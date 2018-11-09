Дырявая труба. Почему Миллер не контролирует подчинённых

На Северном Кавказе не утихают коррупционные скандалы, связанные с хищением миллиардов в дочерних компаниях "Газпрома". Сегодня "Газпром межрегионгаз Махачкала" в столице Дагестана навестили с обысками оперативники МВД. У силовиков были вопросы к гендиректору предприятия Владимиру Анастасову и начальнице отдела абонентского учёта и отчётности компании Зарине Абазовой по начислению платы за газ. Оперативники подозревают, что руководство ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" могло быть причастным к газовым аферам. В этой связи возникают вопросы к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, как он контролирует своих подчинённых.

По информации Лайфа, правоохранители искали в офисе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" документы, связанные с масштабными аферами, которые проворачивали сотрудники ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в 2013 году.

— Следователям уже приходилось в феврале 2018 года наведываться в офис ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Тогда, как и сейчас, искали документы пятилетней давности по деятельности в Дагестане филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск", — рассказывает источник Лайфа в правоохранительных органах.

Силовики навестили кабинет гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Самого его не было. Как выяснилось, его кто-то предупредил.

— К нему есть вопросы, так как до 2017 года он работал в Нальчике, где возглавлял "Газпром межрегионгаз Нальчик" и "Газпром газораспределение Нальчик", — говорит источник.

Следователи хотят выяснить, знает ли что-то Владимир Анастасов о схемах хищения денег из структур ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", которое поставляло топливо и в Кабардино-Балкарию. Речь идёт о так называемых мёртвых абонентах: по документам газ поставляется им, но на самом деле продаётся на сторону. Мифические абоненты не могли оплачивать якобы поставленный им газ, поэтому руководители компании получали за них дотации из бюджета, которые, как полагают следователи, "пилили" между собой.

По информации Лайфа, оперативники всё же нашли Анастасова дома, задержали его и привезли в управление СК РФ по Республике Дагестан. Там его допросили, но арестовывать не стали. Представитель головной компании "Газпром межрегионгаз" Денис Шершевский заявил Лайфу, что Владимир Анастасов уже находится на свободе.

— К нему у следователей появились и новые вопросы, не только связанные с аферами в ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", но и с ситуацией в 2017 году в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", — говорит источник Лайфа в следственных органах Дагестана.

Следователи подозревают, что обкатанные в ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" схемы начислений лишних кубов газа "мертвецам" работали и в Махачкале.

По информации "Газпром межрегионгаза", просроченная задолженность всех категорий потребителей газа Дагестана — 10,5 млрд рублей.

Владимир Анастасов пришёл в дагестанскую "дочку" "Газпром межрегионгаза" в октябре 2017 года из Кабардино-Балкарии, где возглавлял "Газпром межрегионгаз Нальчик" и "Газпром газораспределение Нальчик".

Напомним, что оперативники МВД подозревают бывших руководителей пятигорского "Газпром межрегионгаза" в краже газа на 1 млрд рублей. Эта компания отвечала за газоснабжение всего Северного Кавказа: Ингушетии, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

Летом 2018 года из-за неплатежей потребителей за поставленный газ и долгов на более чем 140 млрд рублей головная компания — "Газпром межрегионгаз" — начала процедуру банкротства своей "дочки". Только в 2017-м выручка компании составила 8,3 млрд рублей при чистых убытках в 19 млрд. Чтобы справиться с этой ситуацией, вместо "Газпром межрегионгаза" в республике создана отдельная компания, на которую и переключили местных абонентов. Проблемы ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" напрямую связаны с махинациями с газом.

Теперь сразу несколько бывших руководителей крупнейшего поставщика газа на Северном Кавказе — ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" — могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях газа на миллиарды рублей.

Например, под проверку МВД попали бывший гендиректор пятигорского "Газпром межрегионгаза" Аркадий Деревянко, прежде работавший в руководстве ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" нынешний замгендиректора головной компании "Газпром межрегионгаз" Николай Исаков, зампред Белгородской думы Юрий Клепиков, экс-министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский, председатель совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Челябинск" Евгений Дмитриев, экс-советник гендиректора "Межрегионгаза" Рауль Арашуков.

Все они попали в зону внимания следствия после задержания в 2013 году руководителей "Даггаза" Руслана Абдуллаева и Магомедгусена Насрутдинова. Абдуллаева обвинили в том, что в период с 2008 по 2013 год он сдавал в аренду несуществующие газопроводы, из-за чего "Газпром" потерял около 70 млн рублей. Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану и республиканская прокуратура регулярно ловили ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" на мёртвых абонентах. В Махачкале в массовом порядке по документам раздували количество абонентов, получая на них дотации из бюджета. Так, в мае 2016 года при проверке одной квартиры на улице Шамиля выяснилось, что там по документам ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" живёт 10 потребителей газа, хотя на самом деле — один.

В компании "Газпром межрегионгаз" между тем утверждают, что, мол, в 2013 году расследование афер в Дагестане началось именно после их заявления, когда в ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" прошла инвентаризация.

— Именно по указанию руководителей ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" неоднократно проводилась инвентаризация, по результатам которой выявлялись задвоенные и несуществующие лицевые счета, направлялись заявления в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к уголовной ответственности, — говорится в заявлении компании.