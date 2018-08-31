Генералам прописали тайм-менеджмент

По распоряжению руководства Минобороны, части и подразделения будут отчитываться о том, как у них организовано служебное время и отдых военнослужащих.

Начальник Генштаба Минобороны генерал Валерий Герасимов решил навести порядок с режимом службы и отдыха военнослужащих в подразделениях и частях. По данным Лайфа, недавно он устроил разнос главкомам, командирам и руководителям подразделений Минобороны за чрезмерное увлечение пустыми и бесполезными совещаниями, которые отвлекают офицеров от их непосредственной службы, за поставленные для подчинённых нереальные сроки исполнения приказов, за то, что необоснованно заставляют людей дневать, ночевать и даже проводить отпуск на работе. Герасимов распорядился исправить ситуацию с организацией службы и отдыха в армии до 10 октября 2018 года.

Несколько дней назад Генштаб разослал главкомам, командующим округов и родами войск, а также руководству подразделений Минобороны распоряжение за подписью генерала армии Валерия Герасимова. Смысл документа, с которым ознакомился Лайф, заключается в том, что многие командиры и начальники игнорируют федеральное трудовое законодательство, внутренние правовые акты и похожее распоряжение Валерия Герасимова от октября 2017 года, регламентирующие служебную деятельность.

По мнению Генштаба, главная беда связана с неумением военных начальников планировать рабочий день, ставить задачи, контролировать подчинённых.

— Проверка показала, что в ряде органов военного управления проведение совещаний по два-три раза в день стало нормой, — говорится в документе.

Также выяснилось, что командиры и начальники очень полюбили совещания в режиме видео-конференц-связи.

— В результате отдельные командиры большую часть рабочего времени вынуждены проводить перед веб-камерами, а работу с подчинёнными начинать во второй половине дня, и, как правило, с очередного совещания, — пишет Генштаб.

Руководству Минобороны не нравится, что нерадивые начальники ставят перед подчинёнными нереальные сроки для исполнения задач — "немедленно, к утру, к понедельнику". Это заканчивается нарушением условий службы людей, которые вынуждены работать вечером, в выходные дни и в праздники. При этом дополнительное время для отдыха за такую службу или выполнение обязанностей в сверхурочное время военным не предоставляется. В результате количество выходных дней составляет двое-трое суток в месяц при положенных шести.

Генштаб справедливо полагает, что эти нарушения не только лишают людей полноценного отдыха, но и "усиливают социальную напряжённость и морально-психологическую усталость в воинских коллективах, приводят к заболеваниям".

Также, по данным Герасимова, в армии до сих пор практикуются пресловутые отпуска при части, это когда военные, формально находясь на отдыхе, по требованию начальников продолжают исполнять свои служебные обязанности в части.

Герасимов потребовал от генералов и начальников навести порядок с соблюдением режима службы и отдыха в частях и подразделениях. Необходимо проверять соблюдение регламента служебного времени, графика отпусков, проводить опросы личного состава. Начальник Генштаба потребовал исключить случаи нахождения военных на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости, а также прекратить порочную практику задерживать людей на службе "до убытия руководства".

Опрошенные Лайфом офицеры полностью подтверждают эту ситуацию.

— По регламенту я должен приехать на службу к 8:30. Однако наш генерал приезжает в 7 часов утра — и руководители всех подразделений уже обязаны быть на службе и его встречать. Такая же история и вечером. По регламенту я должен уходить со службы в 18:00, но все мы реально сидим как минимум до 20:00, пока не уедет домой генерал, — рассказал Лайфу офицер одного из столичных гарнизонов.

Другой офицер рассказал, что их командир регулярно вызывает подчинённых на службу, устраивая для них различные испытания. С отпусками для военных он обращается так же.

— Например, он заставляет брать отпуск в период государственных праздников и нерабочих дней. Уже сто раз было, когда офицеры были вынуждены брать отпуск с 1 по 10 января, а не после каникул, — рассказывает офицер.

Начальник Генштаба дал указание до 10 октября 2018 года доложить ему об исполнении распоряжения. Кроме того, начальнику Центра управления обороной России генералу Михаилу Мизенцеву поручено организовать ежесуточный контроль выполнения в армии распорядка дня и регламента служебного времени. Доклады представлять во время селекторных совещаний с Герасимовым.

Контроль за исполнением распоряжения главы Генштаба возложен на Управление службы войск и безопасности военной службы Минобороны.

Юристы говорят, что в армии также должно соблюдаться трудовое законодательство.

— Если офицер провёл со своими солдатами в течение недели, например, лишние 30 часов, то на такое же время он должен получить отгулы, — рассказывает Лайфу юрист Роман Вернега. — А если такой возможности у командования части нет, то данные отгулы могут быть присоединены к основному отпуску. Или вместо дополнительных выходных офицер может потребовать денежную компенсацию за вынужденные дни службы.