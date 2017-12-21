В питерском МВД идёт служебная проверка из-за кинологического центра

Ревизоры выясняют, почему полицейские слабо контролировали подрядчиков и что спровоцировало финансовый ущерб при строительстве нового корпуса кинологического центра.

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти началась служебная проверка руководителей, отвечавших за оплату и приёмку строительства кинологического центра. Он был открыт ещё в мае, и там уже живут собаки и работают люди. Но по документам центр до сих пор не введён в эксплуатацию, потому что не получил всех необходимых разрешений. Кроме того, из-за нерасторопности подрядчика пришлось расторгнуть контракт. Например, набежали штрафные проценты в 1,5 млн и ущерб в 3 млн рублей. Однако полицейские фактически простили бизнесменов, не отразив эти показатели в бухгалтерском учёте.

Недавно питерская полиция объявила, что наконец-то достроила кинологический центр, заложенный ещё в 2014-м. На открытие пригласили журналистов, показав новенькие рентген-кабинеты, тёплые вольеры и родовые комнаты для собак. Лишь об одном полицейские не рассказали корреспондентам. За пару недель до открытия к ним приехала спецкомиссия из контрольно-ревизионного управления центрального аппарата МВД. Комиссия осталась крайне недовольна ситуацией со строительством.

— Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти не отразило в бухгалтерском учёте задолженность ООО "Ремстройкомплект" по выплате пени [за просрочку] на 1,5 млн рублей, а также ущерба, выявленного ревизией Контрольно-ревизионного управления МВД России (на 2,9 млн), — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, знакомый с материалами проверки.

Проверяющие отметили, что МВД по Петербургу до сих пор не имеет права распоряжаться этим зданием. По бумагам они используют его незаконно, поскольку до сих пор не получили разрешения на ввод в эксплуатацию. По неподтверждённым данным, проблемы могут быть связаны с градостроительными нормами. Приюты и места содержания животных нужно строить на удалении от жилых домов, а ещё при проектировании местные жаловались, что питомник строят слишком близко к многоэтажкам. Не исключено, что сейчас это обстоятельство оттягивает момент получения разрешения на эксплуатацию.

Поэтому ревизоры потребовали начать служебную проверку в отношении сотрудников, отвечавших за контроль строительства. На актах приёмки работ стоят подписи главного инженера МВД по Петербургу Сергея Пуларгина и главного тыловика местной полиции Ивана Абакумова.

Вскоре в дело включилась Счётная палата России, которая выдала предписание устранить все нарушения до 25 января 2018 года.

— В предписании содержатся требования провести проверки по каждому выявленному факту, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, допустивших указанные нарушения, — сообщает источник.

Сейчас в Центре несут службу 112 собак. Многострадальный центр возводила стройфирма РСК, которой заплатили 240 млн рублей. Причём когда он был практически построен, контракт неожиданно расторгли, — как сообщало МВД, из-за постоянных просрочек и неаккуратности исполнителей.

Проблемы в кинологической службе Санкт-Петербурга отмечали и сами сотрудники.

В сентябре СМИ опубликовали историю кинолога Оксаны Семыкиной, которая регулярно критиковала начальство. Вскоре после очередного конфликта с начальством Семыкину, до этого никогда не имевшую проблем с психикой, принудительно положили в психиатрическую больницу. Родные и сама Оксана утверждают, что таким образом руководство сводит с ней счёты, и оспаривают решение о принудительной госпитализации через суд.

— Так закрывают рот людям, недовольным происходящим беспределом. Теперь все факты о нарушениях закона, которые документально известны моей дочери, легко списать на её невменяемость, — рассказывала мать девушки.