Спасение за свой счёт. Глава МЧС предлагает рыбакам оплачивать свою беспечность

Возможно, уже в ближайшее время любителей порыбачить зимой, которые игнорируют предупреждения МЧС и местных властей об опасности, будут учить рублём. Глава МЧС Евгений Зиничев предлагает внести в законодательство норму о том, что рыбаки, которые вопреки официальным предупреждениям об опасности вышли на лёд и попали в беду, должны будут оплачивать государству все затраты на своё спасение.

В МЧС прошло совещание, посвящённое обеспечению безопасности людей на водных объектах в период с ноября 2018 года по март 2019-го. Евгений Зиничев пообещал, что зимняя рыбалка пройдёт под присмотром спасателей. Ежегодно в зимний период на водоёмах во время рыбалки гибнет около 100 человек.

По словам начальника Управления безопасности на водных объектах МЧС РФ Дмитрия Тарасова, на водоёмах и прибрежной акватории морей спасатели возьмут на контроль 1700 мест массового выхода людей на лёд для зимней рыбалки и 1078 ледовых переправ.

— Уже сейчас особое внимание обращаем на акваторию Обской губы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Статистика показывает, что именно в период становления льда в этих регионах отмечается наибольшая гибель людей, — заявил, выступая на совещании, Дмитрий Тарасов.

Обеспечивать безопасность на водоёмах всей территории России будет более 18 тысяч человек, среди которых сотрудники Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС), водолазы, спасатели поисково-спасательных формирований МЧС России.

Однако в МЧС РФ отмечают, что при необходимости группировка спасателей может быть оперативно дополнительно усилена за счёт добровольцев из Российского союза спасателей, Всероссийского общества спасения на водах, Туристско-спортивного союза России, волонтёров-кинологов. Это более 30 тысяч человек.

На совещании глава МЧС РФ Евгений Зиничев потребовал взять на особый контроль традиционные места скопления рыбаков на льду водоёмов.

— В обязательном порядке расставить на опасных участках специальные информационные знаки, предупреждающие об опасности, организовать ежедневное информирование населения о ледовой обстановке и правилах поведения на льду, — заявил Евгений Зиничев.

Глава МЧС потребовал от подчинённых оповещать и информировать население через средства массовой информации, СМС-оповещение операторов сотовой связи об ухудшении погодных условий и состояния дорог. Также спасатели будут информировать рыбаков о местах с лучшим клёвом и страховать их при выходе на лёд.

В МЧС РФ отмечают, что мониторинг мест массового выхода людей на лёд будет вестись с помощью беспилотных летательных аппаратов, катеров на воздушной подушке "Славир", способных передвигаться по битому льду. Появятся у спасателей и эхоледомеры для замера толщины льда, что особенно актуально при обследовании мест подлёдных рыбалок.

— Летательные аппараты, обнаружив людей, передадут их координаты в поисково-спасательный центр, специалисты которого отправят на помощь людям мобильную группу, — рассказали Лайфу в ГУ МЧС РФ по Москве. — В условиях сильных снегопадов и бездорожья спасатели на снегоходах "Буран" или катерах на воздушной подушке быстро доберутся до людей, оказавшихся в беде.

По данным МЧС РФ, зимой 2017–2018 года на водных объектах погибло 90 человек, в том числе 13 детей.

— Самое большое число случаев гибели людей было зафиксировано в Ленинградской области, Карелии и Татарстане, — отметили в МЧС РФ.

Эксперты утверждают, что к трагедии на воде приводят следующие факторы: выход на неокрепший лёд, толщина которого составляет менее семи сантиметров, чрезмерное бурение лунок для ловли, отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой и алкогольное отравление.

— Но чаще всего происшествия с рыбаками связаны с отрывом льдин с людьми. Это происходит по всей стране — от Владивостока до Калининграда, — признаётся собеседник Лайфа в МЧС. — Ежегодно приходится снимать со льдин тысячи человек. А проведение спасательной операции в среднем обходится в 200 тысяч рублей.

Арифметика проста, говорят в МЧС РФ. Час полёта вертолёта Ми-8 обходится в 150 тысяч рублей, а работы моторной лодки, катера на воздушной подушке и снегоходов — в 50 тысяч рублей.

Поэтому глава МЧС предлагает внести в законодательство норму о том, чтобы рыбаки, игнорирующие предупреждения и попавшие в беду, сами оплачивали государству затраты на своё спасение.

— Таким несознательным рыбакам нужно будет выставить счёт за поисково- спасательную операцию, как минимум за ГСМ, — предлагает глава МЧС РФ Евгений Зиничев. — Ведь нельзя забывать, что силы и техника, занятые при спасении беспечных рыбаков, могут пригодиться при других чрезвычайных ситуациях.