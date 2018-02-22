Упражнения с малолеткой. Как физрук в Кирове закрутил роман с ученицей

Правоохранительные органы Кирова задержали мужчину-педагога, которого подозревают в развращении семиклассницы.

Следственный комитет России по Кировской области расследует неординарную историю, которая произошла в одной из местных школ: 37-летний физрук с Украины соблазнил семиклассницу, которая в итоге сбежала от родителей к нему. Несмотря на то что они только целовались, вели переписку на интимные темы, но до секса с малолеткой дело так и не дошло, учителя задержали. Скорее всего, он станет обвиняемым в уголовном деле о развратных действиях и рискует на 8 лет угодить за решётку.

Роман между 13-летней ученицей одной из средних школ Кирова и 37-летним физруком Иваном П. длился уже несколько лет, но вот родители девочки и администрация учебного заведения узнали о нём совершенно случайно.

В субботу, 17 февраля, семиклассница внезапно пропала. Мама девочки получила от неё странное сообщение, в котором говорилось, что сегодня она домой не придёт, чтобы родители не волновались и что она находится у любимого. Телефон девочки оказался выключен, её подруги ничего не знали, поэтому родители забили тревогу. В последнее время дочь не говорила матери о том, что у неё появился мальчик и она питает к нему чувства. Мама школьницы пошла в полицию, где показала странные сообщения от дочери.

Уже вместе с оперативниками родители открыли страничку дочери во "ВКонтакте", после чего и открылась вся правда. Как выяснилось, девочка несколько последних лет ежедневно переписывалась со школьным физруком, но её родители об этом даже не догадывались. Причём они обычно общались на интимные темы. Примечательно, что физрук преподавал у А., когда она училась в четвёртом и пятых классах.

Итак, родители и полицейские просмотрели переписку и быстро выяснили, что физрук живёт в общежитии. В одном из последних сообщений он приглашал семиклассницу навестить его дома и сообщил адрес. Остальное было делом техники. Когда оперативники прибыли в общежитие и поднялись в комнату, то застали физрука вместе с пропавшей девочкой. Парочка была изрядно пьяна.

В итоге преподавателя задержали, а школьницу передали родителям.

— Девочка призналась маме, что учитель не бил её. Целовал везде, трогал за грудь, трогал в интимных местах. Сам учитель этого тоже не отрицал в своих показаниях. Уже прошло обследование у гинеколога: судмедэкспертиза установила, что полового акта у девочки не было, — приводит слова источника паблик Lifeshot.

Администрация школы утверждает, что также ничего не знала о романе между учителем и несовершеннолетней ученицей. Физрук имеет гражданство Украины и работает в учебном заведении с 2014 года. Он оформлен законно, по патенту от миграционных властей Кирова. В том что учителем трудится иностранец, нет ничего удивительного. В последние годы в Кирове сложилась катастрофическая ситуация с учителями, тем паче с мужчинами-педагогами, поэтому Управление образования Кирова вынуждено брать всех подряд. В 2017 году в школах была 21 вакансия только физруков.

Что касается девочки, то в школе у неё была хорошая успеваемость, она учится на "хорошо" и "отлично". Директор рассказал следователям, что девочка очень умная, но её поведение охарактеризовал фразой — "без тормозов". Как выяснилось, с 2016 года она уже стояла на учёте в ПДН за побег из дома.

По данным паблика Lifeshot, пока не улягутся страсти, родители решили отправить строптивую дочь за город к бабушке. В школе она пока не появляется. Мать особо не винит дочь, она считает, что девочку в переходный возраст обуяли гормоны, поэтому она и влюбилась во взрослого мужчину.

Что касается физрука, то после доследственной проверки он может стать фигурантом уголовного дела по "педофильской" статье 135-й УК РФ ("Развратные действия в отношении несовершеннолетнего"). По ней он может получить до восьми лет лишения свободы.

Ситуация, когда педагога ловят на романах с несовершеннолетними ученицами, в последнее время встречается часто. Сейчас в Кировском районном суде Санкт-Петербурга судят 55-летнего заслуженного артиста России, дирижёра одного из учебных заведений Юрия Бондаренко. По версии следствия, он совратил свою 15-летнюю ученицу.

Как выяснилось, маэстро несколько лет встречался с малолетней ученицей втайне от своей жены и родителей девочки и всё это закономерно закончилось беременностью и абортом. На допросах музыкант вину признал, и его дело с мая 2017-го находится в суде.

В начале февраля на очередном заседании в Кировском районном суде выяснилось, что маэстро уже ушёл от жены и, как и обещал ранее, зарегистрировал брак с бывшей ученицей. По словам экспертов, этот умный ход, вероятно, позволит музыканту избежать уголовной ответственности.

— Примечание к статье 134-й УК РФ предусматривает освобождение от наказания, если сам обвиняемый и преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей, — пояснил Лайфу директор юридической компании "Центр правосудия" Армен Восканян.