Ошибка ценой в инвалидность. Врачам в Воронеже готовят иск на 3 млн рублей

Сын воронежской пенсионерки и узницы концлагеря, которой врачи удалили здоровую ногу, будет добиваться выплаты крупной компенсации. Самих врачей проверяет Следственный комитет.

Следственный комитет по Воронежской области проводит доследственную проверку по беспрецедентному случаю: медики местной больницы № 3 удалили здоровую ногу 89-летней узнице фашистского концлагеря Марии Дроновой, оставив её инвалидом. Сын пенсионерки намерен добиваться справедливости и взыскать с врачей компенсацию в три миллиона рублей.

— Следователи проводят проверку по заявлению Андрея Дронова, который утверждает, что его матери ошибочно ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра, — рассказали в Следственном комитете РФ по Воронежской области.

По словам сына пенсионерки, операцию проводили 4 ноября 2018 года врачи Воронежской городской клинической больницы № 3 — Ольга Долудина и Гегам Оганесян.

— Когда я после операции зашёл к маме в палату, то с ужасом увидел, что ей ампутировали другую ногу. Не правую, а до середины бедра левую. А 6 ноября, пока я ходил писать заявление в СК РФ, ей уже ампутировали и больную ногу, сделав маму инвалидом без ног. Я в шоке, — рассказал Лайфу Андрей Дронов.

По его словам, ещё 5 ноября 2018 года, на следующий день после этой чудовищной операции, главный врач Воронежской городской больницы № 3 Сергей Шамсутдинов предложил ему подписать некий договор о том, что больница будет лечить Марию Дмитриевну и выплатит компенсацию в 500 тысяч рублей.

— Я отказался. Ведь врачи утверждали, что после таких операций пациенты живут не менее пяти лет. Ежемесячно на содержание мамы-инвалида необходимо 50 тысяч рублей. Вот и посчитай, сколько получится за пять лет, — три миллиона рублей. Именно такую сумму я буду требовать в суде с больницы, — говорит Андрей Дронов.

Следователи устанавливают все обстоятельства этой вопиющей истории. В конце октября 2018 года Мария Дронова получила в своей районной поликлинике № 17 направление в больницу.

— Врачи поставили маме диагноз "облитерирующий эндартериит" — это когда происходит закупорка сосудов атеросклеротическими бляшками, —рассказывает Андрей Дронов.

— Я же постоянно сейчас живу в Петербурге. Поэтому, когда узнал о диагнозе, срочно приехал в Воронеж, так как оказалось, что в результате закупорки сосудов развилась гангрена на правой стопе. Некроз мог развиться дальше, и мама могла умереть. Поэтому ампутация правой стопы была единственным выходом. Нужно было делать срочную операцию, — пояснил Андрей Дронов.

Лайф направил вопросы руководителю департамента здравоохранения администрации Воронежской области Александру Щукину, однако оперативно ответы на них не получил.

Даже если вина врачей Воронежской городской клинической больницы № 3 Ольги Долудиной и Гегама Оганесяна будет доказана, то и в этом случае они могут отделаться лёгким испугом. Так, статья 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" грозит одним годом заключения.

Согласно информации СК РФ, в 2017 году в суд было направлено 175 уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. Это на 11 больше, чем в 2016 году. Количество жалоб на медицинскую помощь в СКР в 2017 году составило 6050, что на 1100 больше, чем годом ранее.

Как отмечают следователи, большинство осуждённых в 2017 году врачей (74,7%) обвинялись в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 10,9% обвинялись в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Ещё 6,3% подозревались в причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Оставшиеся проходили по статьям о халатности и неоказании помощи больному.