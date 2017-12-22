Все дела в один котёл. Придёт ли Федеральная служба расследований на место СК?

СК, возможно, перестанет быть самостоятельным и станет частью новой объединённой структуры — Федеральной службы расследований. В самом Следственном комитете слухи о реорганизации опровергают.

По данным телеграм-канала Mash, на совещании с руководителями управлений центрального аппарата СК РФ, Главного следственного управления и начальниками региональных управлений председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство, отметившее в 2017 году десятилетие, до июля 2018 года будет ликвидировано.

— Часть следователей уйдёт работать в прокуратуру, а остальные, кто пройдёт переаттестацию, попадут в объединённую следственную структуру — Федеральную службу расследований (ФСР), положение о создании которой сейчас разрабатывается в Администрации Президента РФ, — отметил глава СК РФ.

По словам собеседника Лайфа из Минюста РФ, знакомого с ситуацией, Александр Бастрыкин действительно согласился с чиновниками из президентской администрации, что в нынешних экономических условиях дефицита денег в государственной казне содержать СК РФ будет накладно.

Штатная численность СК России на июль 2017 года составляет 21,1 тыс. человек. На содержание армии следователей только в 2017 году потратили 38,9 млрд рублей, а в последующие два года, если данная структура продолжит существовать, будет потрачено 37,7 и 37,6 млрд рублей соответственно.

— Да, слухи об уходе Александра Ивановича Бастрыкина с поста главы Следственного комитета появились осенью прошлого, 2016 года. Тогда появилась информация, что Бастрыкин подал заявление об увольнении на имя президента, — рассказывает собеседник Лайфа в правительстве. — Такой шаг был связан с арестом в конце июля 2016 года замглавы УСБ СК РФ Александра Ламонова, руководителя УСБ Михаила Максименко и замруководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова. Их обвинили в получении миллиона долларов от вора в законе Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО его приятеля Андрея Кочуйкова (Итальянец). Однако тогда Бастрыкина в отставку не отпустили.

Как отмечает собеседник Лайфа в СК РФ, последние заявления Александра Бастрыкина на совещании 15 декабря 2017 года с руководством СК кажутся серьёзными.

— В СК РФ ходят слухи, что историю с миллионами от Шакро Молодого и коррупцию среди подчинённых главе СК в Кремле не оставили без внимания, — говорит следователь.

Стоит также напомнить, что реформа Следственного комитета была инициирована Дмитрием Медведевым. Ещё в 2007 году при Генпрокуратуре был создан Следственный комитет. В январе 2011 года СК стал самостоятельной структурой, которая не относится ни к одной из ветвей власти и подконтрольна непосредственно президенту.

— Большая часть профессиональных следователей после реформы из СК РФ перейдёт в созданную ФСР и прокуратуру, которой вернут функции следственного органа, — рассказал Лайфу источник в президентской администрации.

По информации Лайфа, осенью 2018 года в Госдуму РФ поступит законопроект о создании ФСР, куда на работу перейдут следователи из МВД, ФСБ и СК РФ.

Отдельное следствие останется только в Генпрокуратуре, куда перейдут работать наиболее опытные сотрудники СК РФ.

— Возглавить его может нынешний заместитель Александра Бастрыкина — генерал-майор юстиции Игорь Краснов, — отмечает источник Лайфа в СК РФ.

— А может, и возглавит он и ФСР. Ведь генерал-майор юстиции Игорь Краснов считается одним из лучших российских следователей. Генерал расследовал в 2005 году покушение на Анатолия Чубайса, деятельность радикальной группировки русских националистов — БОРН, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и убийство политика Бориса Немцова, — говорит источник.

Как отмечает собеседник Лайфа, следователи Генпрокуратуры получат возможность самостоятельно возбуждать и закрывать уголовные дела, а также вести расследования в отношении определённой категории спецсубъектов: например, тех же следователей ФСР, судей, прокуроров.

Предполагается, что ФСР не будет заниматься абсолютно всеми категориями дел. Её сотрудники будут раскрывать преступления, подпадающие под статьи Уголовного кодекса, которые сейчас закреплены за СК РФ: ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, шпионаж, терроризм и т.д.").

Согласно проекту создания ФСР, который сейчас прорабатывается, новая служба объединит в себе всё досудебное следствие, которым сейчас занимаются МВД и ФСБ.

Пока в Кремле решается вопрос об ФСР, руководство силовых ведомств успокаивает своих следователей.

— Сотрудники нашего следственного департамента, перешедшие в новую службу, только выиграют. У них будет больше зарплата, чем сейчас, они сохранят свои оклады и льготы, а главное — будут расследовать дела по тем статьям УК, которыми они занимались на прежней работе, — признаются в МВД России. — Никто не собирается заставлять следователя из МВД вести дело о шпионаже, а специалиста из ФСБ — о краже курицы. Скорее всего, следователи просто поменяют подчинение, но многие, возможно, даже останутся в прежних кабинетах.

Источники в МВД РФ не исключают, что новую структуру может возглавить нынешний руководитель Следственного департамента МВД РФ генерал-майор юстиции Александр Романов.

— Мы никуда не собираемся переезжать, — рассказывает источник Лайфа в МВД. — Основу ФСР составит наш Следственный департамент МВД РФ. Всё равно более 90% всех расследуемых преступлений в стране будут распутывать именно наши сотрудники, а белые воротнички из СК РФ и ФСБ РФ как занимались элитой, шпионами, убийцами серийными и киллерами, так и будут ими заниматься.

В МВД уверены, что очередная попытка организовать ФСР связана с необходимостью ужесточения надзора за законностью при расследованиях, которые будет осуществлять прокуратура.

Впрочем, эксперты считают, что в ближайшие полгода ждать реорганизации правоохранительных структур не стоит. Проводить подобные реформы до выборов не планируется.

В самом СКР слухи о реорганизации опровергли.

— Всё это вбросы, не более! Пока журналисты получают информацию от недостоверных источников, мы как работали, так и дальше будем работать, выполняя поставленные перед Следственным комитетом задачи и повышая свою эффективность, — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.