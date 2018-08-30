Экс-генерал Сугробов сошёлся на зоне с Квачковым и читает книги про войну

Бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов нашёл общие интересы с полковником ГРУ Владимиром Квачковым в спецколонии для силовиков в Мордовии.

Экс-глава антикоррупционного подразделения МВД Денис Сугробов, получивший 12 лет заключения за коррупцию, томится в мордовской колонии особого режима ИК-5 для бывших силовиков. По данным Лайфа, экс-генерал до сих пор сидит без работы, потому что её на всех не хватает. Зато в его отряде есть отставной разведчик Минобороны Владимир Квачков, с которым он коротает время в спорах, а также штудирует книги про Великую Отечественную войну.

Бывший глава ГУЭБиПК Денис Сугробов обживается в ИК-5 строгого режима в посёлке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии недавно — с весны 2018 года. Эта колония считается "красной" по определению, потому что сюда отправляют сидеть бывших судей, прокуроров, оперативников, полицейских, гаишников и адвокатов. Сама колония разбита на участки с малоэтажными корпусами, в каждом из которых живёт один отряд. Свободного прохода в соседние бараки нет — там пропускная система.

Сугробова регулярно навещают бывшие коллеги. Один из них рассказал, что в колонии тот чувствует себя хорошо, но тяготится отсутствием работы. В ИК-5 есть швейный, деревообрабатывающий и колбасный цеха, но работы на всех не хватает. Уровень занятости осуждённых остаётся низким: больше половины зэков-силовиков не работают. Сугробов оказался в их числе.

Зато экс-генералу есть с кем поговорить. Его соседом по отряду стал бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который в 2013 году был приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию мятежа. Верховный суд РФ позднее сократил срок до восьми лет, но в прошлом году ему добавили полтора года за экстремизм. Как выяснилось, генерал МВД и экс-полковник ГРУ проводят время за обсуждением разных жизненных тем. Впрочем, Квачков время от времени покидает отряд по объективным причинам: он считается нарушителем режима, поэтому регулярно получает от администрации взыскания и попадает в местный штрафной изолятор (ШИЗО).

Как рассказал Лайфу источник из окружения Сугробова, тот заказал в местной библиотеке книги по истории Великой Отечественной войны и сейчас их читает и анализирует сражения.

— Читает и пытается разобраться, что правда, а что нет, — пояснил Лайфу приятель Сугробова.

Как рассказал Лайфу источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), если Сугробов находится в отряде, значит, "у него всё хорошо", есть взаимопонимание с администрацией.

— Конфликтовать ему не с руки, чтобы не получить взыскания, потому что теоретически он в ближайшие годы может просить УДО, — пояснил источник.

У других заключённых ИК-5, которые рискнули пойти на конфликт с администрацией, жизнь сложилась иначе. Например, бывший оперативник УБОП Москвы Сергей Хаджикурбанов, осуждённый на 20 лет за вымогательство и убийство обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, также сидит в этой колонии. За последние два года он ещё ни разу не был в отряде. Всё это время он сидит в помещении камерного типа (ПКТ). Это своеобразная тюрьма внутри тюрьмы с жёсткими условиями содержания. Это камера-одиночка, где кровать днём поднимается и можно только сидеть на табуретке.

Несмотря на то что ИК-5 считается "красной", в ней всё равно есть неформальное деление на касты. Тот же Хаджикурбанов имеет среди местных зэков весомый авторитет. Именно оперативники, тем более из угрозыска или спецназа, становятся авторитетами в таких зонах. Самая презираемая категория зэков в "красной" колонии — бывшие судьи, прокуроры и адвокаты, которые омрачают жизнь другим силовикам на воле.

Напомним, что генерала Сугробова и его подчинённых весной 2017 года признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нём, превышении должностных полномочий и провокации взяток. Генерал Сугробов лишился звания и получил 22 года заключения, остальные — от четырёх до 20 лет. В декабре Верховный суд скостил сроки всем фигурантам резонансного дела ГУЭБиПК: Сугробову снизили срок в два раза — до 12 лет заключения.

Сугробов и его подчинённые могут уже в ближайшие годы оказаться на свободе. Большинство задержаний прошли зимой и весной 2014-го, фигуранты дела провели в СИЗО почти четыре года. Этот срок был им зачтён в наказание. Статья 210 УК ("Организация преступного сообщества") считается особо тяжкой, поэтому осуждённый может претендовать на условно-досрочное освобождение лишь после того, как проведёт в колонии 2/3 срока. Таким образом, через четыре года Сугробов может попросить УДО, если к тому времени он не наберёт взысканий.