Схема на миллиард. Бывшего зампрефекта ЮАО задержали за налоговые аферы

Бывшего чиновника подозревают в создании на юге Москвы группировки на базе районных "Жилищников", которая воровала из бюджета миллиарды.

По данным паблика Mash, в Москве задержан 39-летний Назим Юсипов — замначальника Главного управления дипкорпуса МИД, который был до этого скандально известным зампрефекта Южного административного округа (ЮАО) Москвы. У нему уже давно были вопросы у силовиков. По данным следствия, Юсипов организовал в ЮАО схему по воровству бюджетных денег: приближенная к чиновнику консультационная компания "Приоритет" помогала районным подразделением "Жилищника" необоснованно возвращать из бюджета налоги. По этой схеме группировка Юсипова, как считают следователи, ежегодно получала из бюджета около одного миллиарда рублей.

Назим Юсипов был задержан оперативниками угрозыска вечером 26 апреля прямо на рабочем месте в здании УПДК в Курсовом переулке в Хамовниках. Полицейские обыскали его кабинет, после чего отправили самого Юсипова в изолятор временного содержания, где он и находится до настоящего времени. В ближайшее время следователи решать вопрос о мере пресечения для Юсипова.

В УПДК Назим Юсипов работал недавно — с 2017 года. Он занимал пост замначальника главного управления по обслуживанию дипкорпуса МИД. УПДК специализируется на сдаче в аренду и обслуживании квартир и офисов для иностранных посольств, представительств, компаний, СМИ. В распоряжении УПДК также есть дома отдыха, медицинские клиники. Услугами УПДК пользуются более 180 посольств и представительств международных организаций, свыше 100 корпунктов СМИ и более 2000 российских и иностранных компаний. Юсипов на своем посту как раз курировал вопросы аренды.

Впрочем, интерес следователей к Юсипову не связан с его работой в УПДК, хотя они его службу также тщательно проверят. Молодой человек поспешно перешел в структуру МИД после того, как добровольно покинул пост зампрефекта ЮАО Москвы. И для этого у него были веские причины. По данным следствия, Юсипов создал настоящую группировку, которая воровала бюджетные деньги.

Молодой и перспективный Юсипов всю жизнь служил в разных префектурах Москвы. Начав службу в 1999 году специалистом префектуры Юго-Западного округа, он вскоре дослужился здесь до зампрефекта. Затем он был зампрефекта Троицкого и Новомосковского округов, а с декабря 2013 года стал первым зампрефекта ЮАО. Здесь он курировал экономику и конкурсы. В марте 2017 года Юсипов внезапно попросился в отставку. Мэр Москвы Сергей Собянин её утвердил. С тех пор Юсипов работал в структурах МИДа: сначала руководил известным мидовским санаторием "Завидово", а затем дослужился до замглавы управления.

Юсипов оказался под вниманием силовиков осенью 2015 года, когда на афере с премиями попался директор ГБУ "Жилищник" района Нагатино-Садовники Виталий Коноваленко. По версии следствия, он выписал подчинённым премию в 86 млн рублей, которую сам же и получил. Когда оперативники МВД стали раскручивать это дело, то всплыло много интересного. Коноваленко рассказал, что все 16 "Жилищников" ЮАО втянуты в схему по хищению бюджетных средств, за которой якобы стоит зампрефекта Назым Юсипов.

По его словам, суть аферы заключается в следующем: с подачи зампрефекта управляющие компании заключали договоры на оказание информационно-консультационных услуг с группой компаний "Приоритет". Ни о каких конкурсах и конкуренции речи даже не шло.

Специалисты фирмы анализировали и консультировали "Жилищники" по уплате налогов. Если "Приоритет" находил переплату налога на добавленную стоимость (НДС) за какой-то период, то "Жилищник" запрашивал возврат излишков из бюджета. По договору награда внимательного "Приоритета" составляла 35 процентов от суммы возмещения.

Такая практика налоговой оптимизации в Москве официально существует, однако столичное правительство отдельным распоряжением ограничило размер премии при возврате НДС из бюджета — не более пяти процентов.

Проблем с возвратом налога у "Жилищников" не возникало. Секрет был очень прост.

— Даже при наличии долгов по налогам, по договорённости с ИФНС № 10, 24, 25, 26 деньги возвращались на счета "Жилищников". ГБУ не оплачивали из них свои долги, а тут же отправляли долю на счета "Приоритета", — рассказывает Лайфу источник в правоохранительных органах. — По закону налоговая должна была сначала вычесть все долги предприятия перед бюджетом и только затем вернуть остатки.

Директор ГБУ "Жилищник" района Нагатино-Садовники Виталий Коноваленко рассказал, что, например, в 2013–2015 годах "Приоритет" помог ему вернуть 66,5 млн рублей. Причём на тот момент ГБУ было должно бюджету 31 млн подоходного налога.

По словам источника Лайфа в МВД, ежегодно каждый из 16 "Жилищников" сдавал "Приоритету" по 50 миллионов рублей, часть которых, как считают оперативники, передавались чиновникам из префектуры ЮАО. Таким образом, группировка чиновников и бизнесменов ежегодно похищала из бюджета около одного миллиарда рублей. Точную сумма ущерба теперь будут выяснять следователи.

Показания Коноваленко подтвердились и в других районах. По версии следствия, подобные схемы практиковались в ГБУ "Жилищник" районов Донской и Москворечье-Сабурово. Руководство этих ГБУ сейчас также стало фигурантами уголовных дел.

Ещё в феврале 2016 года Коноваленко заключил сделку со следствием: он признаёт свою вину, даёт подробные показания по схеме налоговых афер, её участниках и роли зампрефекта ЮАО Юсипова. Сделку утвердил зампрокурора ЮАО Дмитрий Жадан.

Однако, расследование шло тяжело. Несмотря на подробные показания, следователи УВД по ЮАО не спешили проводить проверку против Юсипова и других чиновников окружной префектуры. Лишь недавно следователи МВД по Москве нашли все основания для задержания Юсипова.