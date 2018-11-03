Старые грехи. Почему Андрей Ищенко отказался выдвигаться в губернаторы Приморья

Кандидат от КПРФ, который едва не обошёл действующего главу региона на выборах, снял свою кандидатуру. Лайф разбирался, какие у него на это могли быть причины.

До повторных выборов губернатора Приморского края ещё больше месяца, но Владивосток уже потряхивают политические скандалы. Бизнесмен, меценат и депутат областной думы от КПРФ Андрей Ищенко не будет участвовать в декабрьских выборах. Этому предшествовали скандалы и обвинения в нарушении законов, которые обрушились на 37-летнего кандидата. Официально коммунисты заявили: они снимают своего человека с гонки, потому что он не сумеет пройти муниципальный фильтр. Однако существует ещё несколько версий, что подтолкнуло КПРФ к такому решению.

"Красный губернатор"

Так Ищенко стал именовать себя в соцсетях примерно с сентября. Тогда он и вправду едва не стал губернатором Приморского края: его соперник, единоросс Андрей Тарасенко, набрал лишь на 1,5% больше голосов, чем коммунист. Кандидат от КПРФ посчитал, что результаты подтасовали, и подал в суд заявление об оспаривании итогов. Впоследствии глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила, что данные на нескольких участках сфальсифицированы. Итоги голосования в Приморье отменили.

К тому времени единоросс Тарасенко отказался от дальнейших притязаний на губернаторское кресло. Ищенко, напротив, был полон решимости. Он даже устроил голодовку на центральной площади Владивостока, которая, правда, продлилась всего пару часов. По словам Ищенко, он прекратил акцию после звонка главы КПРФ Геннадия Зюганова. А также — из-за заявлений Памфиловой, в которых он усмотрел "нотки взаимодействия".

Взлёт и падение коммуниста

После того как второй тур признали несостоявшимся, в политической жизни Приморья возникла атмосфера, близкая к истерии. Неожиданно для всех уволился мэр Владивостока Виталий Веркеенко, любимый горожанами. Ещё четыре чиновника, отвечающих за муниципальную собственность, ушли из-за вскрывшихся служебных проступков.

Ситуация стала стабилизироваться с приходом в регион бывшего главы Сахалина Олега Кожемяко.

И пока Кожемяко мотался по Приморью, принимая дела, Ищенко использовал протестные настроения, набивая себе рейтинг. Приняв роль борца с режимом, он устраивал митинги обманутых дольщиков и сыпал обещаниями в соцсетях, не забывая раскручивать истерию вокруг судебного процесса об оспаривании итогов выборов. Впоследствии, кстати, суд отказал Ищенко в этом иске.

Только вот по мере приближения новых выборов наружу стали прорываться нелицеприятные подробности общественно-политической жизни коммуниста.

У Ищенко, который владеет строительной компанией, нашли сь мног омиллионные долги и собственные обманутые дольщики. В октябре жители владивостокского долгостроя обвин или поли тика чуть ли не в рейдерском захвате земли, чтобы на ней построить ещё одну высотку. А когда некоторые приморцы стали публично высказывать недовольство тем, что делает Ищенко, на них посып ались угро зы.

Ищенко с младшим братом засветились в локальном экологическом скандале: фирма брата Ищенко попыталась построить высотку на месте сквера почти в центре Владивостока, а Ищенко посылал депутатские запросы насчёт изменения статуса земли.

Коммунист, казалось, совершенно не обращал внимания на негатив в свой адрес: всё так же уверенно заявлял о готовности идти до конца в предвыборной гонке. И когда на партийном заседании 3 ноября КПРФ неожиданно решила не выдвигать его, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тем более что за неделю до этого в интервью "Новой газете" Ищенко заявил: "Кожемяко, конечно, туз, но я-то джокер".

Версия первая. Официальная

Официальную версию этого решения озвучили пресс-секретарь Центрального комитета КПРФ Александр Ющенко и секретарь приморского комитета Анатолий Долгачёв. В их заявлениях Ищенко выглядит эдакой жертвой: мол, он всё равно не сможет пройти муниципальный фильтр , так что и пытаться бессмысленно.

Ющенко же в эфире "Эха Москвы" высказался в том духе, что выборы — это вообще фарс, в котором коммунисты участвовать не намерены. Из 56 делегатов на съезде КПРФ 43 проголосовали за снятие Ищенко с гонки. Но если в КПРФ царили такие настроения, непонятно, почему Ищенко буквально за пару дней до съезда писал, что готовится выдвинуть кандидатуру вновь.

Версия вторая. "Незрелый политик"

Эту версию высказал приморский политолог, директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас.

— Уверен, что решение местного отделения КПРФ было согласовано с Центральным комитетом компартии. Как кандидат Ищенко — достаточно слабый, и в КПРФ это прекрасно понимают. Он не соответствует "уставу" партии. Он не коммунист в базовом понимании, он капиталист — представитель бизнеса. Этот кандидат показал высокие результаты только благодаря негативной федеральной повестке и бездействии тогда губернатора Тарасенко. [При нынешнем раскладе] у Ищенко не было бы ни одного шанса выиграть в новой избирательной кампании. И вот эти репутационные и организационные риски в КПРФ не готовы брать на себя. Потому что они в принципе не готовы брать на себя ответственность за население Приморского края. Не готовы брать ответственность за развитие ситуации. Глава владивостокского отделения партии, глава краевого <...> сказали, что они против выдвижения Ищенко. И они абсолютно правы в стратегическом плане.

Версия третья. Приморский "Уотергейт"

По неподтверждённой информации, на решение лидеров приморского КПРФ повлиял шлейф негативной информации, сопровождающей фигуру Ищенко. Все вышеупомянутые истории с возможным захватом земель, нарушением законов и обманом дольщиков активно обсуждались приморцами и отпечатались у них прочной ассоциацией с кандидатом, что бросало тень на партию в целом. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В конце октября в местных соцсетях прошла информация о том, что почта Ищенко взломана. 30 октября анонимный канал "Приморский Уотергейт" на платформе "Яндекс.Дзен" выложил материалы со взломанного ящика. Проверить достоверность слитой информации нет возможности. Однако она, похоже, произвела впечатление на службу собственной безопасности партии КПРФ, которая, по словам источника, внимательно изучила архивы слитой переписки.

— Я так понимаю, служба безопасности КПРФ посмотрела на всё, что было слито из почты Ищенко, — рассказал источник, близкий к администрации Приморья. — И там на самом деле дольщики, его долги и всё остальное — это детский лепет. Там есть штуки пострашнее. Ну вот этого они и испугались.

На вопрос, какие именно "штуки пострашнее" там нашлись, собеседник отвечать не стал.

В этом контексте показательна реакция приморского штаба Алексея Навального. Сторонники Навального утверждают, что им негласно рекомендовали поддерживать коммуниста на выборах, однако сама фигура депутата-бизнесмена им неприятна.

— Федеральный штаб Навального активно призывает поддержать Ищенко. Агитировать. А ребята не хотят. Андрея Ищенко знают как жулика, и чем он отличается от других жуликов, никто не понимает. А Москва заставляет топить за него. И все объяснения, что он гнилой и поддерживать его нельзя, федеральным штабом игнорируются, — написал в соцсети "ВКонтакте" бывший член штаба Семён Голубовский.