Как чиновники Карачаево-Черкесии полюбили хорошие авто

Пока жители республики, согласно последним рейтингам, живут хуже, чем в большинстве российских регионов, местные чиновники тратят из бюджета миллионы рублей на люксовые иномарки. Прокуратура республики уже заинтересовалась некоторыми такими закупками.

Согласно данным "РИА Рейтинг", эксперты которого анализировали уровень жизни в разных регионах России, КЧР оказалась в числе аутсайдеров. Исследователи учитывали уровень доходов населения, безработицу, условия жизни, образования, экологию, климат, медицину и демографию. В 2017 году в республике был один из самых низких уровней жизни: 83-е место из 85. Хуже ситуация только в Ингушетии и Туве.

Судя по всему, низкий уровень жизни населения в КЧР и куча других проблем мало волнуют местных чиновников. По данным СМИ, недавно мэрия Черкесска заказала сразу три автомобиля Toyota почти за 6,5 млн рублей.

Дорогие иномарки якобы предназначались для мэра Руслана Тамбиева, главы поселения Евгения Беланова и первого заммэра Алексея Баскаева.

Лайф направил запрос мэру Черкесска Руслану Тамбиеву с просьбой прокомментировать информацию о покупке за счёт городского бюджета автомобилей Toyota, однако оперативный комментарий получить не удалось.

В мэрии также не прокомментировали Лайфу размещённый на официальном сайте госзакупок тендер на покупку для нужд мэрии Черкесска легкового автомобиля за 1,4 млн рублей.

Это уже не первый случай, когда чиновники КЧР пытаются купить за госсчёт для себя хорошие машины, однако местным прокурорам иногда удаётся поставить их на место. Так, недавно администрация Карачаевского района разместила на сайте госзакупок тендер на покупку иномарки за 2,3 млн рублей.

Новое авто в администрации района так и не появилось, так как информация дошла до прокурора КЧР Александра Терещенко. После прокурорской проверки аукцион был аннулирован.

По итогам проверки в адрес главы районной администрации Спартака Кущетерова было внесено представление.

— Постановлением Правительства РФ определены ценовые лимиты для закупки некоторых товаров для нужд органов власти. Например, покупка автомобиля мощностью не более 200 л/с и стоимостью не выше 2,5 млн рублей разрешена только для федеральных министров или их заместителей, а для руководителей территориальных структурных подразделений госорганов цена подобной закупки ограничена 1,5 млн рублей, — отметили в прокуратуре республики.

Лайф также направил вопросы главе администрации Карачаевского района Спартаку Кущетерову, однако оперативно ответы не получил.

Красивой жизни хотят не только чиновники в Карачаево-Черкесии. В середине октября 2018 года Лайф рассказывал о проверке прокуратурой Смоленской области информации о том, что губернатор региона Алексей Островский ездит по столице области на подаренном ему люксовом автомобиле Lexus LS V 500 стоимостью 8,6 млн рублей. Собеседники Лайфа тогда предположили, что историю с губернаторским автомобилем должно расследовать ФСБ России.