Алмазный завод семьи Никиты Михалкова выбивает у силовиков партию бриллиантов

У обанкротившегося алмазообрабатывающего завода "Челпром-Даймонд", связанного с семьёй известного российского режиссёра Никиты Михалкова, возникли проблемы с погашением многомиллионных долгов. В 2014 году силовики изъяли у компании в рамках уголовного дела 11,7 тысячи бриллиантов и до сих пор их не вернули. Арбитражный управляющий Иосиф Бойм, отвечающий за продажу активов "Челпром-Даймонд", через суд продлил на полгода конкурсное производство. Он рассчитывает, что за это время бриллианты вернутся и долги "Челпром-Даймонд" будут погашены.

— В ходе производства обыска 15.01.2014 обособленного подразделения ООО "Челпром-Даймонд" следственными органами были изъяты и не возвращены до настоящего времени бриллианты в количестве 11 703 шт. массой 1484,35 карат, числящиеся на балансе общества и являющиеся на данный момент единственным нереализованным имуществом должника, что не позволяет завершить конкурсное производство, — говорится в ходатайстве Бойма в суд.

Суд удовлетворил ходатайство. Впрочем, сам Бойм пока не питает иллюзий: вряд ли за это время уголовное дело завершится, а это значит, что по истечении срока ему вновь придётся подавать в суд ходатайство о продлении конкурсного производства.

— Изъятые бриллианты находятся в Гохране, они считаются вещдоками, и, пока судьба дела не будет решена, бриллианты никто не вернёт. Варианта два: либо решение будет в пользу завода, что он не имеет отношения к делу, и тогда бриллианты вернут, либо бриллианты признают инструментом преступления и изымут в пользу государства, — заявил Бойм.

Алмазообрабатывающая компания "Челпром-Даймонд" была основана уральским бизнесменом Алексеем Синтяевым в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов и специализировалась на производстве бриллиантов так называемых мелких рассевов. В 2010-м доли в 10% и 20% уставного капитала компании получили режиссёр Никита Михалков и его зять — бизнесмен Альберт Баков соответственно.

Дела у компании поначалу шли неплохо до тех пор, пока в ноябре 2013-го УФСБ по Челябинской области не возбудило уголовное дело о незаконном обороте драгоценностей по факту продажи компанией "Челпром-Даймонд" бриллиантов на 40 миллионов рублей иностранной компании Dundela Limited.

В 2012 году между ними был заключён контракт на поставку бриллиантов на $10 млн. Впоследствии сумма поставляемого товара снизилась до 1,25 млн долларов.

В июле 2013-го стороны подписали акт приёма-передачи на 11,6 тысячи единиц товара общей массой почти 1,5 тысячи карат. Именно эту сделку силовики посчитали незаконной и во время обысков уже в январе 2014-го изъяли в столичном офисе "Челпром-Даймонд" 11 703 бриллианта.

Ещё через год, в августе 2015-го, Арбитражный суд Челябинской области признал "Челпром-Даймонд" с долгом в 194,5 миллиона рублей банкротом и открыл конкурсное производство. Один из крупнейших кредиторов компании — "Челябинвестбанк", выдавший предприятию кредит в 134 млн рублей на закупку у "Алросы" алмазов.

Чтобы погасить долги перед кредиторами, было распродано почти всё имущество компании — от ювелирных изделий до мебели и оргтехники. Единственным активом компании остались те самые бриллианты, которые силовики изъяли в 2014 году.