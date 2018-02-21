Бывшие пайщики обещают раскрыть в суде правду о том, как Грудинин их обманул

Сегодня Видновский горсуд отказался рассматривать иски девяти пайщиков к совхозу имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, переадресовав их по подсудности в арбитраж. Бывшие пайщики совхозных земель надеются в суде доказать, что Грудинин и другие руководители предприятия их обманули, поэтому будут добиваться возвращения их законного имущества.

— Видновский горсуд Московской области решил, что это не та категория споров, которую должен рассматривать суд общей юрисдикции. В связи с тем, что речь идёт о земельных участках, мы считаем иначе. Теперь будем обязательно обжаловать решение суда в Мособлсуде, — рассказала Лайфу адвокат обманутых пайщиков Людмила Сидорова.

В январе 2018 года группа из девяти пайщиков совхоза имени Ленина обратилась в Видновский суд с требованием к Павлу Грудинину, который, как они считают, обманул их в 1995 году при создании ЗАО "Совхоз имени Ленина". Они требуют вернуть им земельные паи.

Все они лишились своего имущества 22 года назад, когда Павел Грудинин был избран председателем совхоза. По словам пайщиков, тогда же он и начал собирать под себя земли, которые в 1993 году согласно указу тогдашнего президента Бориса Ельцина в виде земельных паёв раздали крестьянам.

Бывшие пайщики ранее рассказывали Лайфу, что под благовидным предлогом Грудинин предложил крестьянам передать участки в виде взноса в акционерный капитал созданного им в 1995 году ЗАО "Совхоз имени Ленина". Люди отказывались, потому что у них были свои планы на эти участки.

К кому-то приходил сам Грудинин или его люди и уговаривали продать землю за копейки.

Вскоре многие пайщики, неожиданно узнали, что они якобы добровольно передали участки совхозу. Они утверждают, что их подписи были подделаны, а документы примерно на 2,3 тыс. гектаров совхозных земель оказались сосредоточены в руках Грудинина.

Интерес Грудинина к этим участкам объяснялся просто: они расположены на "золотой" земле около МКАД. Как и подозревают обманутые пайщики, часть земель Грудинин продал под торговые центры, а часть сдал в аренду. Теперь он зарабатывает сотни миллионов, а бывшие пайщики прозябают в бедности.

По словам другого адвоката истцов, Александра Зорина, многие работники бывшего совхоза имени Ленина считают, что при реорганизации его в акционерное общество их специально не включили в списки пайщиков — и они лишились тех нескольких гектаров земли, на которые могли бы рассчитывать.

В разговоре с Лайфом адвокат пайщиков Людмила Сидорова заявила, что у них есть доказательства того, что их обманул Грудинин, и они готовы предоставить их суду.

— Сейчас я просто не могу раскрыть вам адвокатскую тайну. Следите за судебными процессами. Вся правда будет раскрыта, — говорит адвокат Сидорова.

Без своего пая остался даже бывший директор совхоза Пётр Рябцев, руководивший предприятием 40 лет. Теперь Грудинин стал миллиардером, а Рябцев сидит в простеньком флисовом свитере цвета хаки, и в нём сложно угадать некогда статного председателя совхоза.

По словам Рябцева, вся земля совхоза была разбита на земельные паи и у каждого была доля.

— Были не только земельные паи, но и имущественные доли. Этот документ на всех выписан, но никому на руки его не выдали. И где эти свидетельства сейчас, я не могу сказать, — возмущается Рябцев. — Деньги у него (Грудинина. — Прим. ред.) есть, адвокаты, поэтому люди c ним не связываются. Надо человека остановить, чтобы человек потерял право в общественной жизни участвовать.

Так, бывшая узница нацистского концлагеря — 82-летняя Нина Резник считает Павла Грудинина вором и требует вернуть ей землю.

— После двадцати двух лет работы в совхозе мне причитается земельный пай в три гектара, однако я этот пай так и не получила и за правдой пошла в суд, — говорит она.

Среди истцов есть и бывший бухгалтер совхоза — 83-летний Алексей Васильев. Его подпись также оказалась поддельной.

— Ведь я в собрании не участвовал, так как в этот период времени находился на лечении в ГКБ № 1 им. Пирогова, — рассказывает пенсионер.

— Грудинин построил посёлок, облагородил его здорово за деньги от нашей земли. Когда мы начали судиться, то сразу поняли, что он всех в районе задобрил, — возмущается Васильев. — Я так своей земли и не увидел.

Добивается справедливости в суде и вдова работника совхоза Михаила Солодовникова Нина. Её муж отдал работе в совхозе 30 лет. По словам вдовы, Михаил, как и большинство работников, должен был получить участок в три гектара и не собирался сдавать пай в совхоз.

— Нам должны были выдать свидетельство на землю, муж хотел эту землю обрабатывать, а сын планировал построить сервис и ремонтировать машины, — вспоминает жена Михаила Нина Солодовникова. — Но свидетельство так и не выдали. Потом мы узнали, что все эти свидетельства оказались в руках Грудинина, на каком основании — я не знаю, ведь эта документация должна была выдаваться каждому пайщику лично в руки, но он получил всё. После этого он их закрыл в сейфе и никому ничего не выдал.

Михаил Солодовников вместе с другими обманутыми пайщиками попытался отстоять свою правду в суде.

— Миша однажды вернулся из суда расстроенный — мол, ничего они не выиграют, Грудинин "всё подмял под себя", — Нина Солодовникова рассказывает, утирая слёзы. — Муж не любил все эти дрязги, он всегда очень честно работал, поэтому всё принимал близко к сердцу.

Всё закончилось печально: после одного из судов он умер.

— Миша очень сильно реагировал на всю эту несправедливость, и у него просто не выдержало сердце, — плачет пенсионерка Нина Солодовникова, сжимая в руке фотографию своего мужа.

Обманутые Грудининым пайщики добились возбуждения уголовного дела по факту подделки документов, фигурантом которого стал Грудинин.

В правоохранительных органах Подмосковья Лайфу подтвердили, что 21 июня 1996 года в отношении Павла Грудинина было возбуждено уголовное дело № 84128 по ч.1 ст. 327 УК ("Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, либо сбыт такого документа").

Однако 16 августа 2010 года уголовное дело № 84128 в отношении Павла Грудинина было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В январе 2017 года пайщики обратились с просьбой провести расследование хищения собственности акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Совет по правам человека Московской области. Там рассмотрели вопрос обманутых Грудининым пайщиков и направили запрос в прокуратуру.