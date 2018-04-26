Коммунальные жулики. Как управляющие компании обманывают жильцов

В подмосковном Дмитрове коммунальная компания "Сфера-М" идёт на всё, чтобы не отдавать новостройку под управление самих жителей.

Если управляющая компания пытается ободрать вас как липку, а больше половины соседей даже проголосовали против неё, избавиться от неё и перевести дом под другую фирму всё равно будет непросто. По крайней мере, так произошло в подмосковном Дмитрове. Одна из крупнейших управляющих компаний города — "Сфера-М" — заставляет жильцов платить по 17 тысяч коммуналки. При этом жилинспекция регулярно находит у фирмы нарушения: начисляет лишнее, а в морозы температура в квартирах падает до 18 градусов. "Сфера-М" только с одного дома собирает по 3–4 млн в год, но сдаёт нулевые налоговые декларации. Избавиться от жадных коммунальщиков людям пока не удаётся. Даже собранные жильцами почти 70% подписей за смену компании не изменили положения. Жильцы не сдаются и готовы защищать свои права в суде.

16 марта жители дома по улице Московская, 23, должно быть, отметили красным в календаре. Праздновать было что: из областной жилинспекции за подписью замглавы Светланы Корольковой пришло уведомление, что дом переходит под управление новой компании. Это стало итогом многотрудной годичной борьбы с прежней компанией — "Сфера-М", — которая начисляла по 17 тысяч за коммуналку и морозила жильцов зимой.

— У нас было по 17–18 градусов в квартирах, — рассказала Лайфу жительница дома Екатерина. — Вызвали инженера, который осмотрел нашу котельную и выяснил, что на индивидуальном тепловом пункте неправильно отрегулированы настройки. По словам инженера, такое могло произойти только из-за вмешательства извне.

Жильцы подозревают, что настройки сбил некомпетентный персонал "Сферы".

Комиссия, которая осматривала индивидуальный тепловой пункт, должна была составить и подписать акт осмотра. Такие серьёзные нарушения могли послужить причиной серьёзных проблем у управляющей компании.

— Однако акт так и не подписали, — говорит Екатерина. — По формальному основанию — мол, не было подписи слесаря.

Так коммунальщикам удалось избежать претензий. Однако и повторные нарушения не пошатнули управляющую компанию. Жильцы стали действовать решительней.

— Ещё год назад собралась инициативная группа жильцов, — рассказывает Лайфу другой житель дома, Владимир Колесов. — Собрали кворум собственников жилья, 67% проголосовали за смену управляющей компании.

Жильцы почти три месяца собирали подписи на голосование и другой пакет документов. Наконец в марте компанию сменили. Новая управляющая фирма затребовала у "Сферы" техническую документацию на дом.

— Те попросту саботировали решение жильцов, — говорит Колесов. — Новой управляющей не дали никаких документов. А когда мы возмутились и пошли в полицию или жилинспекцию, чтобы обязать передать документы, те сказали: "Это не наше дело". Очень раздражает, когда к тебе относятся по принципу "плати деньги — и не задавай вопросов".

Противостояние превратилось в откровенную войну: Колесову даже стали поступать анонимные угрозы

— Звонили, говорили, мол, "у вас такая хорошая семья — зачем вы людям жизнь портите?", — рассказывает Владимир. — Мы подали заявление в полицию, те отвечают: "Нет состава преступления".

В бесплодных "боданиях" между управляющими компаниями прошёл месяц. А ещё через месяц, 20 апреля, из жилинспекции пришли новые документы: удивлённым жильцам сообщили... что они вернулись под крыло нелюбимой управляющей компании. В жилищной инспекции утверждают, что такое решение было принято после того, как якобы прошло второе голосование собственников в этом доме.

— Ни я, ни моя инициативная группа ни о каком втором голосовании слыхом не слыхивали, — утверждает Колесов. — Мы даже не видели ни одного уведомления. Хотя при первом голосовании мы всем жильцам по три уведомления отправляли.

Разрешение на возврат к старой компании выдала всё та же Светлана Королькова, подчинённая главы Госжилинспекции МО Вадима Сокова.

Такое устойчивое положение "Сферы", несмотря на многочисленные нарушения и претензии жильцов, невозможно без административного ресурса и поддержки местных властей, считает Екатерина.

По данным базы СПАРК, такой ресурс может быть у одного из совладельцев управляющей компании, Теймура Челябиева. До недавнего времени Челябиев был совладельцем одного из крупнейших застройщиков Дмитрова — компании "Архитектор", которая находится в хороших отношениях с администрацией. Именно этим, по данным жильцов, может объясняться благосклонность администрации к непрофессиональной УК.

О близости УК к администрации может свидетельствовать и вот какая история.

— Нам не дали выбора. Даже ключи не выдавали до тех пор, пока мы не заключили договор с этой управляющей компанией, — рассказала Лайфу Екатерина.

Кроме того, "Сферу" уже неоднократно ловили на нарушениях, но каждый раз она выходит сухой из воды. Крупные необоснованные тарифы, о которых твердят жильцы, подтверждаются и материалами проверок областной Госжилинспекции, которыми поделились с Лайфом источники в прокуратуре.

— С ноября 2016-го по январь 2017 года собственникам некоторых квартир в домах, подведомственных УК "Сфера-М", неправомерно начисляли плату за электроэнергию, — рассказал Лайфу источник. — За 2017 год им выписали 6 представлений, однако типовые нарушения повторялись. Раз за разом требовалось вернуть неправомерные начисления.

Теперь жильцы готовят иск в суд: по их данным, протоколы второго собрания жильцов подделаны, они будут требовать экспертизы. Попутно у них возникли вопросы к жилинспекции. Она должна прислать внеплановую проверку, если за три месяца один и тот же дом дважды голосовал по одному вопросу.

— Однако никакой проверки не было, — говорит Екатерина.

В самой управляющей компании не видят проблемы. Её гендиректор утверждает, что второе собрание жильцов действительно было.

— Вообще, вот этим вопросом занимаются жилищные инспекции и администрации. Все вопросы по передаче домов и по документам решает Жилинспекция Московской области, — рассказала Лайфу директор "Сферы-М" Елена Скворцова. — У меня есть решение Госжилинспекции области. Инспекция приняла такое решение, а если [жильцов] чего-то не устраивает, они могут в судебные органы обращаться, это их право.

Лайф направил запросы в Госжилинспекцию и администрацию Дмитровского района, однако оперативных комментариев не получил.

Эксперты рассказали Лайфу, что такое смена управленцев и как жильцам бороться с подобного рода цепкими УК, которые всеми правдами и неправдами держатся за лакомый актив.

— К сожалению, подобная ситуация типична. Крайне сложно жильцам реализовать своё право на смену управляющей компании, потому что суды могут тянуться бесконечно. Конечно, если дом новый и многоквартирный, он выгоден с точки зрения управления. Поэтому компании не торопятся уходить, — рассказала Лайфу исполнительный директор некоммерческого партнёрства "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

По её словам, бывают случаи ещё более вопиющие. Есть огромное количество жалоб, связанных с подделками протоколов. И хоть сейчас по закону подделка приравнена к уголовному преступлению, но органы внутренних дел не считают, что это преступление, и подобные случаи не расследуют. Бывают рейдерские захваты здания, когда жильцы одним прекрасным утром просыпаются и понимают, что у них уже другая УК.

Бороться с этим, считает Разворотнева, следует этапно. Сначала — стандартный сбор подписей за смену управляющей компании. Если по каким-то причинам это не сработало, то более лёгким способом становится создание ТСЖ. ТСЖ может отказаться от управляющей компании с большей лёгкостью, без сбора подписей. Товарищество собственников способно более эффективно воздействовать на нерадивых управленцев — например, отказаться им платить за невыполнение тех или иных пунктов договоров. Крайней стадией противостояния становятся суды и прокуратура, куда можно подавать заявления о нарушении своих прав.

Лайф продолжит следить за развитием ситуации в Дмитрове.