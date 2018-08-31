Не Bentley единым. Бывшая жена главы "Роснефти" продаёт его подарки

Один из самых дорогих внедорожников в мире, который экс-супруга Игоря Сечина получила в апреле 2017 года, она недавно продала за 12 млн рублей злостному нарушителю и неплательщику штрафов из Омска.

Похоже, что бывшей жене главы государственной нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина Ольге Рожковой понадобились деньги. Недавно она продала за 12 млн рублей редкий внедорожник Bentley Bentayga, который считается одним из самых роскошных и дорогих в мире. Сделка выглядит странной: по документам покупателем престижного джипа оказался 37-летний предприниматель из Омска Константин Воронкевич, который полноценно распоряжаться Bentley пока не может: из-за долгов по штрафам и налогам в скромные 21 тыс. рублей судебные приставы наложили ограничения на регистрацию дорогой иномарки.

Один из богатейших топ-менеджеров России Игорь Сечин и его супруга Ольга развелись в мировом суде Дорогомиловского района Москвы 14 июня прошлого года. Причины развода супругов пока остаются тайной для широкой публики, но в светской тусовке говорили, что тихое семейное счастье Сечиных разрушило новое увлечение Ольги — 31-летний автогонщик из Италии Франческо Провенцано. Они познакомились в 2015 году. По крайней мере, именно тогда стали появляться их первые совместные фотографии.

Помимо алиментов на содержание их общей дочери Сечин оставил Ольге недвижимость и неплохой автопарк: новенький внедорожник Bentley Bentayga W12 Twin Turbo, который стоит более 20 млн рублей, а также дорогой спорткар Mercedes-Benz AMG S63.

До сих пор непонятно, на что живёт Ольга Рожкова и её итальянский возлюбленный и хватает ли им денег на беззаботную жизнь, однако недавно она начала распродавать подарки бывшего мужа.

По данным Лайфа, Bentley Bentayga недавно сменил хозяина. Редкий внедорожник за 12 млн рублей купил некий 37-летний житель Омска Константин Воронцевич.

Судя по базе СПАРК, сам Воронцевич в родном Омске занимается автобусными перевозками в статусе ИП, но в его автопарке это уже второй автомобиль марки Bentley. В августе прошлого года бизнесмен купил флагманский седан Bentley Continental Flying Spur 2013 года, который даже подержанный стоит 5–7 млн. Судя по штрафам, этой машиной он пользовался в Москве. Совпадение или нет, но "красивые" номера на Bentley Continental, которые отдельно на теневом рынке могут стоить несколько миллионов рублей, раньше кочевали по другим дорогим иномаркам. Например, они стояли на седане BMW Натальи Барщевской, предположительно, дочери известного российского адвоката Михаила Барщевского.

Совпадение или нет, но в Омске живёт ещё один Константин Константинович Воронцевич — старший брат форварда баскетбольной команды ЦСКА и сборной России Андрея Воронцевича.

Несмотря на любовь Воронцевича к Bentley, полноценно пользоваться ими он теперь не может: 13 августа 2018 года судебные приставы наложили ограничения на регистрационные действия на обе машины. Такую машину можно продать и купить, но нельзя поставить на учёт в ГИБДД.

Причиной ограничений стали многочисленные долги предпринимателя по штрафам и налогам. В общей сложности в ФССП передали долги предпринимателя на 21 тысячу рублей. Кроме того, за новым владельцем Bentley Bentayga числится задолженность по штрафам ГИБДД на 14 тысяч рублей за превышение скорости.

В родном для Константина Воронцевича Омске судебный участок № 71 в Октябрьском судебном районе хорошо его знает. За последние три года суд более 10 раз признавал его виновным по административным статьям 20.25 ("Уклонение от исполнения административного наказания в виде уплаты штрафа"), однако любитель Bentley продолжает игнорировать штрафы и решения суда.

Эксперты пояснили, что обременения, наложенные на оба Bentley общей стоимостью около 20 млн рублей, несоразмерны сумме задолженности, однако у судебных приставов есть право так поступать.

— Действия приставов в данном случае формальные: совершая действия по исполнительному производству, они налагают арест на всё имущество, которое обнаружено, включая автомобили и деньги на счетах, если они будут установлены, — пояснил адвокат Тарас Котосин. — Арест можно снять двумя способами: обратиться в суд с требованием о снятии ареста на основании того, что он противоречит закону. Второй вариант — обратиться непосредственно к приставу после оплаты долга.

Напомним, что в 2014-м уже Forbes писал, что Игорь Сечин женился второй раз "на молодой сотруднице своего аппарата", правда, ни точной даты свадьбы, ни имя этой сотрудницы издание не называло. Вместе с тем в июне 2016 года Лайф опубликовал видео с закрытой вечеринки Петербургского международного экономического форума. Гостей в музее-заповеднике "Павловск" принимал глава "Роснефти" Игорь Сечин. На видео топ-менеджера госкомпании сопровождает девушка со светлыми волосами. Это и была Ольга Рожкова.

Летом 2016 года в "Новой газете" появилась статья "Секрет "принцессы Ольги". Речь в ней шла об одной из самых больших яхт в мире — St. Princess Olga (Святая принцесса Ольга). Журналисты издания заявили, что яхта, стоимость которой оценивалась в $100 млн, якобы принадлежит Рожковой. Журналисты утверждали, что у них есть документы о том, что Сечин повторно женился в 2011 году, когда был вице-премьером. По данным издания, тогда Ольга Рожкова сменила фамилию на Сечину. На момент знакомства Ольга работала в аппарате Правительства РФ. 25-летняя разница в возрасте не смутила девушку.

В октябре 2016 года глава "Роснефти" через суд заставил "Новую газету" опровергнуть информацию о том, что он сам или его жена связаны с этой яхтой. СМИ сообщали, что в середине 2017 года, уже после развода Сечина, яхта была переименована в Amore Vero ("Настоящая любовь").