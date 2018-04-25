Крылатый таран. Почему растет число столкновений птиц с самолётами

Авиакомпании фиксируют увеличение опасных столкновений с пернатыми, которые приводят к повреждениям самолётов.

Начальник Инспекции по безопасности полётов Росавиации Сергей Мастеров не на шутку обеспокоен птицами около аэропортов. За год в небе над Россией резко подскочила статистика опасных столкновений: птицы всё чаще попадают в двигатели, в стойки шасси, в обшивку носа, повреждая оборудование и лишая пилотов миллиардов нервных клеток. В прошлом году в России произошло 110 столкновений, которые привели к повреждениям самолётов. Это на 28 больше, чем в позапрошлом. Таких резких скачков не было уже 10 лет. Мастеров даже отправил авиакомпаниям служебные письма, где требует обратить особое внимание на эту ситуацию. По мнению чиновника, виной тому плохая работа орнитологических служб — меры, которые предпринимают аэропорты для отпугивания пташек, помогают мало.

По данным Лайфа, ещё несколько лет назад авиакомпании в России собирали только те случаи, которые привели к повреждению воздушных судов. После — стали фиксировать любые столкновения, даже те, где птицу просто "размазало" по фюзеляжу без вреда для лайнера. Таких случаев — от 700 до 1000 в год. Однако письмо замглавы Росавиации Сергея Мастерова касается только тех столкновений, в которых самолёты оказались повреждены.

— С наступлением весенне-летнего периода резко возрастает количество столкновений воздушных судов с птицами, — пишет он своим подчинённым в регионах и главам авиакомпаний. — В течение последних 10 лет отмечается устойчивая тенденция увеличения числа инцидентов из-за столкновений.

Согласно диаграмме из письма, в 2017-м произошло на 34% больше столкновений, чем в 2016 году: 110 против 82. Это очень резкий скачок по сравнению с прошлыми годами.

Лайф собрал из различных управлений Росавиации примеры таких столкновений, которые могли окончиться очень печально.

В августе во Владивостоке экипаж "Аэробуса" А-319 не смог продолжать полет сразу после взлёта из-за сильнейшей вибрации правого двигателя. Пришлось возвращаться в аэропорт. Там техники и выяснили, что во время набора высоты в движок попала птица.

В Западно-Сибирском управлении Росавиации за прошлый год насчитали 10 опасных столкновений с птицами, большинство из которых произошло с авиакомпанией "Сибирь". В сентябре их А-320 вылетал из Домодедово в Геную, но вынужден был вернуться в аэропорт всё из-за той же повышенной вибрации. При осмотре на фюзеляже обнаружили брызги крови, а в двигателе — погнутые лопасти.

Причиной увеличения количества инцидентов может быть плохая работа орнитологических служб аэропортов, считает Мастеров. Эту версию заочно подтверждают и его подчинённые.

В отчёте о происшествиях за 2017 год замначальника Северо-Западного управления Росавиации пишет, что именно из-за плохой работы орнитологических служб аэропорта "Пулково" пришлось прекращать взлёт "Аэробусу", который следовал из Петербурга в Москву. За месяц до этого другой "Аэробус" столкнулся с птицами при заходе на посадку в Пулково.

Птицы способны спровоцировать авиакатастрофу или серьёзную аварию.

В 2006-м военный Ту-134 вылетал с базы в Гвардейском (Симферополь), когда ему в турбину на скорости отрыва залетела целая стая птиц. Командир решил прервать взлёт, но было поздно: борт развернуло на 90 градусов, он выкатился за пределы полосы, раскололся надвое и загорелся. На борту находилось 28 человек, в том числе Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Масорин. Каким-то чудом все выжили, правда, большинство получило сильные ожоги.

Уникальную в своем роде аварийную посадку на воду тоже спровоцировали пернатые. В январе 2009-го "Аэробус А-320" вылетел из Нью-Йорка в Сиэтл, но через полторы минуты после взлёта столкнулся со стаей канадских уток, и у него отказали оба двигателя. Экипаж, проявив недюжинное мастерство, посадил самолёт на реку Гудзон. Никто не погиб. В СМИ авария получила название "Чудо на Гудзоне", потому что примеры успешных посадок на воду крайне редки.

По мнению заслуженного лётчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева, птицы представляют серьёзную угрозу для гражданских и военных самолётов, чаще всего во время взлета и посадки, когда высота полёта не превышает тысячу метров.

— Ежегодный ущерб от данных происшествий составляет миллионы рублей, — говорит Магомед Толбоев.

Сюда входят и ремонт воздушного судна, и затраты на непредвиденную посадку и повторный последующий взлёт (в зависимости от типа ВС любая лишняя посадка обходится в сумму от 300 тысяч рублей).

Чтобы у российской авиации было меньше рисков, начальник Инспекции по безопасности полётов Росавиации Мастеров решил плотно взяться за службы, которые отвечают за отпугивание птиц. Он раскритиковал службы орнитологического обеспечения полётов и призвал их заново изучить документы и пройти инструктаж. В аэропортах работают дежурные орнитологи, а иногда даже держат хищных птиц — к примеру, соколов, которые охотятся на своих более слабых собратьев. Устанавливают громкоговорители, по которым пускают в записи крики хищников, которых могут бояться перелётные птицы. Однако, как мы видим по статистике, это помогает мало. Поэтому заодно Мастеров порекомендовал разработать новые меры для отпугивания птиц. Правда, когда они появятся и что будут собой представлять — неизвестно.

Мастеров также устроил разнос аэропортам за то, как они оформляют документы по инцидентам с птицами. Это в конечном счёте усложняет работу инспекторов, отвечающих за безопасность.

— Сначала заполняют их от руки, затем сканируют на каких-то, видимо, не очень качественных МФУ, так что невозможно ничего прочесть, а там хоть трава не расти — они свою задачу сделали, галочку поставили, — говорит авиационный чиновник, знакомый с проблемой. — А нам потом разбирайся в их каракулях. В итоге часть информации, пока доходит до нас, оказывается утрачена.

В марте 2018-го даже прошло расширенное совещание на тему улучшения качества "птичьих" отчётов. Правда, и в Росавиации только сейчас появилась новая, электронная форма отчётности, которую больше не нужно заполнять от руки.

Профессиональный орнитолог, доктор биологических наук Зоологического института РАН Никита Чернетцов рассказал Лайфу, как обезопасить аэропорты от пернатых. По его словам, существует специальное направление в науке — авиационная орнитология, которая изучает закономерности столкновения авиалайнеров с птицами, а также биологические и технологические способы борьбы с подобными ситуациями.

Учёный говорит, что перекрыть пути миграции птиц в районах аэропортов полностью невозможно, но есть методы ограничить их передвижение.

— Так, для отпугивания чаек, голубей и ворон чаще всего специалисты авиационной безопасности используют биоакустические установки, которые размещают по периметру аэропортов, — говорит Чернетцов. — А в периоды наибольшей миграционной активности птиц весной-осенью, самолёты в пределах взлётно-посадочной полосы перемещаются с включёнными фарами, для дополнительного обеспечения безопасности.

По словам ученых-орнитологов, в столичных аэропортах "Домодедово", "Внуково", в питерском "Пулково", в Нижнем Новгороде и других есть специально обученные соколы и ястребы, которые отпугивают птиц.

По словам учёного, сократить статистику инцидентов поможет избавление аэропортов от соседства со свалками или хотя бы их перенос подальше. Также необходимо убрать за 30-километровую зону животноводческие фермы и скотобойни, потому что туда стаями слетаются птицы на кормёжку. В некоторых регионах фермы и свалки как раз находятся неподалёку от аэропортов.

— Всё это ставит самолёты на взлёте и посадке в опасное положение, —считает орнитолог.

Однако мусорки всё ещё соседствуют с некоторыми аэропортами. Так, в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы столичного аэропорта "Шереметьево" за последние 15 лет появились три незаконных мусорных полигона высотой с пятиэтажный дом на площади в несколько тысяч гектаров, где складировано более одного миллиона тонн бытовых отходов.