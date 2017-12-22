Пропавшие миллиарды. Почему и куда сбежали владельцы Промсвязьбанка?

После сообщений Центробанка о привлечении силовиков к расследованию подозрительных финансовых операций на сотню миллиардов рублей совладельцы Промсвязьбанка, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, покинули Россию.

Над уже бывшими совладельцами Промсвязьбанка — председателем совета директоров Алексеем Ананьевым и его братом, членом совета директоров Дмитрием — сгустились тучи. Временная администрация банка, который с 15 декабря принадлежит Центробанку, обнаружила подозрительные операции бывшего руководства Промсвязьбанка. Так, было уничтожено досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации. Временная администрация уже готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в этих сделках. У ЦБ есть вопросы к Ананьевым, однако они неожиданно пропали.

В пятницу зампред ЦБ Василий Поздышев через пресс-службу мегарегулятора сообщил, что в санируемом Промсвязьбанке уже обнаружились подозрительные операции. Временная администрация выяснила, что кто-то из руководства или персонала банка уничтожил кредитное досье корпоративных клиентов, в котором были документы на более чем 109 млрд рублей. В этом досье содержались данные по всем кредитам: кто и на каких условиях их выдавал, проводились ли в Промсвязьбанке заседания кредитного комитета, какое решение было принято, как проверялись, оценивались и оформлялись залоги. Если нет кредитного досье, то это может говорить о том, что, например, владельцы Промсвязьбанка выдавали заведомо невозвратные кредиты, выводя таким образом из банка капитал, или кредитовали собственные компании или проекты.

Кроме того, как сообщил Поздышев, за сутки до введения в Промсвязьбанке временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета "дочки" "Промсвязькапитал" в Нидерландах. Сделки якобы подписал некий иностранец, который был оформлен на работу буквально накануне.

Раннее Поздышев говорил, что ЦБ расследует другую подозрительную сделку с акциями Промсвязьбанка. Негосударственные пенсионные фонды "Будущее", "Сафмар" и "Доверие", которые связывают с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцириевым, продали на бирже 20% акций Промсвязьбанка и тут же купили облигации этого же банка. Это может говорить о том, что они заранее знали о том, что в Промсвязьбанке могут смениться владельцы, поэтому "скинули" потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные обязательства банка.

Ранее Ананьевы продали около 20% акций Промсвязьбанка на рынке четырём пенсионным фондам — НПФ "Благосостояние ОПС" (владеет Борис Минц) и трём НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключены ниже рыночной цены.

По словам Поздышева, временная администрация намерена подать заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в обстоятельствах пропажи корпоративного кредитного досье. Силовикам придётся восстанавливать информацию по каждому кредиту, запрашивая компании.

В отличие от других банкиров, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы сами активно занимались управлением Промсвязьбанка, поэтому именно к ним будет особый интерес у силовиков. Впрочем, Ананьевы уже несколько дней не выходят на связь, поэтому не исключено, что они покинули Россию. По некоторым данным, банкиры находятся в Лондоне. Лайф обратился с вопросами о местонахождении Ананьевых к официальным представителям Промсвязьбанка, однако они оказались недоступны для комментариев.

Раньше у братьев Ананьевых не возникало проблем с силовиками, однако информационные вбросы на эту тему появлялись. Так, осенью 2017 года в лентах информагентств появились новости о том, что миноритарный акционер компании "Русмолоко" Валерий Гличиянс написал заявление в МВД о мошенничестве Дмитрия Ананьева. Якобы банкир вывел его из состава учредителей, лишив доли в сотни миллионов рублей. В качестве предполагаемых соучастников Ананьева он называл других топ-менеджеров Промсвязьбанка и гендиректора "Русмолока" Алексея Леденева. Позже сам Гличиянс заявил, что он не имеет никаких претензий к Ананьеву и заявление на него не писал.

А летом 2017 года сообщалось, что окружной суд Никосии на Кипре возбудил уголовное дело против Промсвязьбанка о крупном хищении. Следователи считают, что кипрская "дочка" российского банка похитила у голландской компании United Investors Company B.V. её бывший актив — группу компаний "Рамфуд".