Анархия в голове. В деле о взрыве в УФСБ в Архангельске появился студент-радикал

Спецслужбы Архангельска установили личность человека, который взорвал бомбу в приёмной регионального управления Федеральной службы безопасности (УФСБ). Им оказался 17-летний местный житель, который придерживался анархистских взглядов. Речь может идти об одном из студентов второго курса Архангельского политехнического колледжа.

Следственный комитет по Архангельской области после взрыва на проходной УФСБ возбудил уголовное дело по статьям 205-й УК РФ ("Терроризм") и 222-й УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ"). Эти статьи грозят пожизненным сроком. Однако главный подозреваемый погиб, но у него могут оказаться сообщники, помогавшие ему в организации акции.

Камеры видеонаблюдения в приёмной УФСБ запечатлели, как примерно в 9 часов утра в холл вошёл молодой человек в пуховике чёрного цвета и с рюкзаком в руках. Он остановился около рамок металлодетектора, что-то достал из рюкзака, и в этот момент прогремел взрыв. Сам юноша погиб на месте. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК), при взрыве пострадали трое сотрудников УФСБ, один их которых находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Чекисты быстро вычислили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний архангелогородец, однако его имя в интересах следствия пока не раскрывается.

В Сети появился скриншот сообщения о готовящемся теракте в здании ФСБ Архангельской области. Ответственность за это взял на себя участник телеграм-канала "Речи бунтовщиков" Валерьян Панов — предполагаемый террорист-смертник. Аватаркой группы стала эмблема RAF ("Фракция красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая группировка).

После того как этот скриншот начал гулять по Сети, админы канала его тут же переименовали в "Российский анархизм". В настоящее время в группе состоит 1014 участников, и число их увеличивается с каждой минутой. Стоит отметить, что Панова из группы исключать пока не стали. В последний раз Валерьян Панов заходил в "Телеграм" сегодня в 8:48.

— Товарищи, сейчас в здании ФСБ в г. Архангельске будет совершён теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны. Т.к. ФСБ о.., фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это. Скорее всего, я подохну из-за взрыва, ведь ВУ инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закреплённой на крышке бомбы, — говорилось в сообщении.

По некоторым данным, речь может идти о 17-летнем студенте второго курса Архангельского политехнического колледжа Михаиле Жлобицком.

Источники Лайфа в СКР говорят, что пока считают Валерьяна Панова и Михаила Жлобицкого одним человеком.

Сейчас чекисты проводят обыски в квартире подозреваемого, выясняют круг его общения и интересов. Кроме того, силовики ищут людей, которые могли помочь ему со взрывчаткой и в подготовке акции в УФСБ.

— Сейчас знакомых, соседей и родственников Жлобицкого опрашивают следователи СК РФ и УФСБ РФ по Архангельской области, — рассказали Лайфу в полиции региона. — Пока из опросов ясно, что молодой человек вёл замкнутый образ жизни. Был неагрессивен. Сейчас наши спецы из управления К по киберпреступности изучают записи в телеграм-канале "Речи бунтовщиков", в котором, возможно, под ником Валерьян Панов он рассказал о том, что собирается взорвать бомбу.

В Архангельском политехническом колледже Лайфу опровергают, что взрыв в здании УФСБ устроил их студент.

— У нас сейчас вся администрация на совещании, — заявили Лайфу в колледже.

На сайте учебного заведения указано, что Архангельский политехнический техникум, расположенный на проспекте Обводной канал, готовит монтажников электрооборудования для промышленных и гражданских зданий, автомобильных механиков, сварщиков, пекарей, портных. Всего более тридцати специальностей.