Возможных сообщников архангельского террориста ищут в регионах

Следствие по делу о взрыве в приёмной УФСБ по Архангельской области не исключает, что погибший террорист входил в группировку анархистов, ячейки которой есть в разных регионах страны. Они связывались в Сети, делились опытом сборки самодельных бомб, обсуждали свои планы. Теперь спецслужбы проверяют в разных регионах участников анархических и радикальных группировок, поддерживающих эту акцию. В Калининграде под следствие попал 24-летний Вячеслав Лукичев, подозреваемый в публичном оправдании терроризма. Ранее в Москве был арестован школьник, у которого дома нашли практически готовую к использованию самодельную бомбу.

По данным Лайфа, изучив переписку 17-летнего архангельского террориста-смертника Михаила Жлобицкого, следствие выяснило, что тот был последователем 17-летнего жителя Хабаровска Антона Конева. В апреле 2017 года тот застрелил дежурного офицера Управления ФСБ и случайных прохожих в Хабаровске. В перестрелке со стражами порядка Конев был убит. Как выяснилось, парень решил продолжить дело печально известной группировки "приморских партизан", нападавших на силовиков.

Спецслужбы выяснили, что сам теракт в Архангельске Жлобицкий провёл без сообщников. Однако до сих пор непонятно, кто помог ему раздобыть взрывчатку и собрать бомбу.

Изучив переписку Жлобицкого, оперативники выяснили, что он тесно общался с единомышленниками из разных регионов страны, которые придерживались анархических и радикальных взглядов. Они обсуждали свои планы, делились опытом. Следователи не исключают, что это виртуальная группировка, которая имеет ячейки в разных городах.

В Калининграде сотрудники УФСБ задержали 24-летнего Вячеслава Лукичева, которого заподозрили в публичном оправдании терроризма.

По словам адвоката Лукичева Марии Бонцлер, её подзащитного обвиняют в публичном оправдании терроризма в Интернете. Это вторая часть статьи 205.2 УК РФ.

— СК РФ по Калининградской области завёл на Лукичева уголовное дело за то, что он опубликовал скриншот предсмертной записки Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании ФСБ в Архангельске, с комментарием "настоящий герой", — рассказала Мария Бонцлер.

Напомним, что текст предсмертной записки Михаила Жлобицкого за несколько минут до взрыва появился в телеграм-канале "Речи бунтовщиков". Аватаркой группы стала эмблема RAF ("Фракция красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая группировка). А после того, как скриншот последнего послания Жлобицкого пошёл по сетям, админы канала тут же переименовали его в "Российский анархизм". В настоящее время в группе состоит более тысячи участников.

Оперативники проверяют, общался ли Вячеслав Лукичев с погибшим архангельским террористом и мог ли ему как-то помогать.

— По мнению моего подзащитного, силовики пытаются связать его с исполнителем теракта в Архангельске, с которым они "вроде бы общались в общем чате", но точно Лукичев этого не помнит, — говорит защитница Бонцлер.

Ещё одним анархистом, с которым перед терактом общался архангельский студент Михаил Жлобицкий, оказался житель столичного района Южное Тушино, ученик одной из московских школ, 14-летний Кирилл К. Его задержали оперативники МВД.

В отношении Кирилла К. возбудили уголовное дело по статье 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия" и статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

— В квартире на улице Свободы, где школьник проживает с родителями, оперативники изъяли ноутбук, флеш-карты, телефоны, блокноты с различными схемами взрывных устройств и сами компоненты для их изготовления, — рассказали Лайфу в полиции Москвы.

По словам источника Лайфа в МВД РФ, подросток состоял в анархистских пабликах социальных сетей. Проверяется информация, что во время проведения "Русского марша" в столичном районе Люблино он планировал совершить теракт.

Следователи установили, что Жлобицкий за несколько минут до теракта звонил в Москву Кириллу К.

Напомним, что взрыв в здании УФСБ РФ по Архангельской области произошёл около 9 утра в среду, 31 октября 2018 года. По данным следствия, самодельное взрывное устройство привёл в действие 17-летний студент второго курса Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий.

По данным следствия, молодой человек зашёл в приёмную УФСБ и достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. Михаил Жлобицкий погиб во время взрыва, пострадало трое сотрудников ФСБ.

Следственный комитет по Архангельской области после взрыва в здании УФСБ возбудил уголовное дело по статьям УК РФ о терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ.