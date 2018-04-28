Убийцы с будущим. На волю вышло пятеро приговорённых к смерти

Пятеро душегубов-рецидивистов, осуждённых ещё в советские времена к расстрелу, отсидели в среднем по четверти века и теперь будут учиться заново жить среди людей.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) устами главы Управления исполнения приговоров и специального учёта генерал-майора Игоря Вединяпина сообщила, что за последнее время из колоний для пожизненно осуждённых на свободу вышло пять человек.

Вединяпин заявляет, что всем этим приговорённым ранее к смертной казни высшая мера, действовавшая в России до 1996 года, в порядке помилования тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным была заменена на пожизненный срок.

Представитель тюремного ведомства утверждает, что сейчас основанием для освобождения "смертников" стали пересмотры приговоров, по итогам которых пожизненное заключение было заменено на разные сроки лишения свободы, которые осуждённые уже отбыли в колонии. Так они получили право просить об освобождении.

— Более 250 человек, или каждый восьмой из отбывающих в России пожизненное лишение свободы, уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении, — говорит начальник Управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России генерал-майор Игорь Вединяпин.

Убийцы с опытом

По данным Лайфа, на воле оказались убийцы-рецидивисты и насильники: 60-летний Анвар Масалимов, 46-летний Александр Бирюков, 66-летний Владимир Дорохин, 59-летний Алексей Щеголев и 56-летний Владимир Пахомов.

Единственным из них осуждённым на пожизненный срок, который отбывал в колонии особо строгого режима "Полярная сова", расположенной на полуострове Ямал в поселке Харп в окрестностях города Лабытнанги, стал Анвар Масалимов.

Решение было принято Вологодским областным судом. Масалимов добился переквалификации дела на "умышленное убийство без отягчающих обстоятельств".

Впервые Масалимов сел в 1980 году, когда ему было 23 года. К этому времени житель Башкирской АССР уже успел отслужить в армии, жениться, завести сына и устроиться работать на завод.

Однако во время одной из посиделок в заводской компании спор перешёл в перебранку, а в качестве аргумента в ссоре Масалимов выбрал нож. В итоге он совершил убийство, за которое получил 15 лет. В 1991 году освободился по УДО и вернулся в Уфу.

Но на свободе его никто уже не ждал. Тогда он уехал в Томскую область, где в посёлке Комсомольск устроился грузчиком. Познакомившись с одиноким пенсионером Гавриловым, Масалимов снял у него в доме комнату.

Согласно материалам Томского областного суда, в один из вечеров, выпивая с пенсионером, Масалимов задушил его и расчленил с помощью топора. Голову сжёг в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму. Суд приговорил Масалимова к смертной казни — расстрелу.

Убийца обжаловал приговор, написал прошение о помиловании на имя тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Пока документы путешествовали по инстанциям, в 1996 году в России ввели мораторий на смертную казнь, а рецидивиста отправили в "Полярную сову" — колонию особого режима для пожизненно осуждённых.

Там он продолжал писать жалобы и апелляции. В суде Масалимову удалось доказать, что его осудили ещё по Уголовному кодексу РСФСР. В новой редакции УК уже убрали понятие "опасный рецидивист", а именно это и было отягчающим обстоятельством в приговоре Масалимову в 1991 году.

Таким образом, убийство стало квалифицироваться без отягчающих обстоятельств, за что положен другой срок — до 10 лет лишения свободы. Этот срок Масалимов уже отсидел, потому что провёл в колонии 25 лет.

Сейчас бывший "смертник" пытается наладить свою жизнь в Уфе, где живёт в притонах с бомжами и алкоголиками.

— Он попытался наладить отношения с бывшей семьёй, встретиться с сыном Русланом. Но все они отвернулись от бывшего зэка, только сёстры помогли деньгами, — рассказали Лайфу в местном МВД.

На днях СМИ сообщили, что якобы Масалимов вновь подозревается в убийстве, однако представитель СК РФ по Башкирии заявил, что он проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве мужчины в Уфе.

Срок вместо расстрела

Таким же счастливчиком, как Масалимов, считает себя и бывший "смертник" из колонии для пожизненно осуждённых "Вологодский пятак", расположенной в Белозёрском районе Вологодской области, 46-летний Александр Бирюков. Он был освобождён Вологодским областным судом.

Уроженец Саратова в 1991 году, за три дня до "дембеля", расстрелял из автомата офицера военной части, где проходил срочную службу. Причиной стали сексуальные домогательства начальства. Военный суд приговорил Бирюкова к смертной казни.

Как и другие "смертники", Бирюков обжаловал приговор, написал прошение о помиловании на имя президента России Бориса Ельцина — и оказался на острове Огненный в колонии для пожизненно осуждённых.

В 1997 году российский режиссёр Александр Гутман снял фильм о последнем свидании Александра Бирюкова с матерью — "Три дня и больше никогда". Картина стала лауреатом нескольких фестивалей авторского кино, а потом её увидели члены Комиссии по помилованию при Президенте России и обратились в Военную коллегию Верховного суда с просьбой изучить материалы уголовного дела.

Суд изменил квалификацию преступления Александра Бирюкова, удовлетворив его ходатайство об освобождении. "Смертник" Бирюков теперь вернулся в Саратов.

Удовлетворены прошения об освобождении и ещё троих "смертников", сидевших в колонии для пожизненно осуждённых "Белый лебедь" в городе Соликамске Пермского края. Это хладнокровные убийцы Владимир Дорохин, Алексей Щеголев и Владимир Пахомов.

Владимир Дорохин был осуждён Краснодарским краевым судом в 1997 году за убийства своих знакомых с целью грабежа и приговорён к высшей мере наказания. К расстрелу за убийства, разбои и грабежи в 1993 году Краснодарский краевой суд приговорил Владимира Пахомова. Амурский областной суд приговорил к высшей мере наказания в 1995 году убийцу и садиста Александра Щеголева.

Всем троим убийцам тогдашний президент России Борис Ельцин заменил смертную казнь на пожизненное лишение свободы.

Находясь в колонии для пожизненно осуждённых "Белый лебедь" в городе Соликамске Пермского края, все трое душегубов писали жалобы и апелляции в Верховный, краевые и городские суды с требованием пересмотреть их приговоры и освободить — в связи с отбытием 25-летнего срока.

Дорохину, Щеголеву и Пахомову удалось доказать, что их судили ещё по Уголовному кодексу РСФСР, который предусматривал срок заключения не более 20 лет. Получалось, что они уже пересидели свои сроки.

Соликамский районный суд Пермского края освободил "смертников".

Душегубы просят свободы

По словам генерала Вединяпина, в исправительных колониях для осуждённых к пожизненному лишению свободы содержится 267 человек, у которых наступило право на УДО. Подало ходатайство об этом уже 56 человек.

Один из них — Анатолий Герасюта, находящийся в ИК-5 на острове Огненный в Белозёрском районе Вологодской области. Он провёл в заключении 28 лет за убийство, совершённое им в 1990 году в Кирове. В феврале 1991 года Кировский областной суд приговорил Герасюту к высшей мере наказания, а 12 декабря 2007 года указом тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева Герасюте смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

Отсидев почти 30 лет, душегуб подал на УДО. В своём ходатайстве Герасюта написал, что за время своего нахождения в ИК-5 зарекомендовал себя положительно, имевшиеся ранее взыскания погашены.

В Минюсте РФ отмечают, что пожизненное лишение свободы как мера наказания появилось в УК РФ в 1992 году. До этого времени за наиболее тяжкие преступления приговаривали к расстрелу.

Последним казнённым в России был Сергей Головкин. Согласно следствию, его жертвами стали 11 подростков в период между 1986 и 1992 годами. Все убийства, за исключением первого, совершены на территории Одинцовского района Московской области. Будучи непойманным, получил широкую известность под прозвищем Фишер. Расстрелян 2 августа 1996 года.

Как самостоятельная санкция пожизненное лишение свободы было введено в УК РФ в 1996 году, когда Россия вступила в Совет Европы и обязалась в течение года ратифицировать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, закреплённую протоколом № 6 конвенции "Об отмене смертной казни", который до сих пор не ратифицирован Российской Федерацией.

16 мая 1996 года президентом РФ Борисом Ельциным был подписан указ о поэтапном сокращении казней, которые заменялись пожизненным лишением свободы.

Формально статья о смертной казни до сих пор существует в российском Уголовном кодексе, но фактически на её применение наложен мораторий решением Конституционного суда от 1999 года.

Между тем эксперт Федеральной палаты адвокатов России Вадим Кудрявцев утверждает, что, как показывает статистика, в основном пожизненно осуждённые мечтают вернуться в общество, поэтому большинство ведёт себя положительно, не нарушая режим. По его словам, около 50% заключённых, приговорённых к пожизненному сроку, надеется дожить до УДО.

Однако генерал-лейтенант милиции в отставке, член общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Александр Гуров считает лицемерием предоставление осуждённым на пожизненный срок права подавать прошение об УДО.

По мнению же управляющего партнёра юридической компании BMS Law Firm Алима Бишенова, согласно статье 79 УК РФ, лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

— Но следует понимать, что к пожизненному лишению свободы часто приговаривают лиц, которые совершили очень тяжкие преступления, поэтому далеко не всем из них будут удовлетворять заявления об УДО. Дело в том, что ответ на вопрос, нуждается ли лицо в дальнейшем отбывании наказания, является субъективной оценкой, поэтому у судьи нет обязанности удовлетворять заявления, — заявил он Лайфу.

По словам Бишенова, с моральной точки зрения лицо, которое осуждено пожизненно, должно иметь право подать заявление об УДО, однако не все такие заявления должны удовлетворяться. Вряд ли разумно выпускать на свободу человека, у которого установлена патологическая страсть к убийствам.

Согласно данным ФСИН, всего в России семь колоний для пожизненно осуждённых. Кроме "Вологодского пятака", расположенного в Белозёрском районе Вологодской области, существует ещё шесть. Это "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги, "Чёрный беркут" в Свердловской области, "Чёрный дельфин" в Оренбургской области, "Белый лебедь" в городе Соликамске Пермского края, "Мордовская зона" и "Торбеевский централ", расположенные в Республике Мордовия.