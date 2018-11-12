Фактор риска. МВД поможет почтальонам охраной

Полицейские будут патрулировать маршруты почтальонов, которые разносят пенсии. В сельской местности их будут сопровождать участковые.

Почта России и МВД бьют тревогу: почтальоны всё чаще становятся жертвами преступников. За последние месяцы в разных регионах России налётчики и грабители похитили у них миллионы рублей. Во время таких нападений почтальоны получают раны и даже гибнут. Чтобы справиться с этой бедой, Почта России и МВД готовят специальную совместную программу. Почтальоны будут проходить обучение по обращению с оружием в специальных учебных центрах при Росгвардии и самой Почты России, в которой существует служба почтовой безопасности.

— Последние события заставили ФГУП "Почта России" вместе с МВД начать разработку так называемой дорожной карты по предотвращению нападений на почтальонов, — рассказывает собеседник Лайфа в МВД.

Как отмечают полицейские, на протяжении последних нескольких лет регистрируется от 10 до 20 нападений в год на почтальонов и на отделения почтовой связи. Чаще всего это происходит на так называемом маршруте почтальона, в сельской и удалённой от крупных населённых пунктов местности. От нападений бандитов не спасает даже служебное оружие, которым обеспечиваются работники почты.

Так, трагический случай произошёл в посёлке Разъезд Ибрагимово Кармаскалинского района Башкирии. По словам сыщиков, погибшая в составе группы из четырёх почтальонов, охранника и водителя приехала на автобусе в посёлок, чтобы раздать пенсию местным жителям.

В селе Ивановка Хохольского района Воронежской области трое неизвестных также напали на почтальона, перевозившего деньги. Преступники выстрелили в него несколько раз из травматического пистолета.

— Выстрелы прошли по касательной. Почтальон получил лёгкое ранение кисти правой руки и левого бедра, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. — Когда мужчина упал, преступники попытались вырвать у него сумку, в которой находилось 20 тысяч рублей. Но почтальон не растерялся, достал свой служебный травматический пистолет и выстрелил в нападавших. Злодеи испугались, сели в поджидавший их автомобиль и скрылись.

А вот в Екатеринбурге дочь и муж почтальона Эммы Кардановой, которую убили в феврале 2017 года, отсудили у Почты России компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. После трагедии по месту работы Кардановой составили акт о несчастном случае на производстве.

Истцы в своём заявлении в Кировский районный суд Екатеринбурга указали, что почтовое ведомство, оформившее гибель работника как несчастный случай на производстве, не обеспечило надлежащим образом безопасность его труда.

Напомним, Эмма Карданова была убита в квартире дома на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге. Её убийцы, 64-летняя Людмила Рыжкова и её 30-летний сын Константин Рыжков, позарились на крупную сумму денег — 240 тысяч рублей, которые были с собой у почтальона. Карданову ударили электрошокером, а затем добили ножом.

По данным МВД РФ, за 2017 год было раскрыто более 20 нападений на отделения почтовой связи, почтальонов, автотранспорт ФГУПа и задержано более пятидесяти злоумышленников.

В службе почтовой безопасности, подразделения которой есть в большинстве региональных филиалов Почты России, работает более 500 вооружённых сотрудников. Они охраняют 42 тысячи почтовых отделений, многие из которых расположены в отдалённых населённых пунктах, куда сотни тысяч людей ежемесячно приходят за своими пенсиями. Сколько из почти 350-тысячной армии почтовых работников вооружены для отражения бандитских нападений, точно не известно.

Почтальоны вооружены по распоряжению правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление "Об обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами к нему и специальными средствами работников организаций Федеральной почтовой связи".

Согласно постановлению правительства, начальник узла почтовой связи или почтамта, перевозящий почтальон-водитель и начальник почтового вагона вооружены служебными 9-миллиметровыми пистолетами ИЖ-71, П-96С и револьвером РСЛ-1. Кроме того, они получат огнестрельное оружие нелетального действия "Оса" или "Макарыч", стреляющие резиновыми пулями. Почтальоны обзаведутся и бронежилетами, механическими распылителями, аэрозольными и другими устройствами, снаряжёнными слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами и искровыми разрядниками.

Почтальоны будут учиться обращаться с оружием в специальных учебных центрах при Росгвардии и самой Почты России.

Оружие дадут почтальонам, которые выполняют задачи по охране почтовых отправлений и денег. По данным сайта russia.trud.com, по профессии почтальон в России открыто более 900 вакансий. Для 73,5% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 5900–11 200 руб., 14,6% объявлений с зарплатой 11 200–16 500 руб и 6,1% — с зарплатой 600–5900 руб.

Смогут работать почтальонами и желающие пройти альтернативную службу.

"Молодых людей ждут специальности почтальонов, операторов связи, грузчиков и водителей. Срок обязательной альтернативной службы составляет 21 месяц, в период которой работнику выплачивается заработная плата, предоставляются отпуска, оплачиваемые больничные и организуется необходимое обучение", — говорится на официальном сайте ФГУПа.

— Нельзя исключать вероятности того, что кому-то из призванных на альтернативную службу в подразделения ФГУПа придётся пройти обучение по обращению со служебным или гражданским оружием, если он будет направлен работать почтальоном по доставке пенсий и ценных грузов, —сообщил Лайфу источник в ФГУП "Почта России".