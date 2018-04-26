Мухи, крысы и вонь. Как власти Пушкина погребли город под мусором

Монополист по обслуживанию жителей подмосковного Пушкино — ОАО "Объединённая дирекция ЖКХ" — перестал вывозить мусор с улиц города, ссылаясь на финансовые проблемы и махинации бывших руководителей. Теперь город находится на грани санитарно-эпидемиологической катастрофы.

— Мусор у нас во дворах домов в районе Заветы Ильича города Пушкино, которое обслуживает ЖЭУ-6 ОД ЖКХ, никто не убирает, а в подъездах и тем более. Все сотрудники ЖЭУ-6 постоянно говорят о том, что не получают зарплату и, типа, работать не будут, — жалуется Лайфу пожилая жительница Пушкино. — Мусор валяется возле ящиков, крысы бегают возле подъездов.

Житель посёлка Мамонтовка, входящего в муниципальный район Пушкино, жалуется Лайфу, что у них также не вывозится мусор, подъезды в домах не убираются.

— Представители управляющей компании ОД ЖКХ в Мамонтовке не появляются, зато счета за коммунальные услуги, куда включена и плата за вывоз мусора, приходят исправно, — говорит он. — Куда только прокуратура смотрит.

— Мы платим за услуги ЖКХ постоянно, а вывоз мусора из центральной части города Пушкино прекратился. Сломаны ограждения площадок для мусорных контейнеров, которые вообще исчезли, мусор все кидают на землю, — возмущается участник интернет-форума.

— У нас всегда было чисто, убрано — на улице Горького у дома 9 в центре Пушкино. А сейчас там растёт гора мусора…. Если это всё из-за финансовых проблем управляющей компании ОАО "Объединённая дирекция ЖКХ", то жители-то при чём? — пишет на интернет-форуме ОД ЖКХ один из пользователей.

Пушкинские жители, с которыми удалось пообщаться Лайфу, утверждают, что если в ближайшие недели ситуация с вывозом мусора в городе не улучшится, а столбик термометра будет показывать 15–20 градусов тепла, из-за сухой и жаркой погоды в городе и окрестностях просто нечем будет дышать.

— Всюду будут летать мухи и бегать крысы, будет стоять вонючий запах, — жалуется Лайфу местный житель Михаил.

Президент союза "За химическую безопасность!" доктор наук Лев Фёдоров говорит, что испарения от мусора могут быть токсичны и очень негативно воздействуют на здоровье человека.

— Всё это может привести к развитию у человека лёгочных заболеваний, астмы или хронической аллергии, — поясняет учёный.

Причины мусорного коллапса в Пушкино известны, однако местные власти не делают ничего, чтобы их решить.

На недавнем заседании Совета депутатов Пушкино замглавы районной администрации Петр Евсеев раскрыл правду. Как выяснилось, причиной коллапса стали многомиллионные долги ОД ЖКХ.

Служба судебных приставов Московской области по решению суда забирает в счёт погашения долгов 87% всех платежей, поступающих в Единый расчётный центр за услуги ОД ЖКХ. Таким образом, коммунальщикам на всё про всё остается только 13%, поэтому они физически не могут оплачивать услуги по вывозу мусора в городе.

ОД ЖКХ пытается обжаловать ситуацию в суде, но процесс этот длительный и о результате можно только гадать. Сейчас деятельность компании практически парализована.

Как отмечает адвокат Александр Островский, скорее всего, долг перед фирмами-партнёрами у ОД ЖКХ сформировался за 2015–2017 годы из-за неплательщиков за услуги ЖКХ — некоторых жителей 474 домов Пушкинского муниципального района, которые обслуживает эта компания.

ТБО должны вывозить транспортные компании, с которыми заключила контракт ОД ЖКХ. Как недавно говорила на встрече с местными депутатами замдиректора ОД ЖКХ Татьяна Грунёва, в феврале 2018 года сроком на 11 месяцев и по цене 580 рублей за кубометр были заключены договоры на вывоз мусора с двумя компаниями — "Экологический патруль" и "Группа компаний ЭКО".

По данным СПАРК, контракты заключены на 55,4 млн рублей и 32,1 млн рублей соответственно.

Руководство ОД ЖКХ валит всю вину за мусорный коллапс на самих жителей города и коммерсантов.

— Причиной перенакоплений мусорных площадок стало то, что контейнерами там пользуются сторонние коммерческие организации и частные лица, которые не проживают в домах, закреплённых за данными площадками, — утверждает замдиректора ОД ЖКХ.

Грунёва жалуется, что разгребание сверхнормативного мусора уже обошлось компании в лишний десяток миллионов.

— На мусорных площадках многоквартирных домов, находящихся под нашим управлением, объём мусора превышен на 22,7%. В результате роста тарифа и перенакоплений мусорных площадок убытки ОД ЖКХ с октября 2017 года составили 11,6 млн, — утверждает она.

ОД ЖКХ имеет скандальную репутацию не только у жителей Пушкино. Её постоянно ловят на различных нарушениях контролирующие органы. По словам представителя Госжилинспекции Московской области Вадима Соколова, только в марте 2018 года инспекторы службы по региональному госжилнадзору и лицензированию завели девять административных дел на ОД ЖКХ за нарушения лицензионных требований и невыполнение в срок законного предписания надзорного ведомства.

Как выяснил Лайф, ОД ЖКХ не в первый раз выкатывают претензии по поводу мусора. В сентябре и октябре 2017 года Госжилинспекция Московской области дважды составила на пушкинских коммунальщиков административки за неудовлетворительную уборку мест общего пользования.

По словам источника Лайфа в прокуратуре, административные протоколы за ситуацию с мусором были частью найденных в ходе глобальной проверки нарушений. Например, компания плохо содержит подъезды, редко их ремонтирует. Она вообще спустя рукава относится к своим обязанностям — это касается и домов, и придомовых территорий. За совокупность нарушений суд регулярно назначает коммунальщикам штрафы, но те их платят крайне неохотно. Возможно, дело как раз в накопившихся долгах — денег не хватает даже на то, чтобы платить вовремя.

Власти Пушкино сами не в силах разгрести мусорный коллапс, а местные жители продолжают жить как на свалке.

Лайф направил запросы с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию с вывозом мусора из города Пушкино и. о. директора ОД ЖКХ Кириллу Переверзеву и главе Пушкинского муниципального района Сергею Грибинюченко.

Однако получить от чиновников оперативные комментарии Лайфу не удалось.