковое Подмосковье

По правилам конкурса после подачи заявок конкурсанты должны были презентовать свои проекты в муниципалитетах, после чего их заявка должна была попасть на стол Совету по присуждению премий.

Между тем источник Лайфа в администрации одного из районов Московской области рассказал, как на самом деле проходил отбор и контроль.

— У нас собралась комиссия, на которую приехал представитель Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Комиссия никаких решений не принимала, после презентации всех проектов представитель управления сделал какие-то пометки относительно того, какие проекты рекомендовать, и уехал, — рассказал Лайфу чиновник.

Как Совет по присуждению премии проверял претендентов, в середине декабря обратила внимание жительница подмосковного Жуковского Ольга Степанова.

В качестве эксперимента активисты из Жуковского решили выборочно проверить несколько проектов в области военно-патриотического воспитания, получивших губернаторскую премию в размере 150 тысяч рублей, и пришли к неожиданным выводам.

По словам Степановой, в конкурсе "Наше Подмосковье" победили 44 проекта из Жуковского, однако примерно половина из этих проектов-победителей не что иное, как фальшивка, потому что в городе о них никто не слышал.

— То, что произошло в наукограде Жуковском, просто не укладывается в голове! Премии губернатора Подмосковья получили граждане и организации, которых в городе просто не существует. Кому же раздаёт бюджетные деньги губернатор Воробьёв и куда смотрит прокуратура? <...> После подведения итогов и опубликования победителей губернаторского конкурса "Наше Подмосковье — 2017" в г. Жуковский есть огромное подозрение, что некоторые проекты-победители из Жуковского — фальшивки. Огромное сомнение в существовании и реализации на территории муниципального образования более чем половины из 44 победивших проектов подтверждается, тем фактом, что о них никому из жуковчан ничего не известно, — написала Ольга Степанова в одном из пабликов в "Фейсбуке", посвящённых проблемам Подмосковья.

Координатором губернаторской премии в Жуковском был эксперт отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями горадминистрации Денис Грибанов. Дозвониться до него Лайфу не удалось.

Проекты-призраки

Один из таких проектов — "Православный военизированный лагерь", автором которого выступила жительница Жуковского Марина Чистопрудова. В описании на сайте премии говорится, что этот лагерь организован при поддержке РПЦ, а его основной контингент — это юноши из неблагополучных семей и в основном состоящие на учёте в детской комнате полиции.

В самом же лагере дети не только приобщаются к оружию, но и "постигают духовное начало" — ежедневно молятся и общаются со священниками.

Судя по описанию на сайте премии, проект находится в стадии реализации, однако в Жуковском, как утверждает Степанова, информация о деятельности этого клуба, как и многих других, "существует исключительно на сайте конкурса" и в самом городе о нём никто ничего не слышал.

Более того, сомнения вызывает и подлинность информации об участниках проекта. Например, среди участников православного военизированного лагеря значится некий Иван Игоревич Кудрявцев, вот только в его профиле на сайте премии стоит фотография совершенно другого человека — блогера и актёра Стаса Думкина, убитого в ночь на 13 августа в столичном парке Горького.

Ещё одной участницей Православного военизированного лагеря на сайте премии значится некая Ефимова Надежда Тарасовна, которая "хочет стать моделью". Фото её профиля на сайте премии, как выяснилось, давно гуляет по порносайтам и на сайтах знакомств, где она зарегистрирована как 19-летняя Альбина из Камышина.

Другой проект-победитель из Жуковского — военно-патриотический клуб "Булат". Так же как и с православным лагерем, об этом проекте в городе не слышали. При этом организатором проекта значится Бабоян Лариса Айказовна, но фотография, загруженная на сайт проекта, принадлежит уроженке Минска Лоре Коршун.

Такая же ситуация и с другим проектом, получившим губернаторский грант. Речь идёт о военно-патриотическом клубе "Росгвардеец". На сайте проекта указывается, что главная цель клуба — "воспитание молодого поколения граждан России, будущих сотрудников Войск национальной гвардии Российской Федерации".

Среди членов инициативной группы "Росгвардейца" значится Овчинникова Зоря Игоревна. Фотография её профиля на сайте премии была взята со странички во "ВКонтакте бывшей студентки МГИУ Ксении Гаевской. В общей сложности активисты из Жуковского выявили шесть проектов с сомнительными участниками и организаторами.

Реакция чиновников

В Главном управлении социальных коммуникаций Московской области, курирующем премию, не ответили на вопросы Лайфа, однако подмосковные чиновники через официальный портал заявили, что это они разоблачили аферистов.

— Пятого декабря в управление поступила информация о том, что шесть соискателей из городского округа Жуковский стали победителями губернаторской премии "Наше Подмосковье" с фейковыми проектами. Речи о выплатах грантов недобросовестным соискателям не идёт. К тому же сами победители не подали нам нужных для выплаты грантов документов, чем вызвали подозрение. На данном этапе проходят проверки, ждём результата", — сказала начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева, чьи слова приводит пресс-служба.

— Выплаты денежных средств были приостановлены сразу же, как только появилась информация, что победителями в конкурсе стали якобы не настоящие проекты. Мы проведём в ближайшее время заседание Совета по присуждению премии "Наше Подмосковье", на котором обсудим ситуацию и решим, что делать дальше", — добавил председатель совета Евгений Князев, которого также цитирует пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций.

Эксперты говорят, что всё это очень похоже на аферу, в которой могли участвовать и чиновники.

— Я бы не стал исключать, что деньги освоили просто потому, что их надо было освоить, что называется, "под конец года". В масштабах области освоенная сумма, как бы это цинично ни звучало, является не очень большой, поэтому, скорее всего, пошли просто по наиболее простой и проторённой дороге. Я не думаю, что у произошедшего есть некий конкретный, "главный" выгодоприобритатель — или как минимум нужно изучать всех получивших награды для того, чтобы проследить возможные аффилированности. Думаю, прохудился муниципальный фильтр, — считает директор московской компании Urus Advisory, которая занимается управлениями рисками, Алексей Панин.