В России появятся новые суды. Защитить свои права станет проще

Парламентарии приняли 20 ноября 2018 года закон, благодаря которому в России появятся апелляционные и кассационные суды, которые будут независимыми от председателей городских и областных судебных инстанций.

Опрошенные Лайфом эксперты уверены, что принятый Госдумой РФ закон о процессуальной реформе, который создаёт новые апелляционные и кассационные суды, направлен на независимость судебной системы и создание новых рабочих мест для юристов. Кроме того, они отмечают, что должно вырасти и качество самих юридических услуг, оказываемых гражданам в судах. Дело в том, что, согласно новому закону, вступающему в силу в октябре 2019 года, оказывать юридические услуги смогут только те специалисты, которые имеют высшее профессиональное образование.

По словам одного из разработчиков законопроекта о реформе процессуального законодательства, председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, согласно законопроекту представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных дел могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или учёную степень по юридической специальности.

— Сейчас правило о наличии высшего юридического образования действует в отношении административных дел, — отмечает парламентарий.

Управляющий партнёр юридического бюро U-Partners Андрей Андреев положительно оценивает данное нововведение.

— Что касается наличия высшего юридического образования у представителей сторон при рассмотрении гражданских и арбитражных дел, то данное ограничение давно напрашивалось на законодательное закрепление. Хотя, надо признать, наличие высшего юридического образования не является гарантом оказания квалифицированной юридической помощи, — говорит Андреев.

По словам Павла Крашенинникова, в законопроект вносятся необходимые изменения процессуального законодательства в связи с реформой судоустройства. До 1 октября 2019 года в системе судов общей юрисдикции появятся обособленные надрегиональные апелляционные и кассационные суды, которые будут осуществлять пересмотр судебных актов в качестве апелляционной и кассационной инстанции соответственно.

Адвокат Александр Островский пока осторожно комментирует новшество.

— Это просто раздутие судебной системы и создание хорошо оплачиваемой работы, — считает Островский. — И, конечно, создание проблем гражданам, так как новые суды будут обслуживать жителей двух-трёх регионов, поэтому добираться до апелляционных и кассационных инстанций гражданам будет непросто.

Бывший военный судья Артур Рамазанов считает, что создание межрегиональных апелляционных и кассационных судов позволит разгрузить Верховный суд РФ и повысить независимость судов.

— Вот, например, все районные суды — а значит, и судьи — подчинены главе Мосгорсуда Ольге Егоровой, которая возглавляет кассационную инстанцию — президиум Мосгорсуда. Это, видимо, в Верховном суде считают неправильным и решили вывести кассации в отдельное судопроизводство. Поэтому кассационные полномочия городских, областных и республиканских судов передаются создаваемым кассационным и апелляционным межрегиональным судам, — говорит Рамазанов.

По мнению юриста Андрея Андреева, отдельные кассационные и апелляционные суды действительно будут более независимыми, так как дела будут рассматриваться не только не в том же суде, но и в другом субъекте РФ.

— Это обеспечит более объективный пересмотр дел. Сейчас на практике с этим большие проблемы, особенно в части уголовного судопроизводства. Приговоры практически не отменяются. И одна из причин этого — взаимосвязь судей одного суда, субъекта РФ, которые не хотят портить статистику и отношения друг с другом. Реформа позволит эту проблему решить, что в итоге приведёт к повышению качества правосудия в целом, — считает Андреев.

С юристом Андреевым согласен и адвокат Владимир Постанюк.

— Согласно задуманной процессуальной и судебной реформе решения, вынесенные судебной инстанцией в одном городе, обязательно будет проверять суд, находящийся в другом регионе. Это должно обеспечить независимость судов и оградить от давления на них — например, местных властей, как это происходит в областных судах, — утверждает адвокат.

По его словам, практически все областные судьи живут в тех регионах, где и работают, там же проживают их семьи. Естественно, что областные судьи не заинтересованы портить отношения с местными властями и силовиками.

Владимир Постанюк считает, что теперь ситуация может измениться, поскольку апелляции и кассационные жалобы начнут рассматривать суды в других регионах. Повлиять на состав судей будет гораздо сложнее, чем прежде.

По информации Лайфа, кроме судей для апелляционных и кассационных судов потребуются ещё и сотрудники судебных аппаратов. В апелляционных судах будет 362 вакансии работников аппарата, а в кассационных — 2049 вакансий. Кроме того, открыты вакансии для 143 сотрудников охраны кассационных судов и 30 сотрудников охраны апелляционных судов.

Опрошенные Лайфом эксперты сходятся во мнении, что на проведение самой судебной реформы потребуется более четырёх миллиардов рублей, а на повседневное обеспечение деятельности кассационных и апелляционных судов ежегодно необходимы десятки миллиардов рублей.

Новые суды согласно законопроекту будут состоять из президиума и трёх судебных коллегий: по гражданским делам, административным делам, уголовным делам.

Апелляционных судов будет пять. Первый будет находиться в Москве, второй — в Санкт-Петербурге, третий — в Сочи, четвёртый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске.

Кассационных судов будет девять: в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке.