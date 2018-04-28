Схема на миллиард. Бывшего зампрефекта ЮАО задержали за налоговые аферы

Схема на миллиард. Бывшего зампрефекта ЮАО задержали за налоговые аферы

Коллаж © L!FE  Фото: © Shutterstock.com, Скриншот © L!FE 

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Бывшего чиновника подозревают в создании на юге Москвы группировки на базе районных "Жилищников", которая воровала из бюджета миллиарды.

По данным паблика Mash, в Москве задержан 39-летний Назим Юсипов — замначальника Главного управления дипкорпуса МИД, который был до этого скандально известным зампрефекта Южного административного округа (ЮАО) Москвы. У нему уже давно были вопросы у силовиков. По данным следствия, Юсипов организовал в ЮАО схему по воровству бюджетных денег: приближенная к чиновнику консультационная компания "Приоритет" помогала районным подразделением "Жилищника" необоснованно возвращать из бюджета налоги. По этой схеме группировка Юсипова, как считают следователи, ежегодно получала из бюджета около одного миллиарда рублей.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Назим Юсипов был задержан оперативниками угрозыска вечером 26 апреля прямо на рабочем месте в здании УПДК в Курсовом переулке в Хамовниках. Полицейские обыскали его кабинет, после чего отправили самого Юсипова в изолятор временного содержания, где он и находится до настоящего времени. В ближайшее время следователи решать вопрос о мере пресечения для Юсипова.

В УПДК Назим Юсипов работал недавно — с 2017 года. Он занимал пост замначальника главного управления по обслуживанию дипкорпуса МИД. УПДК специализируется на сдаче в аренду и обслуживании квартир и офисов для иностранных посольств, представительств, компаний, СМИ. В распоряжении УПДК также есть дома отдыха, медицинские клиники. Услугами УПДК пользуются более 180 посольств и представительств международных организаций, свыше 100 корпунктов СМИ и более 2000 российских и иностранных компаний. Юсипов на своем посту как раз курировал вопросы аренды.

Впрочем, интерес следователей к Юсипову не связан с его работой в УПДК, хотя они его службу также тщательно проверят. Молодой человек поспешно перешел в структуру МИД после того, как добровольно покинул пост зампрефекта ЮАО Москвы. И для этого у него были веские причины. По данным следствия, Юсипов создал настоящую группировку, которая воровала бюджетные деньги.

<p>Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова</p>

Молодой и перспективный Юсипов всю жизнь служил в разных префектурах Москвы. Начав службу в 1999 году специалистом префектуры Юго-Западного округа, он вскоре дослужился здесь до зампрефекта. Затем он был зампрефекта Троицкого и Новомосковского округов, а с декабря 2013 года стал первым зампрефекта ЮАО. Здесь он курировал экономику и конкурсы. В марте 2017 года Юсипов внезапно попросился в отставку. Мэр Москвы Сергей Собянин её утвердил. С тех пор Юсипов работал в структурах МИДа: сначала руководил известным мидовским санаторием "Завидово", а затем дослужился до замглавы управления.

Юсипов оказался под вниманием силовиков осенью 2015 года, когда на афере с премиями попался директор ГБУ "Жилищник" района Нагатино-Садовники Виталий Коноваленко. По версии следствия, он выписал подчинённым премию в 86 млн рублей, которую сам же и получил. Когда оперативники МВД стали раскручивать это дело, то всплыло много интересного. Коноваленко рассказал, что все 16 "Жилищников" ЮАО втянуты в схему по хищению бюджетных средств, за которой якобы стоит зампрефекта Назым Юсипов.

По его словам, суть аферы заключается в следующем: с подачи зампрефекта управляющие компании заключали договоры на оказание информационно-консультационных услуг с группой компаний "Приоритет". Ни о каких конкурсах и конкуренции речи даже не шло.

Специалисты фирмы анализировали и консультировали "Жилищники" по уплате налогов. Если "Приоритет" находил переплату налога на добавленную стоимость (НДС) за какой-то период, то "Жилищник" запрашивал возврат излишков из бюджета. По договору награда внимательного "Приоритета" составляла 35 процентов от суммы возмещения.

Такая практика налоговой оптимизации в Москве официально существует, однако столичное правительство отдельным распоряжением ограничило размер премии при возврате НДС из бюджета — не более пяти процентов.

Проблем с возвратом налога у "Жилищников" не возникало. Секрет был очень прост.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;</p>

— Даже при наличии долгов по налогам, по договорённости с ИФНС № 10, 24, 25, 26 деньги возвращались на счета "Жилищников". ГБУ не оплачивали из них свои долги, а тут же отправляли долю на счета "Приоритета", — рассказывает Лайфу источник в правоохранительных органах. — По закону налоговая должна была сначала вычесть все долги предприятия перед бюджетом и только затем вернуть остатки.

Директор ГБУ "Жилищник" района Нагатино-Садовники Виталий Коноваленко рассказал, что, например, в 2013–2015 годах "Приоритет" помог ему вернуть 66,5 млн рублей. Причём на тот момент ГБУ было должно бюджету 31 млн подоходного налога.

По словам источника Лайфа в МВД, ежегодно каждый из 16 "Жилищников" сдавал "Приоритету" по 50 миллионов рублей, часть которых, как считают оперативники, передавались чиновникам из префектуры ЮАО. Таким образом, группировка чиновников и бизнесменов ежегодно похищала из бюджета около одного миллиарда рублей. Точную сумма ущерба теперь будут выяснять следователи.

Показания Коноваленко подтвердились и в других районах. По версии следствия, подобные схемы практиковались в ГБУ "Жилищник" районов Донской и Москворечье-Сабурово. Руководство этих ГБУ сейчас также стало фигурантами уголовных дел.

<p>Фото: © РИА Новости / Антон Денисов</p>

Ещё в феврале 2016 года Коноваленко заключил сделку со следствием: он признаёт свою вину, даёт подробные показания по схеме налоговых афер, её участниках и роли зампрефекта ЮАО Юсипова. Сделку утвердил зампрокурора ЮАО Дмитрий Жадан.

Однако, расследование шло тяжело. Несмотря на подробные показания, следователи УВД по ЮАО не спешили проводить проверку против Юсипова и других чиновников окружной префектуры. Лишь недавно следователи МВД по Москве нашли все основания для задержания Юсипова.

Автор:
ВТ
Вадим Тактаров
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