Самоубийство или казнь. Что стоит за смертью двух зэков в Приморье

Сотрудники СК РФ по Приморскому краю, которые выясняют причины загадочной смерти двух осужденных в штрафном изоляторе ИК № 39 общего режима, не исключают, что их могли довести до самоубийства или убить. Следователи проверяют информацию о том, что в колонии был так называемый актив — заключённые, которые сотрудничают с администрацией и "ломают" других зеков. Возможно, самоубийство двух осуждённых было инсценировано.

Специальная комиссия ГУФСИН РФ по Приморскому краю совместно с сотрудниками СУ СК РФ по Приморскому краю расследует обстоятельства загадочной смерти двух осуждённых — 21 года и 36 лет.

Администрация колонии сообщила следователям, что тела осуждённых были найдены в штрафном изоляторе (ШИЗО) исправительной колонии общего режима ИК-39, расположенной в селе Чкаловском Спасского района Приморского края 24 октября 2018 года.

— Администрация колонии утверждает, что смерть осуждённых была ненасильственной. Пока заявляют самоубийство, — говорит Лайфу источник в правоохранительных органах Приморья.

Однако, по словам источника Лайфа, в УФСИН явно что-то не договаривают.

— Не зря же целую неделю, с 24 октября по 1 ноября 2018 года, фсиновцы скрывали сам факт смерти осуждённых. Видимо, думали, какую причину их гибели назвать. Вот и придумали, — поясняет источник.

Согласно официальному заявлению пресс-службы УФСИН РФ по Приморскому краю, в одной из камер ШИЗО ИК № 39 были обнаружены двое осужденных без признаков жизни.

— Прибывшие медработники констатировали смерть. По предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью УИС, — говориться в заявлении пресс-службы УФСИН РФ по Приморскому краю.

Среди рабочих следователи отрабатывают две версии: осуждённые сами свели счеты с жизнью, либо были убиты, а суицид инсценирован.

По данным Лайфа, случившееся в ИК № 39 стало настоящим ЧП для руководства УФСИН Приморья.

— Это обычная колония, расположена в 300 километрах от Владивостока. Порядки в ней строгие. Начальник — подполковник внутренней службы Александр Кулеш — человек своенравный, который любит порядок. Он поддерживает "активистов", которые вместе с администрацией следят за дисциплиной, — рассказывает Лайфу собеседник из следственных органов Приморья.

Большинство осуждённых колонии работают на производстве — занимаются подсобным хозяйством, деревообработкой, ремонтом и пошивом обуви и, конечно, сувенирной продукцией.

— Администрация ИК № 39 любит тишину и старается свои проблемы за "колючку" не выносить. Возможно, в колонии возник конфликт между осуждёнными и активом. Вот и решили заключённых сначала перевоспитать в ШИЗО, но переусердствовали. Поняв, что скандала не избежать, возможно, инсценировали самоубийство, — рассказывают Лайфу источники в СК РФ.

В СК РФ Лайфу напоминают, что похожий случай произошёл в начале августа 2018 года в исправительной колоний ИК № 5 в Чите. Там нашли мёртвыми двух заключенных.

Администрация исправительной колонии № 5 в пригороде Читы утверждает, что осуждённые сами свели счёты с жизнью. Однако правозащитники сомневаются в данных ФСИН. По их мнению, с зэками могли расправиться сотрудники колонии, а затем инсценировать их самоубийство за то, что те жаловались в прокуратуру и правозащитникам на пытки и издевательства. Недавно заключённые этой колонии уже обращались за помощью к правозащитникам после произвола тюремщиков.

Правозащитника Елена Соколова говорит, что инсценировка самоубийства в колониях — дело обычное.

— С жалобщиком сначала разговаривает начальник отряда, потом активисты (заключённые, сотрудничающие с администрацией колонии. — Прим. ред.), которые просят прекратить строчить жалобы. Ну а если уговоры на ябед не действуют, то в ход идут уже совершенно другие меры: криминальные, — пояснила Соколова.

Недавно глава ФСИН РФ Геннадий Корниенко подписал распоряжение, которым обязал руководителей региональных управлений нести персональную ответственность за происшествия с заключёнными.

— Во всех региональных управлениях созданы специальные комиссии по проверке всех случаев применения насилия против отбывающих наказания в 2017 и 2018 годах, — заявили Лайфу во ФСИН РФ. — Члены этих комиссий проверят условия содержания в камерах и штрафных изоляторах.