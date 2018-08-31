Герой из народа. Кто убил главу Донецкой Народной Республики?

Спецслужбы ДНР и эксперты не сомневаются в том, что теракт против руководителей республики провела диверсионная группа Службы безопасности Украины с подачи президента страны Петра Порошенко.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) убит её глава Александр Захарченко: его подорвали в кафе в центре Донецка. Никто не сомневается в том, что за терактом стоят украинские спецслужбы. Уже задержаны несколько подозреваемых, которые могут быть связаны со Службой безопасности Украины (СБУ). Эксперты считают, что отмашку на акцию такого уровня мог дать только президент Украины Пётр Порошенко: в стране стартовала политическая кампания, поэтому он хочет получить козырь в глазах националистически настроенных масс и радикалов.

Бомба на поминках

Мощный взрыв прогремел в кафе "Сепар" в центре Донецка примерно в 18:30. Кафе находится неподалёку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко. В пятницу вечером он пришёл сюда с коллегами, чтобы помянуть певца Иосифа Кобзона, скончавшегося в Москве накануне.

Судя по всему, диверсанты знали об этом: как только глава ДНР с коллегами расселись за столиком, около них сработала мощная бомба.

Взрыв буквально разнёс здание кафе. При взрыве был тяжело ранен Захарченко и ещё двое его соратников, в том числе и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Захарченко довезли до больницы, однако врачам спасти его не удалось. Там глава ДНР скончался. Причиной смерти стала тяжёлая рана головы.

Спецслужбы ДНР оцепили кафе, после чего там начали работать сапёры. Эксперты не обнаружили в кафе следов от поражающих элементов. По предварительной информации, бомба была замаскирована под светильник и находилась около столика, где сидел глава ДНР.

В связи с терактом и гибелью Захарченко все въезды и выезды в Донецк были перекрыты. Вскоре появилась информация, что на проспекте Богдана Хмельницкого в Донецке поймали нескольких украинских диверсантов и их сообщников.

— Уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта, — подтвердил в эфире телеканала "Россия-1" советник лидера ДНР Александр Казаков.

Под подозрение в участии в теракте также попал один из охранников Захарченко. Об этом сообщили источники Лайфа в силовых органах ДНР. Он находился вместе с главой ДНР, но исчез из кафе незадолго до взрыва. Сейчас его усиленно ищут, в том числе и на пропускных пунктах на границе ДНР с Россией и Украиной.

Согласно Конституции ДНР, временно возглавлять республику будет один из зампредов Совмина: это министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, министр финансов Екатерина Матющенко и первый замглавы администрации Дмитрий Трапезников. Тимофеев, находившийся рядом с Захарченко во время взрыва, находится в тяжёлом состоянии. Вечером было объявлено, что временно исполнять обязанности главы ДНР будет зампред Совета министров Дмитрий Трапезников.

Повод для атаки

Спецслужбы Украины не были оригинальными в своих комментариях о гибели главы ДНР. Глава аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что убийство Александра Захарченко он связывает с криминальными разборками. По другой версии СБУ, его убили российские спецслужбы. Депутат Рады Антон Геращенко вообще считает, что убийство главы ДНР может быть инсценировкой.

— Не исключаю, что это, может, инсценировка убийства, преследующая определённые цели, — написал он в "Фейсбуке".

Вскоре после теракта в Донецке украинские военные оживились по всем линиям фронта с ДНР. ВСУ приводит войска в боевую готовность: в районе Докучаевска замечено до 35 машин бронетехники, жители сообщают о движении техники ВСУ в районе Артёмовска, Счастья и Рубежного.

Власти Украины в ответе

Эксперты говорят, что почерк теракта указывает на то, что его готовили профессионалы.

— Вспомните убийство Гиви и Моторолы, их тоже убирали подобным образом. Это диверсионно-разведывательная группа, подготовленная американскими или европейскими специалистами. Готовили их, скорее всего, на Яворовском полигоне во Львовской области. Там было специально создано обособленное подразделение, которое как раз готовило для проведения диверсионной работы в условиях города, — рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, в таких операциях обычно задействуют несколько групп. Одна занимается скрытым наблюдением за объектом, другая совершает теракт и уходит. Леонков не исключил, что на территории ДНР до сих пор остались другие группы и, возможно, Захарченко был не единственной их целью.

По мнению экспертов, за этот теракт несут ответственность непосредственно власти Украины.

— Всё идёт по нарастающей: угрозы нанести ракетный удар по России, военный парад в Киеве, желание закупить американские противоракетные комплексы "Патриот", наконец, захват российских судов в Азовском море — всё это звенья одной цепи. Захарченко — это герой национально-освободительной борьбы русского народа на нацистской Украине, поэтому санкционировать акцию такого масштаба мог только украинский президент Пётр Порошенко, — рассказал Лайфу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он пояснил, что на Украине стартовала политическая кампания, поэтому Пётр Порошенко, который желает переизбраться, хочет получить определённый козырь в глазах националистически настроенных масс и радикалов.

C ним согласен и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

— Теракт приурочен к 1 сентября, когда в Донбассе должно было стартовать перемирие. С одной стороны, задача украинской стороны — спровоцировать ДНР на эскалацию конфликта, а с другой — показать свою радикальную позицию перед мартовскими выборами президента Украины. Кроме того, обострение конфликта в Донбассе может дать основания для введения миротворческой миссии, причём в жёстком сценарии, так что многое будет зависеть от ближайших дней, реакции Москвы и ДНР, — пояснил Дмитрий Абзалов.

Это уже третья гибель высокопоставленных военных и руководителей ДНР за последние годы. Вначале в лифте своего дома в Донецке 16 октября 2016 года был взорван комбат Арсен Павлов (Моторола). Полгода спустя, в октябре 2017-го, выстрелом из гранатомета "Шмель" убили в собственном кабинете его друга Михаила Толстых (Гиви).

Лидер и патриот

Александр Захарченко — коренной житель Донецка. Он родился в 1976 году, учился в средней школе № 4. Мать у него была русская, а отец — украинец. Отец Александра тридцать пять лет проработал на местной шахте. Сейчас он живёт в Артёмовске, на подконтрольной Украине территории. Украинский министр социальной политики Андрей Рева в 2017 году сообщил, что родители Захарченко получают пенсию на Украине.

После окончания школы Захарченко продолжил учёбу в техникуме промышленной автоматики в Донецке. Его специальность — горный электромеханик. Техникум молодой человек окончил с отличием и сразу начал работу по специальности. Позже Александр поступил в Донецкий юридический институт МВД, однако не окончил его.

До конфликта на Украине он работал в торговом доме "Континент", входившем в структуры донецкого олигарха Рината Ахметова.

Александр занимался бизнесом в угольной сфере, в том числе имел опыт руководства большими коллективами.

В 2010-м он вступил в общественную организацию " Оплот" , созданную экс-сотрудником МВД Евгением Жилиным.

Организация помогала семьям погибших сотрудников милиции, родственникам военнослужащих, занималась исторической деятельностью. Они противодействовали попыткам героизации националистов Украинской повстанческой армии (УПА). Впоследствии Жилин создал одноимённый бойцовский клуб "Оплот". Он собирался создать партию и помогать интеграции объединённой ЛНР, ДНР и Харьковской области в Россию. Но Жилина убили в сентябре 2016-го в Подмосковье.

Не исключено, что соратников по "Оплоту" устраняют украинские спецслужбы. В пользу версии, что киллером, убившим Жилина, был профессиональный военный или экс-сотрудник силовых органов, говорит и та лёгкость, с которой ему удалось убить Жилина и ранить его телохранителя.

Александр за год до конфликта на Украине возглавил донецкое отделение "Оплота". C началом Евромайдана, когда сменялась власть в стране, Захарченко присоединился к зарождавшемуся народному ополчению.

В ходе протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года 16 апреля возглавил группу из семи вооружённых бойцов, занявших здание донецкой городской администрации. В мае 2014-го его назначили военным комендантом Донецка. Впоследствии назначен на должность заместителя министра внутренних дел ДНР. Был командиром подразделения "Оплот" армии ДНР. Лично участвовал в боях, был ранен в руку. В 2015-м был ранен в ногу. Александру было присвоено звание генерал-майора. Захарченко принял присягу на верность народу республики и приступил к выполнению своих обязанностей.

4 ноября 2014-го Александр Захарченко стал главой ДНР в результате голосования. Семьдесят пять процентов проголосовавших граждан отдали свои голоса за Захарченко.

На Захарченко уже покушались. Первый раз — ровно четыре года назад, в августе 2014-го. Его машину обстреляли, пока он передвигался на ней по одному из районов республики.

Что касается семьи, то Александр оставил жену и четырёх детей. По неофициальным сведениям, у главы ДНР была первая супруга, которую звали Натальей. Нынешняя жена Александра Захарченко — тоже Наталья. Она родилась в 1986 году в Донецке. Наталья закончила школу № 31 в Донецке, потом училась в техникуме. В детстве занималась музыкой — игрой на аккордеоне.

Как рассказывал сам Захарченко Лайфу, его жена участвовала в боях за аэропорт в Донецке.

— Наталья Владимировна очень не хотела, чтобы я погиб. А так как поняла, что меня уже не отговоришь от участия в этих боях (за донецкий аэропорт. — Прим. ред.), она поставила мне условие: либо едем вместе, либо не едем оба. Она тоже надела форму, взяла автомат и поехала сюда, — говорил Захарченко Лайфу. — Потом она автомат выкинула, ей пришлось бегать с РПК. Позже координировала движение наших подразделений. А так, она тут лежала под обстрелом так же, как и я.