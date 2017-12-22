Зять губернатора Подмосковья вышел из бизнеса по поставкам медоборудования

Ранее фирма "Медиком" зятя подмосковного губернатора Андрея Воробьёва получила многомиллионный госзаказ на поставку медоборудования в Московскую область, однако после публикации Лайфа контракт был расторгнут.

23-летний сын банкира Марк Типикин, который в начале сентября женился на дочери губернатора Московской области Екатерине Воробьёвой, вышел из уставного капитала компании — поставщика медоборудования "Медиком".

С апреля 2017-го Типикину принадлежала 50-процентная доля в "Медикоме", однако, согласно ЕГРЮЛ, с 12 декабря у фирмы теперь один владелец — Алла Хвойницкая.

С чем связан скорый выход Типикина из капитала "Медикома" и на каких условиях он это сделал, пока не известно. Представитель компании в разговоре с Лайфом сообщила, что Хвойницкая недоступна для комментариев, и предложила отправить запрос на почту. Наш письменный запрос также остался без ответа.

Отметим, что 1 декабря на сайте Лайфа вышел материал о том, как зять Воробьёва получил госконтракт на поставку стоматологического оборудования для Московской области.

Тогда Лайф выяснил, что меньше чем через месяц после свадьбы Марка Типикина и Екатерины Воробьёвой фирма "Медиком", в которой молодой человек на тот момент значился совладельцем, выиграла аукцион на поставку медоборудования. Заказчиком выступило ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области".

По условиям аукциона потенциальный поставщик должен до середины декабря поставить восемь стоматологических установок в различных комплектациях. Максимальная цена контракта составляла 8,4 млн рублей.

После этого Лайф направил запрос в пресс-службу губернатора Московской области с просьбой прокомментировать результаты аукциона. Из ответа следовало, что "контракт на поставку медицинской техники был заключён по результатам торгов в соответствии с федеральным законодательством, однако по соглашению сторон был расторгнут до начала исполнения".

Согласно порталу госзакупок, контракт с "Медикомом" был расторгнут 30 ноября, то есть спустя сутки после того, как Лайф направил запрос в пресс-службу губернатора Московской области.