Золотая клетка. Как зэки получают за решёткой комфорт

Если в колонии или СИЗО есть коррумпированный персонал, а у арестанта — деньги, то срок можно отбывать в комфорте: спать на кожаных диванах, смотреть большие телевизоры, есть деликатесы, пить дорогой алкоголь, пользоваться компьютером и телефоном.

В системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) разгорелся очередной скандал вокруг особых условий для некоторых заключённых. Как выяснилось, печально известный бандит Вячеслав Цеповяз, осуждённый за убийство 12 человек на 19 лет, в колонии строгого режима в Амурской области чувствует себя королём: питается деликатесами, пользуется мобильным телефоном, спит на комфортном диване. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже распорядился жёстко проверить колонию и решить вопрос с уголовными делами, если будет повод. Руководство тюремного ведомства распорядилось провести внеплановые проверки во всех колониях и СИЗО, чтобы найти и закрыть нелегальные ВИП-камеры и сауны.

Деньги решают всё

Заместитель главы ФСИН РФ Валерий Максименко не скрывает, что в системе есть недобросовестные сотрудники, которые за деньги создают для осуждённых ВИП-условия. Это могут быть убийцы, как Цеповяз, криминальные авторитеты либо мошенники-"экономисты".

Оправдываться руководителям ФСИН пришлось после того, как бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя принесла в прокуратуру фотографию, где её экс-муж ест деликатесы. Позже эта фотография попала в Интернет.

По словам Стришняя, Цеповяз в колонии строгого режима в Амурской области питался икрой, крабами и другими деликатесами. Семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии до трёх миллионов рублей ежегодно.

— Там в Амурской области был посредник, через него он покупал продукты, — утверждает Стришняя. — Деньги переводила на банковские счета, которые указывал муж. Сам он через посредника закупал всё, что ему было нужно. В том числе тратил деньги на зоновскую пасеку, которой занимался в колонии, вызывал к себе врача-стоматолога и платил ему приличные суммы.

Заместитель главы ФСИН РФ Валерий Максименко подтвердил, что появившиеся в Интернете фотографии Вячеслава Цеповяза подлинные.

По словам чиновника, это реальные снимки, но датированы они 2015 годом. Тогда осуждённый Цеповяз присылал их бывшей жене, а она сохранила и предоставила их в прокуратуру только летом 2018 года.

— Как мы думаем, фото "всплыли" из-за их войны по разделу имущества. Но сигналы о том, как "сытно и красиво" сидит Цеповяз, поступали во ФСИН. Мы провели проверку, и всё подтвердилось. По её результатам было наказано несколько сотрудников, — отмечает Валерий Максименко.

И в тюрьме может быть хорошо

Не секрет, что из-за коррупции в системе ФСИН, в СИЗО или колонии можно сидеть с комфортом. По данным Лайфа, в пенитициарной системе существует неофициальный прейскурант на ВИП-услуги для осуждённых.

Если раньше это была привилегия криминальных авторитетов и воров в законе, то теперь в СИЗО и колониях стало больше людей, обвиняемых или осуждённых за экономические преступления. У них есть запрос на комфортную жизнь за решёткой, поэтому коррумпированные сотрудники ФСИН готовы сделать предложение.

По данным членов Общественной наблюдательной комиссии, в Московском СИЗО № 5 ("Водник") плата за "апартаменты" стоит 35 тысяч в месяц. Камера рассчитана на четырнадцать человек. В камере есть телевизор, холодильник, пароварка, электрочайник, вентилятор, мобильная связь с интернетом.

— Но единого тюремного ценника по стране не существует. Всё зависит от региона, аппетитов надзирателей и социального статуса арестованного — чем человек богаче, тем выше цена комфорта, — говорит собеседник Лайфа из столичных правоохранительных органов.

По его словам, самыми дорогими ВИП-камеры были в столичном СИЗО "Бутырка", где ежемесячная плата доходила до 500 тысяч рублей.

Однако, как отмечает собеседник Лайфа, заплатив за койку в ВИП-камере, нельзя быть уверенным в том, что здесь арестант проведёт время до конца своего пребывания в СИЗО.

— В любой момент, несмотря на все договоренности, сотрудники изолятора могут перевести богатого арестанта в обычную трёх- или четырёхместную камеру, а может, и совсем в общую. Это делается для того, чтобы вытянуть с человека деньги за новую ВИП-камеру, — говорит он.

В декабре 2017 года в СИЗО "Матросская Тишина" нашли ВИП-камеры, после чего начальнику УФСИН России по Москве было внесено два представления об устранении выявленных нарушений, а в отношении нескольких работников СИЗО были возбуждены уголовные дела по статье 285 УК (Злоупотребление должностными полномочиями).

Камеры в СИЗО обнаружили члены Общественно-наблюдательной комиссии ОНК Москвы.

По данным правозащитников, одну из таких камер № 275 можно было назвать люксовой, на уровне номера четырёхзвёздного отеля. Там содержался обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов.

— Два больших окна. На стене — огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник "Индезит" забит деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельём. Кругом красивые полочки для удобства, — сообщили в столичной ОНК.

Похожие условия были и в соседней камере № 274. Новенькие толстые матрасы, подушки, на которых удобно спать. ЖК-телевизор, большой холодильник, везде развешаны красивые полотенца.

В ВИП-камерах "Матросской Тишины", как утверждали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, заключённым можно пользоваться мобильниками и общаться с другими арестантами. Чтобы попасть в ВИП-камеру, нужно было заплатить около 1 миллиона рублей.

Спецсауны

Валерий Максименко из ФСИН РФ признаёт, что пока в тюремном ведомстве не удаётся победить коррупцию, ВИП-камеры, спецблоки и сауны будут существовать.

По информации Лайфа, сотрудники Управления собственной безопасности ФСИН регулярно закрывают в колониях так называемые оздоровительно-спортивные комплексы с саунами, тренажёрными залами и комнатами отдыха.

Один такой комплекс нашли в ИК-6 в Брянской области. Оперативники УСБ ФСИН отреагировали на жалобы осуждённых, которые говорили, что для криминальной элиты, убийц, рэкетиров, насильников администрация построила сауну с бассейном и комнатой отдыха.

— Сауна и комнату отдыха демонтировали, а вот тренажёрный зал оставили, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ. — Осуждённым не запрещено заниматься спортом в свободное время, — рассказывает высокопоставленный чиновник тюремного ведомства.

Подобная проверка прошла и во ФСИН по Свердловской области. Представители тюремного ведомства выясняли, как в колонии строгого режима, где отбывает 18-летний срок осуждённый за взятки и вымогательство бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, появилась сауна.

В колонии ИК-6 в Копейске члены ОНК ранее обнаружили несколько тайных комнат с кожаными диванами, где жили неформальные надзиратели из числа заключённых. Как выяснилось, комнаты, оснащённые современной мебелью, предметами быта и даже компьютерами, предназначались для осуждённых, которые негласно работали на администрацию колонии, следили за другими зэками и доносили на них руководству.

В одной из ВИП-комнат они обнаружили компьютеры, при помощи которых приближённые к руководству зэки следили за передвижениями осуждённых по территории колонии и делали стенограммы разговоров. Эта комната была замаскирована под обыкновенный шкаф.

Ранее прокуроры обнаружили в Волгоградской колонии ИК-12 роскошные апартаменты для местных криминальных авторитетов и ВИП-сидельцев. В комнатах стояла мягкая мебель, аквариум с рыбками, кондиционеры, плазменные телевизоры, музыкальные центры. Интерьер дополняли иконы на стенах и массивный отделанный янтарём деревянный крест. В шкафу находился бар с дорогими импортными водками, коньяками и виски. Там же обнаружили коллекцию мужской парфюмерии и гражданскую одежду.