Следственный комитет по Москве провел коллегию по итогам 2017 года

Начальник управления ГСУ СКР по Москве генерал Александр Дрыманов отчитался о работе своих подчинённых за 2017 год. Следователей поздравил и актёр Михаил Пореченков.

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета по Москве подвело итоги своей работы за 2017 год и определило планы на 2018-й. В работе коллегии приняли участие руководители и сотрудники управления, ветераны, исполняющий обязанности прокурора города Москвы Олег Манаков, а также доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, член общественного совета при ГСУ, заслуженный артист России Михаил Пореченков.

С докладом выступил руководитель ГСУ Александр Дрыманов. По его словам, прошло 10 лет с момента создания Следственного комитета. Его сотрудники всё это время расследуют самые опасные, сложные насильственные, коррупционные, финансовые и налоговые преступления.

Так, за прошедшие 10 лет следователи ГСУ, которых около 390 человек, направили в суды более 30 тысяч уголовных дел против 35 тыс. человек. Государству был возмещён ущерб на 42,5 млрд рублей.

Благодаря опыту и профессионализму следователей из года в год повышаются показатели раскрываемости преступлений практически по всем категориям. В 2017 году ГСУ СКР по Москве завершило расследование почти 2,5 тыс. уголовных дел, из которых более 65% — это тяжкие и особо тяжкие преступления. Это одни из самых высоких показателей среди всех следственных подразделений СКР. Сотрудники ГСУ уделяют повышенное внимание расследованию преступлений прошлых лет.

За 10 лет работы следователи вместе с оперативниками смогли раскрыть почти две тысячи преступлений прошлых лет, в том числе 310 убийств, 97 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, закончившихся смертью людей, 178 изнасилований.

У ГСУ хорошие показатели и по расследованию налоговых преступлений: в производстве следователей в 2017 году находилось 470 уголовных дел. 99 уголовных дел были направлены в суд, 37 дел прекращены в связи с полным возмещением ущерба бюджету.

Следователи возбудили в прошлом году 24 уголовных дела по террористическим статьям, 37 — по экстремистским. В суд ушло 26 уголовных дел против 36 обвиняемых.

Александр Дрыманов отметил, что в 2017 году в ГСУ поступило более 1 тыс. сообщений о невыплате заработной платы, возбуждено 133 уголовных дела, в суд направлено 51 уголовное дело против должностных лиц. Благодаря следователям погашены долги по зарплате на 2 млрд рублей.

ГСУ не забывает и о своих сотрудниках. Для популяризации здорового образа жизни, была создана футбольная команда под названием "Спарта", которая выступает в Народной футбольной лиге. Также заключено соглашение о сотрудничестве с Федерацией тхэквондо России, совместно с которой нами проведены Всероссийские соревнования по тхэквондо "Московский вызов — 2017".

Перед следователями также выступило доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, член общественного совета при ГСУ, заслуженный артист России Михаил Пореченков. Он поздравил офицеров с наступающим праздником — Днём защитника Отечества! Выразил благодарность за самоотдачу и профессионализм всех сотрудников ГСУ.

— Я понимаю тяжесть вашей работы, ответственность, которая лежит на вас. Спасибо вам за профессионализм, за то, что вы остаётесь людьми, — сказал сотрудникам ГСУ Михаил Пореченков.