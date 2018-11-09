Полёт вслепую. Чем грозит для пассажиров отказ датчиков Boeing 737

США выпустили экстренную директиву о проблемах с датчиком у некоторых моделей Boeing, из-за чего они могут уходить в крутое пике. Модель из чёрного списка есть и у российских компаний.

7 ноября Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) предупредило об отказе важного датчика на самолётах B737 MAX. В распоряжении Лайфа оказался полный текст документа. В нём рассказывается, как распознать проблему и какие работы провести, чтобы избежать подобного в будущем. Если прибор даст сбой, самолёт может "ослепнуть" и потерять ориентацию в пространстве. Всего по миру летает полторы сотни потенциально опасных лайнеров, однако точную информацию FAA скрывает, тщательно сглаживая формулировки. Известно, что один из самолётов потенциально опасной модели недавно купила российская компания S7.

Маленький датчик, большие проблемы

Если вы посмотрите на нос самолёта с левого борта, под кабиной пилота увидите торчащие из фюзеляжа датчики. Один из них похож на флажок и одновременно на флюгер. Это сенсор угла атаки (Angle Of Attack — AOA). В нём и нашли проблему. Прибор определяет угол крыла относительно встречного потока воздуха. Проще говоря — насколько сильно вверх задран нос самолёта. При критическом угле атаки не хватает мощности турбин, тогда самолёт рискует свалиться в пике.

Если в датчике что-то сбоит, самолёт думает, что у него задирается или опускается нос. Хотя на самом деле он летит ровно. Автопилот начинает работать стабилизаторами, рулями высоты, чтобы скорректировать положение относительно горизонта. А, поскольку положение и так нормальное, лайнер начинает резко уходить вниз или, наоборот, набирать высоту. Оба сценария опасны. Вниз — риск разбиться о поверхность. Вверх — риск потерять мощность двигателей и опять же сорваться с воздушного потока.

Собственно, об этом и пишет Федеральное управление гражданской авиации США, чей документ цитируют СМИ. Лайф получил копию этой директивы. Приводим близкий к тексту перевод ключевого абзаца.

"Данная экстренная директива выпущена по итогам исследования, проведённого производителем [Boeing]. Вот что показало исследование. Если [автопилот] получает от датчика завышенные данные об угле атаки, высока вероятность, что компьютер начнёт подавать горизонтальному стабилизатору сигналы на переход в пикирование. Экипажу становится сложнее управлять бортом. Ситуация может привести к большой потере высоты".

Более того, пишет FAA, при самом негативном раскладе из-за потери высоты самолёт может просто врезаться в землю.

Директива состоит из пяти листов, на которых перечисляются статьи законов и технические данные. Существенная часть документа — инструкция для пилотов и авиакомпаний: как распознать "неподобающее" поведение датчика и принять меры. Среди длинного списка "симптомов" — неожиданное отключение автопилота. Причём включить его обратно не получается.

Катастрофа в Индонезии

Об опасном АОА заговорили после катастрофы борта Lion Air 29 октября. Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании рухнул в море через 13 минут после вылета. Самолёту было всего три месяца — младенческий возраст для машины. Все 189 человек на борту погибли.

У борта наблюдались технические неисправности во время предыдущих двух полётов, третий же оказался фатальным. Сейчас наиболее вероятной причиной называют неисправность пресловутого датчика. Индонезийские СМИ цитируют своих чиновников: те говорят, что датчик незадолго до полёта пришлось менять.

Сколько же самолётов "Боинг" на грани пике

Первым информацию о том, что 246 самолётов по всему миру могут быть подвержены этой болезни, опубликовал Reuters со ссылкой на упомянутую директиву авиационного ведомства США. Лайф изучил все страницы, но не нашёл ни слова о точном количестве опасных лайнеров. Управление гражданской авиации США использует максимально размытые формулировки, которые на самом деле охватывают меньше самолётов.

— Эта авиационная директива применима ко всем самолётам Boeing моделей 737–8 и 737–9, — пишет в документе директор Контрольного управления Службы сертификации воздушных судов Крис Спенджберг.

Обе упомянутые модели имеют общее название — Boeing 737-MAX. Это новые типы воздушных судов, выпущенные пару лет назад. Их никак не может быть 246 штук. Хотя бы потому что официальные данные Boeing на июнь 2018-го свидетельствуют: их выпущено всего 162.

Единственный "боинг" такой модели в России в октябре купила авиакомпания S7. Она среди десятков других эксплуатантов получила директиву, копию которой публикует Лайф. Там содержатся инструкции, как проверить работу датчика и исправить, если нужно.