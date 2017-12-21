Новоселье с холодком. Арестанты СИЗО "Кресты-2" обживают камеры без тепла и воды

По информации Лайфа, более 700 арестантов, которых на днях перевезли из старой тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной в новый современный СИЗО "Кресты-2" в районе Колпино, мёрзнут в своих камерах без воды и отопления.

Правозащитники подтвердили Лайфу данную информацию. Однако во ФСИН РФ заявили, что в СИЗО "Кресты-2" все коммуникации работают исправно, вода есть, а слухи о том, что арестантов морят холодом и голодом, распространяют провокаторы.

Вечером 20 декабря 2017 года в редакцию Лайфа позвонила Елена Гусакова, мама арестанта "Крестов-2" Дмитрия Гусакова, и рассказала об ужасах, творящихся в колпинском СИЗО .

— Мне сегодня мама одного из арестантов "Крестов-2" рассказала, что ей передали, что в СИЗО, куда её сына, как и моего Дмитрия, перевезли в ночь на 16 декабря 2017 года из старых "Крестов", нет отопления, воды, а питаются арестанты сухими пайками. Не работает и канализация. Адвокатов к ним не пускают, — рассказала Елена Гусакова. — Говорят, что канализация, отопление и водоснабжение в камерах СИЗО появятся только после новогодних праздников. У Димы, который уже полгода в тюрьме по сфабрикованному наркоторговцами обвинению, больной желудок. Ему горячая пища нужна, а в СИЗО кухня не работает.

По словам Елены Гусаковой, за первые две недели декабря 2017 года из старых "Крестов" на Арсенальной набережной в новый СИЗО "Кресты-2" в районе Колпино перевезли 700 человек, которые там теперь мёрзнут, как в блокадном Ленинграде.

То, что в новом СИЗО "Кресты-2" не всё в порядке, Лайфу подтвердил бывший член Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга, а сейчас координатор правозащитной общественной организации "Гулагу.нет" Борис Пантелеев.

— Я направил письмо начальнику УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майору Игорю Потапенко и в ОНК с просьбой прокомментировать информацию об ужасающем положении в новом СИЗО. Но ответа пока нет, — сообщил Лайфу правозащитник Пантелеев.

Лайф обратился за комментарием к секретарю ОНК Санкт-Петербурга Екатерине Косаревской, однако правозащитница, которая должна защищать права арестантов, отказалась комментировать ситуацию в "Крестах-2".

Не удалось Лайфу получить оперативный комментарий и в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Официальные представители ФСИН России опровергают информацию об отсутствии воды в новом СИЗО.

— Информация об отсутствии водоснабжения в СИЗО-1 в районе Колпино не соответствует действительности. Никаких сбоев в работе систем жизнеобеспечения, в том числе системы водоснабжения, в СИЗО-1, нет. Изолятор работает в штатном режиме, продолжается плановый переезд подозреваемых и обвиняемых по новому юридическому адресу, — рассказала Лайфу официальный представитель ФСИН Кристина Паньшина.

О том, что заселение СИЗО "Кресты-2" в районе Колпино начнётся 1 декабря 2017 года, генерал-майор Игорь Потапенко заявил своему руководителю — директору ФСИН РФ Геннадию Корниенко ещё осенью этого года. И слово своё сдержал. К 16 декабря 2017 года 700 арестантов из "Крестов" переехали в "Кресты-2".

— Действительно, 1 декабря 2017 года начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Игорь Потапенко официально ввёл в эксплуатацию "Кресты-2". И всё там работало. Но когда 16 декабря в тюрьму заселилось 700 человек, говорят, что коммуникации не выдержали, — рассказывает источник Лайфа в региональном ФСИН. — Однако руководство главка называет все слухи провокационными и уверяет начальство в Москве, что в "Крестах-2" всё отлично.

Напомним, что "Кресты-2" строят около 10 лет. Планировалось сдать здание в эксплуатацию в 2013 году. На строительство потратили 12 млрд рублей.

В начале ноября 2017 года сотрудники ФСБ РФ задержали экс- заместителя директора ФСИН РФ Николая Баринова. Отставного генерал-лейтенанта подозревают в получении взяток на сумму 110 миллионов рублей при строительстве СИЗО "Кресты-2".

По версии следствия, замдиректора ФСИН в 2007 году начал курировать строительство "Крестов-2". Стоимость проекта оценивалась в 12 млрд рублей. По версии следствия, в 2007 году, занимая пост заместителя директора ФСИН РФ, генерал Николай Баринов вошёл в преступный сговор с директором компании "Петроинвест" Русланом Хамкоевым, выступавшей генеральным субподрядчиком строительства СИЗО "Кресты-2" в городе Колпино, и заместителем начальника УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковником Сергеем Мойсеенко для хищения бюджетных денег, выделенных на строительство СИЗО.

Напомним, что 13 сентября 2017 года в Москве был задержан преемник Николая Баринова по кураторству "Крестов-2", замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

По данным следствия, в 2015–2016 годах Олег Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинён ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей.