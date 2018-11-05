"Никто так и не смог найти мою дочь, решив, что её просто съели 15 лет назад"

Мать пропавшей школьницы рассказала, как полиция сначала отказалась искать её дочь и заявила, что она просто сбежала из дома.

Мать 14-летней школьницы из Блэкпула обвинила полицейских в том, что они не стали заниматься расследованием, потому что семья из рабочего класса. Девочку жестоко убили 15 лет назад, но родственники до сих пор не знают, что с ней произошло в тот день. Известно только то, что Шарлин Даунс зарезали, а затем, по предварительной версии, приготовили из неё шашлык, сообщает Daily Mail.

Карен рассказала, что в 2003 году полиция выбрала самый лёгкий путь, сообщив, что дочь просто сбежала. Тогда женщина самостоятельно распечатала листовки с фотографией Шарлин, раздавая их каждую ночь на улицах города.

Они не поместили её фото в газеты и не показали по телевизору. Только через шесть недель они забили тревогу. Когда пропала Мадлен Маккэнн, то её поиски начались сразу же. Чем мы хуже? Только потому что мы рабочий класс и не такие образованные? Карен Даунс

Расследование исчезновения Шарлин стало крупнейшим в истории полиции Ланкашира и одним из самых спорных. Сначала офицеры решили, что девочка попала в преступную группировку, где её готовили для секс-торговли, после чего убили. В 2007 году перед судом предстало двое местных рабочих, которые по итогу не были осуждены. За провальное дело полицейские подверглись серьёзной критике.

Люди говорили гадости, что мы причастны к исчезновению дочери. На Боба (отца) напали в местном пабе, потому что кто-то подумал, что он — убийца. Это было невыносимо. Меня мучили кошмары. Каждый раз, когда находили тело, меня тошнило от страха Карен Даунс

Оглядываясь назад, Карен считает, что она пропустила важные подсказки о том, что с её дочерью происходит нечто странное. Девочка, которая была всегда тихой и застенчивой, внезапно превратилась в бунтарку. Она стала прогуливать школу, и родители понятия не имели, где она находится. Однажды она принесла домой £70 и отказывалась говорить, откуда у неё такие большие деньги.

Я была уверена, что это пройдёт и она снова вернётся к своему обычному поведению. Когда она пропала, то я подумала, что она просто проверяет моё терпение. Я ни на секунду не поверила, что больше никогда её не увижу и что её заманили в банду Карен Даунс

После того как Шарлин не стало, жизнь её семьи обернулась крахом. Карен каждую ночь плакала и спала в кровати убитой дочери, отец пытался заглушить боль алкоголем, младший брат ночью сбегал из дома, чтобы найти Шарлин, а старшие сёстры бросили работу и колледж. В довершение полицейские разоблачили отца девочки, узнав, что в тайне от всех он переодевается в женщину.

В суде предположили, что тело Шарлин порезали на куски и сделали шашлык. В 2014 году у сотрудников полиции появилось видео с камер наблюдения, на котором школьница была запечатлена незадолго до исчезновения. Но расследование не продвинулось вперёд. Карен так и не смогла устроить похороны дочери.