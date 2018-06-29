Компанию миллиардера Агаларова наказали за некачественное строительство

Арбитражный суд Москвы по иску Ростехнадзора за регулярные нарушения АО "Крокус интернэшнл" при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и М-4 "Дон" оштрафовал компанию бизнесмена Араса Агаларова.

Как выяснил Лайф, судья Московского арбитражного суда Екатерина Аксёнова 22 июня поддержала требования Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о привлечении к административной ответственности компании "Крокус интернэшнл". Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что она хронически не исправляла нарушения, которые ранее выявлялись при строительстве автодорог.

Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомился Лайф, "Крокус интернэшнл" так и не устранил до 20 марта 2018 года нарушения, выявленные инспекторами Ростехнадзора 21 декабря 2017 года при строительстве ЦКАД на пусковом комплексе № 1 строительного участка № 1, расположенного на территории Подольского, Наро-Фоминского района и городского округа Домодедово в Московской области, а также в Троицком округе Москвы.

Судья Аксёнова также признала, что компания Агаларова не устранила ранее выявленные нарушения Ростехнадзора и в проектной документации к строительству объектов на трассе М-4 "Дон".

Инспекторы Ростехнадзора ещё в декабре 2017 года выяснили, что во время бетонирования буронабивных свай эстакады трассы М-4 "Дон" был использован бетон совершенно другой марки, менее прочный.

— Это нарушает требования проектной документации строительства автомобильной дороги, — утверждают в Ростехнадзоре.

Проверяя соблюдение строительных норм на трассе М4 "Дон", инспекторы выявили и другие нарушения "Крокус интернэшнл". Оказалось, что и при возведении опор и фундамента для них использовался не тот бетон, что был указан в проектных документах.

— В результате толщина фундамента оказалась на 20 см меньше, что нарушает требования проектной документации, — отмечают в надзорном ведомстве.

В документах Арбитражного суда Москвы говорится, что в нарушение требований проектной документации опора № 21 эстакады дороги М-4 "Дон" выполнена длиной 7410 мм вместо проектной длины 9000 мм. Всё это может сказаться на безопасности участка трассы.

Лайф направил вопросы представителю компании Crocus Group Юлии Парадо, в которую входит АО "Крокус интернэшнл", однако получить оперативный комментарий от неё не удалось.

"Крокус интернэшнл" миллиардера Араса Агаларова уже не в первый раз упоминается в связи со скандалами вокруг строительства ЦКАД.

Например, претензии в адрес компании в апреле 2018 года высказывал аудитор Счётной палаты РФ Валерий Богомолов.

По словам аудитора Богомолова, он проверил финансовую деятельность участвующих в проекте госкомпаний и частных инвесторов за период 2016–2017 годов.

— Результаты неутешительны. Оказалось, что за два прошедших года ГК "Автодор" и АО "Крокус интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которая является подрядчиком строительства так называемого пускового комплекса ЦКАД № 1, не выполнили взятых на себя обязательств, что привело к увеличению стоимости и сроков строительства, — рассказал коллегам аудитор Валерий Богомолов. — Это может привести к значительному увеличению уже изменённых сроков ввода автомобильной дороги в эксплуатацию и стоимости строительства.

В ходе проверки деятельности АО "Крокус интернэшнл" выяснилось, что на трассе некачественно уложен верхний слой дорожного покрытия, а продольная ровность автодороги не соответствует ГОСТу.

— При этом некачественная работа структур АО "Крокус интернэшнл" Араса Агаларова была оплачена ГК "Автодор" в сумме 40,3 млн рублей, — выяснили в Счётной палате РФ.

ГК "Автодор", в нарушение условий долгосрочного инвестиционного соглашения по строительству пускового комплекса № 1, согласно которому госкомпания вправе выплачивать аванс исполнителю — это было АО "Крокус интернэшнл" — в размере до 30% (12,6 млрд рублей) от общего размера госфинансирования, была слишком щедрой и выплатила компании Агаларова 14,6 млрд рублей, что превысило возможный лимит на 5%.

Председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах на заседании Счётной палаты тогда оправдывался, что, мол, АО "Крокус интернэшнл" обещало устранить все нарушения по дорожному полотну.

Согласно плану строительства ЦКАД, пусковой комплекс № 1 протянулся по югу Московской области от Наро-Фоминска на западе до трассы М-4 "Дон" в Домодедовском районе на востоке. Он разделён на две части: участок 1–50-й километр по территории Домодедовского и Подольского районов Подмосковья, Троицкого округа Москвы (отметка 0 км — пересечение трассы "Дон", отметка 50 км — у д. Лисинцево Наро-Фоминского района), а также участок 2–64-й километр по территории Наро-Фоминского района Подмосковья.

В ноябре 2017 года был открыт единственный небольшой участок ЦКАД — в обход Звенигорода. Общая его длина — 76,44 км. ЦКАД будет пролегать в 50 километрах от МКАД и практически продублирует Малое бетонное кольцо. Дорогу планируется запустить в эксплуатацию к 2025 году. Общая протяжённость Центральной кольцевой автомобильной дороги составит около 530 км, суммарная стоимость строительства всех участков магистрали превышает 300 млрд рублей.